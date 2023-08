TELEKOM NA UDARU KURTIJA! Prištinske vlasti u pohodu gašenja svega što je srpsko!

Prištinske vlasti, predvođene kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, krenule su u pohod gašenja svega što ima bilo kakve veze sa Srbijom, a pod okriljem akcije verifikovanja dosijea u tamošnjoj Agenciji za registraciju preduzeća (ARBK). Pod takvim udarom nalazi se i Telekom Srbija, čija podružnica MTS d. o. o. posluje na teritoriji Kosova i Metohije prema svim zakonskim regulativama i međunarodnim sporazumima. Uprkos tome, ARBK je 4. avgusta doneo odluku o oduzimanju licence MTS d. o. o., što je Telekom Srbija, kao vlasnik MTS d. o. o., nazvao potezom bez pravnog utemeljenja i protivrečnom principima vladavine prava i postojećim sporazumima između Beograda, Prištine i EU.

Da je potez Prištine potpuno neobjašnjiv prema svim normama na kojima počiva poslovanje u uređenim društvima, ukazuje notorna činjenica da MTS posluje već skoro deceniju bez ikakvih problema. Uslovi za registraciju i brisanje preduzeća su zakonom regulisani i nigde ne piše da je lični dokument osnov za brisanje, što Kurti koristi u ovom pokušaju gašenja MTS. Takođe, lična dokumenta su identifikacioni papiri koji u normalnim društvima služe da se utvrdi da je čovek koji se određenim dokumentom predstavlja zaista taj čovek. Podsećanja radi, na Kosovo i Metohiju se ulazi sa srpskim pasošima i ličnim kartama.

Alarmirana međunarodna zajednica

Telekom je alarmirao javnost, ali i međunarodnu zajednicu da je potez ARBK zasnovan "na potpuno apsurdnom obrazloženju koje tvrdi da član menadžmenta kompanije ima pasoš izdat od Republike Srbije, iako u svim zvaničnim dokumentacijama svi članovi našeg menadžmenta koriste dokumenta privremenih institucija u skladu s Briselskim sporazumom".

foto: Shutterstock

- Postavlja se pitanje kakva je logika da se jedna firma ugasi zato što jedan od članova menadžmenta, prema neosnovanim kriterijumima, ima navodne nedostatke u svojim ličnim dokumentima. MTS d. o. o. je osnovan u potpunoj saglasnosti s Briselskim sporazumom o telekomunikacijama (8. septembar 2013) i firma je koja je u 100 odsto vlasništvu Telekoma Srbija i kao takav posluje skoro deceniju. Suprotno spekulacijama različitih medijskih kuća o potencijalnom zatvaranju MTS, želimo da naglasimo da je predmetna odluka još uvek neizvršiva. Imamo rok od 30 dana da podnesemo žalbu ARBK, što nameravamo da učinimo. Telekom Srbija će učiniti sve da zaštiti interese svih građana na Kosovu i Metohiji koji koriste naše usluge i naših više od 250 zaposlenih - saopštio je Telekom.

Uvidom u dokumentaciju koju Priština osporava, Kurir se uverio da je potpuno izmišljena anomalija koju prištinska administracija koristi za progon MTS. U nizu apsurda koji prate ovaj pokušaj gašenja MTS na Kosovu i Metohiji događa se još jedan, koji otkriva nameru prištinskih vlasti da zatvore jednu kompaniju bez odluke suda, što je po evropskim standardima nezamislivo i nemoguće da se desi u bilo kojem uređenom društvu.

Kurti gasi opozicione medije

Interesantno je da je Kurti po istom principu pokušao da ugasi medijsku kuću Klan Kosova, koja važi za opoziciono glasilo, ali se ovaj medij spasao zahvaljujući pritisku javnosti, koja je istrajno ukazivala na Kurtijevo pravno nasilje.

Pošto je gurnut u apsurdne birokratske izazove, a ne na sudski teren, MTS sledi izazovan žalbeni proces. Upravni postupak će biti razmotren u drugom stepenu i nema daljeg obaveznog odlaganja, zbog čega će odluka o gašenju biti izvršna pre bilo kakvog sudskog preispitivanja.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Pravnu borbu najavio je i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, koji je u subotu obišao poslovnicu MTS u Kosovskoj Mitrovici. On je poručio da Telekom Srbija ima dovoljno snage da za ovo pitanje alarmira sve one koji mogu da pomognu i da je potpuno siguran da se može odbraniti i pokazati da ne može sve na silu. Kako je Lučić podsetio, Telekom posluje u deset zemalja, od Nemačke do Severne Makedonije i Turske, i nigde nema problema i već je postao veliki evropski operater.

- Nećemo ovde dozvoliti da nas neko ugasi gaženjem elementarnih prava, jer ako bi neko krenuo tim metodom, mora biti svestan da će na kraju Telekom pobediti, a bilo kakva destrukcija prema nama, na silu, značila bi naknadu štete velikih razmera i ja sam potpuno siguran u elementarnu razumnost svih, da će razum pobediti u ovom slučaju i da će se poštovati elementarna pravna norma - naglasio je Lučić.

Kurir.rs