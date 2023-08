TUĐMAN GENERALU TRIFUNOVIĆU NUDIO MILION MARAKA I PASOŠ, ALI ON SVE ODBIO I SPAŠAVAO ŽIVOTE! Porodica i dalje traži pravdu

Porodica generala JNA Vladimira Trifunovića, koji se u Hrvatskoj suočavao s optužbama za ratne zločine a u Srbiji za izdaju, i dalje se bori za pravdu.

Njegova udovica Milka Trifunović (83) upravo je došla u Hrvatsku iz Nemačke, gde je prethodnih 30 godina živela i za život zarađivala od čišćenja kuća, kako bi ostvarila pravo na stan u kojem su Trifunovići živeli.

- Ja sam nigde. Iz Nemačke, koja mi je dala utočište da mogu hraniti decu u Hrvatskoj, sam otišla, morala sam, stara sam i ne mogu više sama, a Hrvatska u kojoj sam živela decenijama i odgojila decu, a oni moje unuke, tretira me kao neprijatelja - ispričala je Milka Trifunović za Jutarnji list.

foto: Printscreen/Youtube

Podsećanja radi, general bivše JNA Vladimir Trifunović je 22. septembra 1991. godine predao kasarnu u Varaždinu u Hrvatskoj, sa velikom količinom naoružanja, uključujući i tenkove, kako bi spasao 280 vojnika i oficira, dok su mu žena i deca bili taoci. Trifunović je tvrdio da je podređenima izdao zadatak da onesposobe tehniku i borbena sredstva i da neprijatelju nisu ostavili gotovo ništa.

U Beogradu je osuđen za izdaju, da bi ga posle snažnog pritiska javnosti tadašnji predsednik SRJ Zoran Lilić abolirao 1997. godine. Vrhovni sud Srbije je 2010. godine ukinuo presudu protiv Trifunovića i grupe njegovih oficira. U Hrvatskoj se protiv njega vodio ponovljeni postupak, zbog optužbi za ratne zločine. Okružni sud u Varaždinu ga je 1993. godine pravosnažno osudio za ratni zločin na varaždinskom području, ali je županijski sud u Varaždinu na njegov zahtev 2013. odlučio da obnovi postupak.

foto: Profimedia AFP

Jutarnji list je u sredu objavio otvoreno pismo Milke Trifunović u kojem moli "odgovorne ljude u Hrvatskoj da isprave nepravdu nanesenu njenoj porodici", odnosno dozvole im otkup stana po istim pravilima kao što su to učinili mnogi u Hrvatskoj.

- Moj je suprug više od 40 godina uplaćivao u vojni stambeni fond. U stanu u koji smo se uselili među prvima, davne 1984. godine, odmah nakon što je zgrada bila sagrađena, moja kći živi i danas kao običan podstanar, jer nam nisu dali da ga otkupimo. Zbog toga ja ne znam gde se vraćam. Ističem da je moja ćerka moj jedini oslonac i uz nju želim provesti ostatak života, ali pitam se gde - napisala je Trifunovićeva udovica, čiji unuk je takođe rođen i odrastao na istoj adresi.

Jutarnji objašnjava da je Milku Trifunović strah da se vrati u stan koji nije njen jer i danas se živo seća kako su je iz njega pokušali oterati uz pretnju oružja, a činjenica da joj nisu dali pravo otkupa i time je svrstali u red drugorazrednih građana, izaziva strah da je iz tog stana mogu oterati kad požele. Zapravo i mogu.

Gospođa Milka se teško miri s novom situacijom. Iz Zagreba je s ćerkom produžila za Bosnu, u rodno selo Rakeliće gde je upoznala, zavolela i venčala se s Vladimirom Trifunovićem.

- Kud da odem? Jedino molim da mi se reši taj stan, da ne idem tamo u tuđi stan. Da znam da je to moje i da me niko od tamo neće terati. I da se mogu lečiti. Bojim se sad, jako se bojim. Bolesna sam. Kičma mi nije zdrava, kad dišem boli me. Sad će kćer ostati sa mnom tu, na godišnjem je. Zimi kuća nema grejanja i nije za život. Vlado i ja nismo živeli raskošno, nemamo druge imovine. Mislili smo da imamo taj stan u Zagrebu, da ga je Vlado uplatama u fond zaradio, ali u njemu smo podstanari - kaže za Jutarnji uplakana Milka Trifunović.

foto: Printscreen: Youtube/N1

O slučaju generala Trifunovića govorili su i Stjepan Mesić i Radimir Čačić, koji su i na ročištu o reviziji procesa za ratni zločin svedočili u korist obrane Vladimira Trifunovića. General je umro kao ratni zločinac pre revizije procesa. Svi koji su osuđeni s njim kasnije su oslobođeni.

Kako je objavio hrvatski portal, bivši ministar Radimir Čačić i tadašnji predsednik varaždinskog kriznog štaba Čedomil Cesarec su, u dogovoru s predsednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom, Trifunoviću za predaju nudili milion maraka, pasoše...

- Da on i niko od njegovih oficira neće biti sudski gonjeni, žele li u Hrvatsku vojsku odmah dobivaju čin više, žele li u inostrtanstvo da ćemo im osigurati pasoše i milion nemačkih maraka koje smo već imali prikupljene. Obećali smo mu i status počasnog građanina Varaždina. Sve je to odbio i izdao naredbu o predaji zbog ljudskih života - naveo je Čačić.

Vladimir Trifunović je umro je 2017. godine u 79. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od kraja rata pa sve do smrti živeo je u sobici u hotelu Bristol, u centru Beograda. O svom slučaju je objavio tri knjige: "Moja borba za istinu", "Buđenje savesti - u borbi za istinu i pravnu državu" i "Neću milost".

Kurir.rs