SAZNAJEMO: ALEKSIĆ PRAVI STRANKU?! U nedelju okuplja SVOJ TABOR i evo šta planira! Kurir otkriva SVE DETALJE razlaza s Jeremićem!

Miroslav Aleksić, aktuelni potpredsednik Narodne stranke, definitivno će se razići od Vuka Jeremića i formirati svoj pokret ili stranku, a to bi trebalo da formalizuje već u nedelju, kada će na sastanku u Topoli okupiti sve odbore, odnosno više od 100 predstavnika odbora koji su doneli odluke da podrže njegovu kandidaturu za predsednika partije, saznaje Kurir od dobro obaveštenog izvora.

- Sastanak je zakazan za nedelju u 12 sati u Topoli, u hotelu "Oplenac". Zanimljivo je da je baš tog datuma Aleksiću rođendan. Tada će biti donete odluke o tome šta dalje i javnost će biti obaveštena. Razmatra se opcija formiranja pokreta ili stranke, a nije isključeno čak i da se ide na sednicu Skupštine Narodne stranke, koju je Jeremić zakazao za oktobar - kaže naš sagovornik blizak vrhu ove partije.

Ko je čiji

Kako navodi, u ponedeljak bi javnosti mogli da prezentuju novi pokret ili partiju ukoliko se na sastanku u nedelju o tome odluči.

- Uz Aleksića je navodno beogradski odbor Narodne stranke, zatim poslanici novosadskog i niškog odbora. On planira i da napravi svoj poslanički klub, a za sada ima uz sebe još troje poslanika. Videćemo ko bi još mogao da stane uz njih, jer je za poslanički klub neophodno petoro poslanika - kaže naš sagovornik.

Dodaje da su uz Aleksića i Borislav Novaković, Đorđe Stanković, Slavica Radovanović...

- S Vukom najverovatnije ostaju Sanda Rašković Ivić, Siniša Kovačević, Ivana Parlić, Marina Lipovac i Branislav Tomašević - kaže naš izvor. Komentar Aleksića nismo dobili do zaključenja broja.

foto: BETA Amir Hamzagić

Stefan Jovanović, portparol Narodne stranke i poslanik te partije, komentarišući naša saznanja, rekao je da se "nada da će ipak prevladati razum".

- Nadam se i da Miroslav Aleksić neće dozvoliti da ga nateraju da pocepa Narodnu stranku i da će učestvovati na Skupštini, gde će članovi imati pravo da biraju rukovodstvo - rekao je Jovanović za Kurir i dodao:

- Ne vidim zašto bi od tih izbora bežao neko ko je u narodu toliko popularan, osim ako ga ne pritiska neko sa strane iz nekih drugih razloga i motiva.

Rat i na mrežama

Inače, rat između Aleksićeve i Jeremićeve struje buktao je juče i na Tviteru. Pojedini pratioci pisali su da je Aleksić ranije prodao stranku Jeremiću i uzeo veliki novac za to, te da sad "hoće da otme ono za šta je uzeo pare". Tako su se nizali komentari korisnika Tvitera.

- Nisam ni za koga u NS i mislim da je cepanje partije glupost, ali to je toliko puta viđeno na srpskoj političkoj sceni. Međutim, da Aleksić nije prodao stranku Jeremiću, ovaj nikada i nikako ne bi mogao da formira zasebnu stranku - glasi jedan od tvitova.

Druga korisnica je napisala da u sukobu Aleksić-Jeremić podržava Jeremića. - Miki je prodao stranku Vuku, Vuk je ulagao u stranku i sad bi Miki da je preuzme. Važi - napisala je, između ostalog.

Bilo je još sličnih komentara.

- Da budemo do kraja iskreni, i Miki Aleksić je imao stranku registrovanu u 2015. godini pod imenom Narodni pokret Srbije. I on je prodao stranku Jeremiću. Da li je, osim mesta potpredsednika, dobio i novac, ne znam, ali sam ubeđen u to. Međutim, Miki je prevazišao Vuka žestoko - napisao je još jedan tviteraš.

Da podsetimo, otvoreni rat u Narodnoj stranci počeo je kada je Miroslav Aleksić obelodanio da je spreman da se kandiduje za predsednika te partije.

