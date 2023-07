EDI RAMA O SITUACIJI NA KiM: Dijalog je jedini put napred, ne treba potceniti rizik dalje eskalacije tenzija na severu

Albanski premijer Edi Rama, povodom situacije na severu Kim, naveo je da je jedini put napred dijalog i dogovor koji se zasniva na francusko-nemačkom planu. Istakao je da će se, ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN, o glasanju posavetovati sa saveznicima Albanije.

Rama je, odgovarajući na pitanje novinara da li su se umirile njegove brige da bi sever KiM mogao da se pretvori u Donbas, naveo da niko ne treba da potceni rizik dalje eskalacije tenzija.

"Sve do one tačke da se nađemo u takvoj situaciji da naoružani pokreti mogu da krenu i rade nešto što ne smemo da dozvolimo, jer bi nas to dovelo do situacije koja je možda uporediva sa Donbasom, da bi se stvorila teritorija unutar regiona i da bi moglo da dođe do posledica nesagledivih razmera“, upozorio je Rama.

foto: Printscreen/PINK

Konstatovao je da je situaciju na severu danas moguće kontrolisati sa jasno definisanim tačkama u cilju deeskalacije, koje je odredila međunarodna zajednica, i koje treba da se primene bez pitanja: „Šta ako...“.

"Mora da dođe do zajedničkog stanovišta i proces dijaloga mora normalno da se nastavi“, dodao je Rama.

On je naglasio da će, oko glasanja u Savetu bezbednosti UN, ako dođe do sednice za koju je Vučić najavio da će je zatražiti zbog situacije na severu KiM, konsultovati svoje saveznike, velike sile.

"Mi jesmo članica, članica smo i NATO, ali svesni smo i svoje veličine. Nismo supersila, niti imamo kapacitet da se tako ponašamo, ali imamo sreće da budemo u savezu sa velikim silama i radimo sve u konsultaciji sa njima", kazao je Rama.

Prema njegovim rečima, želi da bude upoznat sa tom idejom, jer ne zna "šta Vučić misli kada kaže da Savet bezbednosti mora da se bavi severom Kosova".

"Tenzije ne bi trebalo da poremete naš kompas i ne treba da budu viđene kao akcije jedne strane, već kao stvar o kojoj se mora pozabaviti i razgovarati sa svim saveznicima i sa EU", kazao je Rama.

Kurir.rs/Kosovo Online