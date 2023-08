"EXPO 2027 JE ZA NAS VIŠE OD OLIMPIJADE" Predsednik Vučić: Gradimo i infrastruktu, nešto što će da nam ostane

EXPO 2027 za nas je više od Olimpijade jer moramo da izgradimo infrastrukturu koja je bolja, a da nam ostane više. Za ovo gradite nešto čime privlačite ljude, a što će posle da vam ostane, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je, gostujući u Ćirilici na TV Hepi, govoreći o napadima nakon izlaganja plana razvoja Srbije, rekao da su ljudi koji guraju zemlju napred uvek izloženi nekoj vrsti poruge i potcenivanja, ali da, kako je rekao, na to morate da se naviknete.

- I za Beograd na vodi su nam upućivali kritike, a vidite šta smo uradili. Niko od njih nije rekao izvini. Ajfelov toranj nisu želeli, ogromnu čeličnu konstrukciju nasred Pariza, kao ni Luvr. Onda je taj Ajfelov toranj postao centralno mesto u celom Parizu- rekao je Vučić.

Vučić ističe da neki ljudi ne vole činjenicu da smo mi organizatori EXPO 2027, i da mu je čak i Pedro Sančez čestitao, uprkos tome što je Malaga izgubila kandidaturu.

- Mnogi su se borili za EXPO. Kažu nije to taj pravi EXPO, a Astana u Kazahstanu se toliko izgradila i promenila, da je to jedan od najmodernijih gradova na svetu. Usred pustinje. E sada, kada imate to, imate energiju stvaranja, rađanja i izgradnje, i sa druge strane imate rušilačku energiju. Ruzvelt je rekao da slava pripada onima koji su u ringu i bore se, a ne kibicerima koji dobacuju i kritikuju - kazao je on i dodao:

- Naše je da se borimo sa problemima, sa brojnim navikama, nismo naučili da dovoljno teško radimo, kod nas je postalo, od kad se živi bolje, da radimo još manje, a da živimo bolje, zato sam uputio poziv svima, da dođu da svi zajedno radimo.

