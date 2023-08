VELIKE PROMENE! Predsednik Vučić i premijerka Brnabić predstavili PROJEKTE VREDNE 12 MILIJARDI! Ovako će izgledati Srbija do 2027.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se danas javnosti iz Palate Srbija odake su predstavili plan za rekonstrukciju i razvoj Srbiji u narednom periodu, a pre početka EXPO 2027.

Odgovori na pitanja novinara

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da Nemačka beleži pad, ali je toliko jaka da će ostati u 10 najrazvijenih zemalja sveta.

- Uz sve probleme koje imaju, imaju najsnažniju industriju, zato su i pogođeni visokim cenama energenata. Za nas je dobro da Nemačka bude industrijski snažna zbog saradnje sa ovdašnjim kompanijama - rekao je predsednik Srbije.

O pismu parlamentaraca i ukrajinskom "priznanju Kosova"

- Video sam da je 56 parlamentaraca potpisalo pismo u kojem sam napadnut ja, da sam kriv što pomažem ljudima u Republici Srpskoj, sve kao lutkar povlačim poteze, na povocu držim razne političare, isto tako Bog zna šta radim sa Srbima u Crnoj Gori, na KiM pravim probleme pošto ne priznajem nezavisnost. To pismo je suštinski protiv Srbije, oni kažu da je u Srbiji dobar onaj koji bi priznao nezavisnost Kosova, a ja sam krvi zato što ne priznajem nezavisnost Kosova i time izazivam probleme. To je moja krivica. Ponosan sam na tu krivicu. Takođe sam ponosan kada vidim da tu nema nekih imena. Što se tiče Ukrajine ona nam je prijateljska zelja. Mislim da je Zelenski mnogo mudriji i pametniji od Moreškl. Jer zamislite da Ukrajina prizna nezavisnost Kosova, u jendom danu bi izgubila sve. Da li postoje na sve Evoropske zemlje. Postoje pritisci na nas. Oni žele da to završe što je moguće pre. Dobro im je išlo do 2012, malo lošije posle toga jer imaju više nepriznanja nego priznanja. Uvek ću se zalagati za slobodarski pristup i da donosimo sami svoje odluke.

foto: Printscreen/Video Plus

O mogućim izborima

Vučić je na pitanje kada će biti izbora u Beogradu koje traži opozicija, rekao da mu niko nije tražio beogradske izbore.

- Niko mi nije tražio beogradske izbore, nudio sam 50 puta. Kada kažete beogradske izbore da li će biti samo beogradski ili još neki to ćemo da vidimo jer to nije fontana želja. Hoćete beogradske izbore? Hajde da sednemo i da se dogovorimo kada će biti. A da li će biti još neki izbori to ćemo da vidimo. Za razliku kada smo mi molili za izbore na Republičkom nivou, rekli su "ne damo" iako nisu imali legitimitet, a sada je jasno da mi imamo legitimitet i u Beogradu i u Srbiji, ali okej, ako mislite da nemamo. Idemo na izbore.

Na pitanje o mogućim ostavkama u Bačkoj Palanci, posle smrti penzionera i deteta jer su strujni kablovi visili više od dve nedelje posle nevremena, Vučić je rekao "Da, sagledaćemo sve zahteve građana, ali ne onih profesionalnih demonstranata".

Predsednik je pozvao građane da se ne suprodstavljaju napretku Srbije, već da je grade brže i snažnije, umesto što blokiraju puteve i varaju državu za novac.

- Povećali smo sa 9.000 na 18.000 subvencije za poljoprivrednike. Izašli smo vrednim ratarima u susret, oni su blokirali puteve. Mi imamo satelit, u bojama pokazuje kukuruz npr. Znate šta smo uhvatili? Da su pola miliona prijava za obradive površine lažni. To je 80 miliona krađe od države. Da svi idu u zatvor? Šta je rešenje, evo vidite, oni kažu kukuruz, a mi iz vazduha vidimo svaki pedalj Srbije i svaku kulturu koja je posađena.

foto: Printscreen/Video Plus

- Te pare ćemo za poštene da uložimo, a lopovluk više neće moći da prođe. Dođe branje malina, svi na bolovanju. Samo da oštete državu. Ima li nekog ko brani državu? On prijavio uljanu repicu, treba da mu damo po hektaru 200 evra, zato je bila prijava protiv e.agrara, jer sve vidimo, vidimo i taj odliv novca koji nije normalan - rekao je predsednik i sve poštene građane zamolio da pomognu zemlji i rade pošteno, a država će poštene nagraditi.

O promenama pri otvaranju bolovanja u Srbiji

Predsednik je govoreći o bolovanjima rekao da će granica sa 15 biti povećana na 30 dana.

- Ministarka Grujičić je u pravu kada predlaže da bolovanja duža od 15 dana treba da odobrava komisija, a važno u tom predlogu je da se to neće odnositi na onkološke i neke druge bolesnike. Uzeli smo u obzir kritike građana i bolovanje će kod opšte prakse bez komisije moći da se otvori na najviše 30 dana - rekao je Vučić.

Predstavljeni projekti vredni 12 milijardi

Predsednik je pokazao kako izgledaju projekti koji treba da se završe do 2027. godine kada će biti održan EXPO u Srbiji.

Predsednik je pokazao mapu kako će izgledati deo gde će se nalaziti paviljoni za EXPO 2027. Nacionalni fudbalski stadion mora da bude gotov do jeseni 2026. - istakao je Vučić, a potom pokazao četiri ugovora koja moraju da se urade.

- Prvi ugovor je linijska infrastruktura, dva je ugovor za radove i iskop terena. Ugovor za Nacionalni stadion nisu još potpisani. U toku su pregovori. Posebno ćemo za srpski paviljon da raspisujemo i pozvaćemo sve srpske arhitekte da napravimo prezentaciju naše zemlje. Kada govorimo o putnoj infrastrukturi ona podrazumeva 8 kilometara gladskih bulevara, petlju, planirani gasovod - toplovod i hladnovod.

1 / 12 Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik je i pokazao kako će izgledati lokacija kod starog sajma.

- Tu ćemo napraviti i onaj veliki točak i to će značajno promeniti izgled grada. Ponudićemo građanima da nam pomognu i kažu šta oni žele sa Halom 1 da uradimo - rekao je Vučić.

1 / 6 Foto: Printscreen/Video Plus

Vučić je pokazao kako će izgledati železnička stanica Prokop, Beogradska autobuska stanica, novi most na Savi, Železnička stanica Novi Beograd, novi pešački most koji je u stvari stari železnički most, Korunovićeva zgrada Pošte.

- Novi most na Savi veličanstven, nečujan, a za stari most našli smo mu jedno divno mesto, ali to ćemo još sa građanima, još da kandidujemo… Tamo će imati veliku upotrebnu vrednost i on će spojiti početak Zemuna sa Velikim ratnim ostrvom jer može biti mnogo niži, ne treba nam tako visok, jer ovde ima potporne stubove, da bude iskorišćem za nešto i da bude prava atrakcija za Beograd, a da ovde (na Savi) imamo nešto potpuno funkcionalno, izuzetno moderno i lepo.

- U oktobru ćemo otvoriti velelepnu železničku stanicu u Prokopu, odakle će moći do aerodroma da se stigne železnicom za 15 do 20 minuta, a za pola sata do nacionalnog stadiona i EXPA, vozovi će se kretati 120 km/h.

1 / 4 Foto: Printscreen/Video Plus

- Kod muzeja Savremene umetnosti, prvi put ćemo izgraditi Prirodnjački muzej. To treba da zasluži aplauz celokupne javnosti. Napravićemo muzejsku četvrt ili ćetvrt kulture. U blizini ćemo graditi i Filharmoniju. U zemunskom delu gradićemo veliki akvarijum. Od Lebana preko Niša do Kostolca, ulagaćemo u puteve rimskih imperatora, što mislimo da može da privuče mnogo pažnje svetske i evropske javnosti.

- Javna preduzeća koja će imati obaveze u okviru projekta EXPO 2027 - EPS, Elektro mreže, Beogradske termoelektrane, Direkcija za zemljište, Srbija gas i Železnice Srbije. Od presudnog značaja je šta će ostati posle EXPO 2027, otvoriće se 20. oktobra stanica Prokop, nova velelepna železnička stanica, i gradimo 18 km pruge i prvi put dolazimo do Aerodroma, sa njega ćete do prokopa moći da idete vozom. Od aerodroma do centra grada vozom za 20 minuta.

Vučić je najavio da ovih dana kreće izgradnja brze pruge na delu od Niša do Brestovca.

- Uskoro treba da potpišemo i ugovor za izgradnju autoputa od Bačkog brega do Kikinde. Bilo planirano da se uradi auto-put do Nakova, ali da će biti urađen do Srpske Crnje, graničnog prelaza sa Rumunijom. Biće izgrađen i auto-put od Beograda do Zrenjanina. Brzo će biti završena i brza pruga od Novog Sada do Subotice, a kada Mađari budu završili svoj deo, moći da se stigne od Beograda do Budimpešte za samo dva sata i 40 minuta, a od Novog Sada do Budimpešte za dva sata i neki minut preko. Idemo i u izgradnju brze pruge prema Nišu i dalje, što je veoma važno za razvoj Niša i ovih dana, kreće i gradnja deonice Niš - Bredstovac od 23 kilometra, ali radićemo i prugu od Niša do Dimitrovgrada sa obilaznicom oko Niša", rekao je predsednik. Naveo je da će se graditi i obilaznica oko Kragujevca i dodao da će država pomoći da se završi izgradnja Gradske tržnice u tom gradu.

foto: Printscreen/Video Plus

Sređivanje fasada

Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će u okviru priprema Srbije za specijalizovanu međunarodnu izložbu Ekspo 2027, čiji će Beograd biti domaćin, u naredne tri godine biti urađeno više od 100 novih fasada u 28 gradova širom Srbije. Vučić je istakao da tu ne računa Beograd, u kojem će najviše toga biti izgrađeno.

Predsednik je kazao da će u najvećih 14 gradova, posle Beograda, biti izgrađeno, nešto više od 120 fasada po gradu, a u ostalim manjim gradovima 70 do 80 novih fasada. Sve to će biti urađeno za manje od tri godine, istakao je Vučić i dodao da fasade neće biti samo okrečene već će potpuno biti izmenjen izgled tih gradova.

- To su ogromne promene za zemlju i biće nam potrebna pomoć mnogo ljudi, od arhitekata do inženjera - rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika Srbije

Predsednik Vučić istakao je da je jasno da smo na dobrom putu i da imamo pristojne predikcije.

- Imaju pristojne predikcije i stope rasta i počela je inflacija da pada. Sa 13,7 na 12,5. Mi ćemo osim plata i penzija koje ćemo uspeti da obezbedimo, opredelili smo mnogo projekata za škole, vrtiće, bolnice, auto-puteve. Srbija je zemlja koja svakako najviše gradi i planira. Danas smo se pojavili pred vama zato što je sada reč o gotovo izmenjenom planu, mi od danas sve merimo do 2027. godine.

- Predstaviću vam nešto što su neverovatni planovi, u izvršenje tih planova moramo da krenemo koliko sutra. Trebaće nam mnogo dobrovoljaca, da cela Srbija radi za to. Beograd nećete moći da prepoznate, biće jedan od najlepših gradova na svetu, ne samo u Evropi.

foto: Printscreen/Video Plus

- U ovom trenutku nismo zaustavili nijedan projekat koji se tiče putne ili železničke infrastrukture. U svim 28 gradova, izdvojte Beograd, uradićemo 100 plus fasada po gradu, kad je EXPO u pitanju, u naredne manje od tri godine. Uvešćemo dekorativno svetlo, napraviti ih privlačnijim. Želimo da pozovemo sve ljude, stručnjake da nam pomognu u ogromnom poslu, jer 1. decembar 2026. moramo da dočekamo potpuno spremni, dakle sve moramo da završimo pre kraja 2026.

Predsednik je istakao da je veliki posao pred Srbijom da bi se predstavila u najlepšem svetlu.

- Ovo će biti ogroman, kvantni skok za našu ekonomiju, rast, ubrzano povećanje plata, penzija, svega drugog.

Obraćanje premijerke Srbije

Premijerka je na početku govorila o sanaciji štete koje su nanele poplave, kao i da je Vlada usled poplava proglasila vanrednu situaciju u 63 lokalne samouprave.

- U julu je olujno nevreme pogodilo opet Srbiju i proglašeno je 13 vanrednih situacija. Do sada smo isplatili 24.200.000 za obnovu stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu. Još imamo 308 zapisnika koja su trenutno na verifikaciji pa očekujemo dodatne isplate stanovništvu. 21 lokalna samouprava još nije dostavila dokumenta na verifikaciju. Vrtiće u Ćupriji i Aranđelovcu moramo u potpunosti popraviti. Prioritet su stambeni objekti i škole - rekla je Brnabić.

foto: Printscreen/Video Plus

- Što se tiče fokusa za ono što je i meni posebno važno a to je sektor informacionih tehnologija. Krenuli smo ubrzano da se pripremamo za EXPO 2027 u Beogradu, predstavićemo Srbiju kao zemlju novih tehnologija. Imamo 5 fokusa. Fokus je na autonomnoj vožnji, to jest na vozilima bez vozača. Izdali smo prvu dozvolu pre mesec dana i među prvih 5 smo zemalja koje su to uradile. Planiramo da do EXPA sva vozila budu električna vozila bez vozača, u okviru samog EXPA - istakla je premijerka i dodala:

- Drugi fokus je Bio 4 kampus. Treći fokus su naučno-tehnološki parkovi, nastavljamo sa izgradnjom, fokus je na Niš, Čačak i Kruševac. Četvrti fokus, nastavljamo da ulažemo u Kragujevac. Imaćemo krajem avgusta najbezbedniji DATA centar na svetu, takav nivo bezbednosti ne postoji u ovom delu Evrope. Tako će Kragujevac biti stavljen u centar razvoja, nastavljamo sa inovacijskim distriktom. Pet, imamo razvoj veštačke inteligencije već u kurikulumu za srednje i osnovne škole. I želimo da Srbija bude apsolutni lider u Evropi u razvoju veštačke inteligencije.

Kurir.rs

