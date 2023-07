ČELIČNI NERVI! Čudan tretman međunarodne zajednice: SRBIJA UVEK JEDNAKO KRIVA za sve krize koje izaziva Priština

Foto: Printscreen/Video Plus

Srbija se povodom Kosova i Metohije gotovo bez izuzetka suočava s politikom zapadne diplomatije koja u svakom problemu nastoji da izjednači odgovornost Beograda i Prištine. Uveliko je poznata, a za Srbiju često i iritantna, krilatica iz diplomatskog rečnika zapadnih zvaničnika o "pozivanju obe strane", posebno u situacijama kada tenzije i blokadu dijaloga izazivaju jednostrane odluke Prištine. Srbija ima čelične nerve, ali i dobru strategiju i taktiku kojih treba da se drži do kraja, jer je sva prilika da će to što se Beograd i Priština izjednačavaju u odgovornosti za krize trajati do samog kraja pregovora, ocenjuju sagovornici Kurira.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže za Kurir da je ovo ogroman teret za Srbiju i da iziskuje čelične živce i jasnu strategiju u teškim pregovorima.

- Treba imati jake nerve da izdržite stalno izjednačavanje odgovornosti za pravljenje problema, a dobro znate da nikakav problem niste napravili. Posrednicima, a naročito Briselu, ovakvo održavanje veštačke ravnoteže kao da stoji u priručniku za vođenje dijaloga od pre desetak godina, u kom se kaže: "Ako iskrsne neki problem ili izbije nasilje, pozovi obe strane da se smire, bez obzira ko je napravio problem". Naravno, takav priručnik ne postoji, ali postoji takva strategija. Ovo je ogroman teret za Beograd, za predsednika Vučića, jer godinama od njega i od Srbije traže da se suzdrže, da rade na deeskalaciji, a da nemaju nikakve veze s krizom o kojoj se radi. Treba da se ima čista i jasna strategija šta se hoće od pregovora s Prištinom i da se to ima kao cilj koji ne sme da bude ugrožen nikakvim marifetlucima sa strane, kao na primer ovim stalnim izjednačavanjem krivca i žrtve. A Srbija i predsednik Vučić imaju tu strategiju i sprovode je besprekorno - ocenjuje naš sagovornik.

Dragaš je istakao da je jasno da Priština već godinama opstruira dijalog, jer želi da se pregovori raspadnu i da ostane status kvo.

- Zapad je nebrojeno puta tolerisao njihove ispade, najčešće nasilje koje sprovode nad Srbima, i zbog toga se osećaju komotno, kao da im je sve dozvoljeno. To kulminira s Kurtijem i njegovom vladom, jer njihovi potezi, naročito u poslednjih godinu dana, najdirektnije ruše dijalog. Bojim se da će ovakav tretman, da se Beograd i Priština izjednačavaju u odgovornosti za krize, potrajati do samog kraja pregovora. Nekada će Zapad odgovoriti Prištini malo jače, kao što je to sada slučaj, nekada neće, ali najčešće će ponavljati mantru da obe strane treba da se uzdrže od eskalacije - smatra sagovornik Kurira.

Perko Matović Dobri signali Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović naglašava za Kurir važnost nove situacije u kojoj međunarodna zajednica pokazuje razumevanje prema Srbiji. foto: Kurir tv - Dobili smo nekoliko signala od međunarodne zajednice, pre svega iz SAD, da razumeju da je makar u ovom mikroslučaju Priština kriva za ovo što se trenutno dešava i za brutalan obračun sa srpskim narodom. Treba da nastavimo da insistiramo na našoj politici i mislim da će se i druge članice EU priključiti tome. Trenutno je Prištini zaprećeno sankcijama i oni su očigledno njima dali neko vreme da se vrate na evroatlantska podešavanja. Ukoliko se ne vrate, nama će se otvoriti prostor da kapitalizujemo njihovu grešku. Problem je, naravno, velik jer Srbija treba da čeka grešku Prištine, a ne da dobije podršku koju objektivno zaslužuje. To jeste strašno, ali potrebno je biti strategičan i taktičan i iskoristiti ovu situaciju koliko god možemo. Strpljenja treba, ali bolje je da sačekamo nego da sada teramo pravdu na drugi način - objašnjava Matović.

Dejan Miletić EU i SAD su se obrukale na Kurtijevom slučaju Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić smatra da je režim kosovskog premijera Aljbina Kurtija samo kontinuitet svih prethodnih. foto: Kurir TV - Sada je samo ispalo da je čovek koji vodi institucije na Kosovu i Metohiji veći terorista i militarista od prethodnika. On je đak Adema Demaćija, a EU i SAD su dozvolili da se kukavičje jaje koje im je podmetnuto u obliku Kurtija razvije u čudovište. Diplomatija EU i SAD se obrukala. Kurti je metak bez kontrole - izjavio je Miletić za TV Pink.

