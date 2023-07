12. PROTEST U ORGANIZACIJI DELA OPOZICIJE U NOVOM TERMINU ZBOG VRUĆINA: Najavljena šetnja medijskom rutom do RTS

Naredni 12. protest „Srbija protiv nasilja“ u organizaciji dela opozicije biće održan u subotu u 20 sati, zbog velikih vrućina, najavljeno je danas.

Šetnja će, posle okupljanja ispred Skupštine Srbije, biti organizovana do RTS takozvanom medijskom rutom.

Planirano je da se između REM-a i Večernjih novosti, protestanti dođu do Makedonske, a onda prođu do Politike, Radio Beograda i Svetogorskom ulicom uđu u Takovsku do RTS-a, rečeno je danas na konferenciji za medije.

Među zahtevima protesta, koji tehnički organizuje deo proevropske opozicije, su i ukidanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi, kao i gašenje tabloida koji promovišu govor mržnje i nasilje.

Traži se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbdnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, kao i uprave Radio-Televizije Srbije.

Na protest pozivaju opozicione parlamentarne grupe Ujedinjeni, Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd, ali naglašavaju da protest nije stranački.

