TEŠKO JE PRETITI POLITIČKOM VETERANU KOJI ZNA ŠTA SU PRITISCI Predsednik Vučić u "Ćirilici": Radiću i boriću se svakoga dana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Ćirilica" na televiziji "Hepi".

Predsednik Vučić u intervjuu sa voditeljem Milomirom Marićem razgovarao je o svim temama, važnim i aktuelnim za Srbiju.

Predsednik Vučić je na samom početku emisije, govoreći o napadima zbog velikog investicionog plana i održavanja Ekspa 2027, istakao da su demonstracije održavane i zbog Ajfelovog tornja.

- Sam taj Ajfelov toranj nisu želeli, ogromnu čeličnu konstrukciju nasred Pariza, kao ni Luvr. Onda je taj Ajfelov toranj postao prvo ili drugo najvažnije mesto u celom svetu, za turiste. Sve je to tako. Kralj Milan kada je uvodio železnicu imali smo proteste, i govorili su da će gvozdeni konji rušiti šljivike - rekao je Vučić i dodao:

- Tako da, ljudi koji guraju zemlju napred, koji imaju strast i želju da naprave nešto više, uvek su izloženi toj vrsti poluge, nipodaštavanja, podcenjivanja, unižavanja, ali na to morate da se naviknete - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy

Vučić je dodao da narod zna šta je to što radi država, a potom i podsetio da su brutalno bili napadani i za Beograd na vodi, i za brzu prugu.

- Taj Beograd na vodi, Novi Sad brza pruga, i za jednu i za drugu stvar smo bili predmet brutalnih napada. Danas je to grad u gradu. Pričali su da će biti poplavljeno. Nikada im nije palo na pamet da kažu "izvinite za sve neistine i laži". Posebno sam ponosan što se javljaju ljudi sa idejama. A šta ćete da uradite u Užicu, Nišu, Kraljevu, fasade, da još malo doteramo i uredimo, da dovedemo još više turista. I sada mi radimo na tome da probamo da napravimo mašineriju koja će da odgovori svim tim izazovima.

foto: Privatna Arhiva

Ljudi koji nas napadaju za Potemkinova sela ne znaju koliki je to div bio, kaže predsednik.

- Njegovo delo je bilo veliko, a dovedeno je do besmisla. Isti termin su koristili i za Beograd na vodi. Vučićeva bajka je postala realnost za sve građane Srbije. Ali to nije Vučićeva bajka, u njoj su učestvovali mnogi građani Srbije. Pitajte Čačane, ako hoće da budu fer. Obilazio sam 1994-1995, obilazio sam Dramlića tada, govorili su da nikada neće biti auto-put kod njih. I sada kao što vidite sve smo to uradili. I to ide dalje, i dalje - rekao je on.

- Sve ono što smo govorili mi ćemo da napravimo i da uradimo. Svi su se oni borili za ovaj specijalizovani Expo. Kažu nije to taj pravi Ekspo, a Astana u Kazahstanu se toliko izgradila i promenila zbog Ekspa, da je to jedan od najmodernijih gradova na svetu. Usred pustinje. E sada, kada imate to, imate energiju stvaranja, rađanja i izgradnje, i sa druge strane imate rušilačku energiju. Ruzvelt je rekao da slava pripada onima koji su u ringu i bore se, a ne kibicerima koji dobacuju i kritikuju.

foto: Privatna Arhiva

- Naše je da se borimo sa brojnim problemima, sa brojnim našim navikama, da nismo naučili da treba da teško radimo. Kod nas je nažalost postalo u poslednje vreme neka vrsta ideala "da radim što manje, a da zarađujem što više". Zato sam poziv uputio svima, dođite svi zajedno da radimo - rekao je predsednik.

- Expo 2027 za nas je više od Olimpijade jer moramo da izgradimo infrastrukturu koja je bolja od te, a da nam ostane više. Za ovo gradite nešto čime privlačite ljude, a što će posle da vam ostane. Srbija je pobedila zvaničnog predstavnika SAD, Argentine, Španije, Tajlanda. Tri od četiri zemlje su uložile više novca od Srbije, i pobedili smo.

Vučić ističe da neki ljudi ne vole činjenicu da smo mi organizatori Ekspa, i da mu je čak i Pedro Sančez čestitao, uprkos tome što je Malaga izgubila kandidaturu.

foto: Printscreen/Happy

- Moram da dam sve od sebe uvek, moram da uradim sve što mogu, mi smo to uradili i pobedili smo. Ali, da li sam bio siguran, nisam. Verovao sam da ćemo da budemo 5 do 10 glasova manje od Malage. Na tom području najveći deo zemalja u drugom krugu glasaju za Malagu, u prvom za Argentinu. Onda se tu suočavate s tim da će oni najvećim delom glasati za Španiju. Mi smo tu uspeli da dobijemo glasove nekoliko latinoameričkih zemalja, pre svega zbog politike nesvrstanosti - ističe predsednik.

- Mnogi su se borili za Expo! Pedro Sančez mi je čestitao, uprkos tome što je Malaga izgubila kandidaturu - rekao je predsednik Vučić.

Prosečna plata do decembra 2025. 1.000 evra

Predsednik je dodao i da su mnogi govorili da laže i kada je rekao da će prosečna plata u decembru 2025. godine biti 1000 evra.

- A plata će biti i veća od 1000 evra, verujte mi šta kažem. Oni se smeju superkompjuteru, a mi sada kupujemo i drugi. To je čudesno za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Imamo data centar koji je jedan od najbezbednijih u svetu. Radimo BioFor institut na Torlaku, idemo ka budućnosti i vodimo računa o svemu. Ali i gradimo puteve, jer ljudi žele puteve. Biće puteva i u Jablanici, zbog čega su mi se podsmevali. I ja sam srećan što je tako, i što ljudi shvataju da možemo mnogo da uradimo - rekao je Vučić

foto: Privatna Arhiva

Do 20. oktobra će biti otvorena Prokop stanica

Predsednik je rekao da će 20. oktobra biti otvorena Prokop stanica, na šta je Milomir Marić podsetio i na ideje Slobodana Miloševića o "Europolisu".

- Svi su o svemu govorili, a niko ništa nije napravio. Milošević je živeo u teško vreme, on nije imao ekonomske mogućnosti. Politika je bila teška. Ljudi koji ne sanjaju velike snove nikada ništa neće ni da urade. Mi smo postavljali sve ove planove, i želim da kažem šta će to da bude - kaže Vučić.

On je istakao da ćemo zauzeti Dunav i da će biti građena pristaništa, plaže, kejovi.

Od aerodroma do centra Beograda za 17 minuta

- Hoćemo da Dunav bude naše more. To će biti novi grad u gradu, i to će biti širenje Beograda nedavno od aerodroma. Ostavili smo prostor sa druge strane, gde će biti pista, a u centru će biti železnička stanica, stizaće se do grada za 17 minuta. Recimo uđete u Prokop, i stižete do Ekspa i Nacionalnog stadiona za desetak minuta, ali ćemo povezati i sa Surčinom i Obrenovcem - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy

Predsednik je dodao da je to od suštinskog značaja za napredak Srbije, kao i obilaznica oko Beograda.

- Sve će da se digne u nebesa. Ide nam i brza saobraćajnica do Golupca, pa posle južno ka Negotinu. Sve se radi. Prokop je gotov za dva meseca, na Basovoj stanici počeli radovi. Šta je tu problem. Problem je što moramo na lokalu da se organizujemo. Škole, domovi zdravlja, vrtići... Mi u Sjenici moramo da otvorimo školu, koja će imati bazen. To su milioni evra ulaganja. Tamo gde su u većini bošnjačke partije ja sam dobio plaketu počasnog građanina. Ljudi pametni, videli ko je nešto uradio za njih, i beskrajno im hvala na tome - ističe on.

Predsednik Vučić istakao je da je od Despića, koji je ulagao u Priboj, tražio da uloži i u Prijepolje.

- Dajte da to uradimo. Moramo da vidimo šta od projekata da uradimo. Idu obilaznice oko Kragujevca i Užica. Nije počelo iskopavanje ispod Kadinjače, imamo problema. Munjino brdo nas ubi, ali biće gotovo za nekoliko meseci - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da niko po zakonu ne može da primi platu manju od 400 evra.

- Radnik u Srbiji da prima 200 evra, a da je minimalac 400. 'Ajde, pustite te priče, ili mi recite gde da odmah uhapsimo tog poslodavca. Kod nas mnogi ne veruju u uspeh. Lakše je da nekome opsujete majku, i na to smo navikli, ali ta vrsta kuknjave vas samo vuče dalje u neuspeh. Mi moramo lestvicu da postavimo visoko. Nama je stadion uradio Mark Fenvik. Kažu nisu nam fudbaleri ni za poljanu. Pa neće niko da ih gleda dok ne dobiju stadione - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy

Predsednik Vučić je istakao da ljudi žele nešto više od samog loptanja, i da kada dovedu dete hoće da nešto pojedu i popiju, da se zabave.

- Vi kada platite kartu od 130 dolara za NBA utakmicu, ne gledate vi Memfis-Njujork, već je to spektakl. Gledate kako predstavljaju vatrogasce, pa kupite kokice, idete u šoping. Ima 500 zabavljača. Mi moramo da idemo sa više sadržaja. Mi nećemo ove nove stadione ostaviti nama na upravljanje. Tražimo najbolje međunarodne agencije koje će voditi te stadione. U Leskovcu, sada kad otvorimo novi stadion, ići ću da gledam Čukarički. To će biti spektakularno. Stadion u Zaječaru spolja izgleda kao Alijanc Arena, kao svemirski brod u sred Zaječara. I šta god da uradite kažu da im ne treba. Tako su govorili i za Beograd na vodi, a ja ih stalno viđam kada odem da se prošetam - rekao je on.

Vučić je podsetio da su predstavnici Dveri hteli da zatvore fabriku Teklas u Vladičinom Hanu.

- A stotine porodica živi od toga. Kakva je to politika ljudi, jel tako mislite da vladate. Sve sređujemo, sve ide na javne tendere, sve čisto kao suza. Marina Dorćol će se graditi, popuniće se Mitićeva rupa, nadam se. Možete misliti kako će Kragujevac izgledati kada uradite 120 fasada u centru grada sa osvetljenjem. Niš, Pančevo, Novi Sad, mnogi gradovi - kaže on.

foto: Printscreen/Happy

Nove saobraćajnice

Predsednik je dodao da od svih ministara koji su bili iz Čačka ništa nisu uradili za taj grad, već je morao on.

- Vojvodina nam leži na auto-putevima, i mislili smo da smo time sve završili. Nismo, obnavljali smo put Palanka-Novi Sad, ali će morati malo severnije da nikne nova brza saobraćajnica. Moramo da radimo i severnu tangentu, preko Vrbasa i Bečeja. Moramo i Zrenjanin da spojimo sa Beogradom. Žalili su nam se ljudi da ništa nije urađeno u Plandištu, a tu su i Lokve, i Barice, i Margite. To su sve divni ljudi, i sada radimo i taj put - ističe predsednik.

Predsednik Vučić rekao je da ljudi u celoj Srbiji moraju videti da se brine o njima.

- Znate li šta će svi ovi projekti značiti za Er Srbiju i aerodrom, koji ne mogu da isprate ovoliki rast - kaže Vučić.

Vučić je dodao da njegovi protivnici ne moraju da ga ruše, i da im je 500 puta rekao da ga neće pobediti, zato što ne vole da rade i ne misle lepo svojoj zemlji.

- Nećete me pobediti, zato što ne volite da radite! Za vas je politika "što gore, to bolje". Nemate ideje, vaša jedina ideja je mržnja. Kako da nekoga davite u Savi i Dunavu, i tučete motkama. Skloniću se ja sam, ali hoću da ove godine do 2027. budu zlatnim slovima upisana u istoriju. Svi će reći posle toga da su ovo bila zlatna vremena, kada smo išli napred - istakao je Vučić.

foto: Printscreen/Happy

Predsednik Vučić je, komentarišući tekst iz Špigla,pojasnio da su ga nazvali lutkarom koji kontroliše lutke u regionu. Govoreći o izjavi Čedomira Čupića, on je rekao da je loše kada neko želi loše svojoj zemlji.

- Ja ne želim da vređam gospodina Čupića, prosto je besmisleno. Ali sam obratio pažnju da je rekao kako sam otišao u Prijedor. Pa ja svake godine 4. avgusta odem u neko mesto. To je bilo jedno od prvih mesta gde su izbeglice mogle da stanu, odmore i okrepe se. Ja se ponosim Prijedorom, svojim srpskim rodom, kao što se mnogi drugi ponose svojim imenom i prezimenom. I za mene je Prijedor divno mesto, kao i Beograd, Leskovac, Niš, Novi Sad. Lepši su i od Berlina i Pariza. A u Parizu i Berlinu sam bio više puta nego svi drugi predsednici zajedno. Sa Makronom mogu da pričam kada god hoću, ali ja to ne zloupotrebljavam. Dopisujemo se obično oko ponoći.

Važne posete, očekuje se i dolazak Putina

- Do kraja godine očekujem velike i važne razgovore sa zemljama zapadne Evrope. Imaću i veliku posetu Kini u oktobru, zbog projekta Pojas i put. Očekuje se i dolazak Putina. Dobio sam jedan važan poziv, čeka me i put u Mađarsku, a onda i još jedna važna poseta o kojoj ne mogu da govorim, a gde će biti svi lideri iz regiona - rekao je predsednik Vučić.

Vučić: Sa Zapada me optužuju zato što čuvam srpski narod

Predsednik Vučić istakao je da mnogi žive u sopstvenim lažima i balonima neistina koje su stvorili, i da njega sa Zapada ne optužuju za kriminal, već zato što čuva srpski narod.

- I u Srbiji, i na KiM, i u RS. Je l' to sramota, jel treba da se izvinjavam kao jedan od mojih prethodnika? Ja ne mislim da je srpski narod kriv za sve. Imamo mi svoje krivice, i o tome da govorimo otvoreno, i da poštujemo tuđe žrtve. A da nas kao na povocu neki vodaju da se izvinjavamo, a da nemamo ulicu Jasenovačkih žrtava... Sve je to tako išlo. Ja se nisam nasekirao mnogo. Teško je političkom veteranu koji zna šta su pritisci, pretiti. Ja nisam imao Skaj, i nikada nisam razgovarao time. Govore da sam ucenjen, a uvek polaze od sebe prvo - naglasio je predsednik Srbije.

foto: Printscreen/Happy

Sebe ubeđuju da sam ja nešto uradio, zato što znaju da bi oni to uradili da su u prilici, dodao je Vučić.

- Lagali su da ću još prošle godine uvesti sankcije Rusiji. Pošto ja to nisam uradio, sada oni traže da se uvedu sankcije Rusiji - istakao je on.

O izjavi diplomate Duška Lopandića

Predsednik Vučić je, komentarišući izjavu diplomate Duška Lopandića, koji je tražio da se pošalje veća pomoć Ukrajini, rekao da je sve to kao zona sumraka.

- Duško Lopandić je bio naš ambasador u Briselu. Ja sam ga postavio, koliko se sećam. Pričao sam sa njima mnogo puta, bio je manji od makovog zrna. Ja volim da čitam ono što je on napisao, iako nisam u svemu saglasan, a ovo što sada radi je političko beščašće, i ja ne razumem zašto to radi. Zašto jednom dobrom piscu istorijskih udžbenika je ovako nešto bilo potrebno. A sa druge strane, da odem u Kijev ili da uvedemo sankcije Rusiji, on bi bio prvi koji bi rekao "ovo nam nije trebalo, imaćemo višu cenu gasa, prekinuli smo istorijske veze". Da budem iskren, svima nije moguće ugoditi. Iznenađen sam njegovim ponašanjem, ali ne mogu da govorim o svemu što znam, bolje mi je da ćutim. Kada sam se sreo sa Zelenskim u Kišinjevu, gde su bili prisutni svi iz Evrope, Gzavije Betel je predložio da nas upozna. Pružio sam ruku Zelenskom, Ukrajina nije priznala Kosovo, mi nemamo problema sa njima - rekao je on.

O razgovoru sa Zelenskim

Vučić je dodao da je sa ukrajinskim predsednikom razgovarao četiri minuta, i da je bio iznenađen pošto je on mnogo više znao o Srbiji nego što je mislio.

- Mereško kaže da će Zelenski doneti odluku. Zelenski je mnogo inteligentniji od Mereška, ali oni bi priznanjem Kosova srušili sve svoje principe, na kojima se zasniva njihova odbrana. Neki Mereško to ne može da razume. Kada niste Amerikanci, Nemci ili Englezi, Kinezi ili Rusi, onda morate da se držite neke politike, prava i principa. Mada moram da kažem da se Kina striktno drži međunarodnog prava. Mi nismo vojno veliki, sa 6.400.000 stanovnika. Ali smo veći od Bugarske, Hrvatske, BiH. I to govori o velikim problemima sa kojima smo se suočavali, iako je Srbija bolje prošla od nekih drugih - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Happy

Expo mora biti iskorišćen da vrati što više ljudi u Srbiji

Predsednik je dodao da Ekspo mora biti iskorišćen da se vrati što više ljudi u Srbiju, i da nam treba energija i snaga.

Vučić: Rusiju neće pobediti na bojnom polju

Vraćajući se na velike političke teme, on kaže da su mnogi na početku očekivali da će Rusija brže "obaviti posao".

- Kada su posle povratka Hersona i Harkovske oblasti u ruke Ukrajine, ljudi su očekivali da će Ukrajina brže povratiti teritoriju. Ceo Zapad im daje oružje. Sada je jasno da od toga nema ništa. Tu nema lakog kraja, vodi se rat iscrpljivanja, i uz svu snagu Zapada Rusiju neće pobediti na bojnom polju. Nisam siguran šta Rusija može da dobije politički, i zato bi bilo najbolje da se postigne primirje. Vidim inicijative koje dolaze iz nekih arapskih zemalja, nadam se da će nas nešto približiti miru. Mislim da je to i u interesu predsednika Bajdena, svi bi mu rekli kapa dole. Ekonomija bi odmah procvetala, cene energenata bi dramatično pale. Sve bi bilo mnogo lakše. Ja mislim da on zna da je ključno pitanje izbora u SAD ekonomija. Ljude u SAD zanima ekonomija i da žive bolje, i verujem da će njegova politika biti da se zaustavi rat. Iscrpljeni su i Rusija i Ukrajina, iako se ruska ekonomija drži bolje nego što su mnogi očekivali. Vidi se da su se spremali za to, kako da čuvaju svoju valutu, zamene Svift - rekao je predsednik.

Vučić je rekao i da će se Ukrajina decenijama oporavljati od rata.

On je potom, govoreći o poseti Šeika Mohameda Bin Zajeda, kog beskrajno ceni, kaže da taj vladar razmišlja da se zajedno sa partnerima iz Zaliva priključi Briksu.

- To nije nikakva velika tajna, ali znam da on dobro razume šta se u svetu zbiva. On mi je nekoliko dana pre posete čestitao rođendan sinu Vukanu. Ali me je više puta tokom razgovora pitao koliko godina ima, ja sam odgovarao da ima šest godina. On mi je rekao da ne može zaključke da donosi u moje ime, ali da je moj posao da obratimo pažnju gde će naša zemlja biti za 20 godina. Stvari se menjaju brzinom munje. Nije tvoj posao da gledaš zemlju iz dana u dan, on mi je rekao da moram da razmislim gde će da živi mali sin za nekih 20 godina. Pitao je da li želim da živi uz najrazvijenije zemlje sveta, koje neće biti isključivo na Zapadu. Zamolio me je i da ne vodim politiku samo na tri ili četiri godine, do kraja mandata, već da gledam u budućnost - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Happy

Predsednik Srbije istakao je da ako Emirati, Bahrein i Saudijska Arabija uđu u Briks, iako je taj blok labav, on mora imati zajedničku valutu.

- Dve stvari su važne. Zašto je ta ideja popularna u mnogim zemljama sveta? Srbija je na evropskom putu, ali i zapadni analitičari sada vide buđenje Briksa, a govorili su do sada da taj blok nije predstavljao ništa. Ja kod nekih od tih ljudi, sve sam ih upoznao, vidim veliku želju da se promene stvari u svetu. Upoznao sam sve lidere Briksa, osim Lule da Silve, nadam se da ću i njega upoznati. Dalje, koliko god da su moćne zemlje Briksa, ekonomski nisu blizu da budu alternativa kolektivnom Zapadu. Ulaskom zalivskih zemalja, mnogo toga se menja. Tada oni postaju ekonomska alternativa, i za deo ljudi u Evropi, i u severnoj Africi - kaže on.

Vučić je rekao da se pozicija Srbije ne menja, i da mi ostajemo na evropskom putu, ali da je za nas dobro da čuvamo odnose sa zemljama Briksa.

Vučić: Amerikanci imaju "Get it done" (Uradi to) politiku

- Nismo slepi, vidimo šta se zbiva. Druga stvar je da je dobar deo zemalja sit arogancije kolektivnog zapada. Ja često lakše pričam sa Amerikancima nego sa ljudima iz Zapadne Evrope. Amerikanci imaju svoje vrednosti, sa kojima se često ne slažem, ali imaju i "Get it done". "Uradi to". To je dobra politika. Ali kada vam se sve svede da namećete svoje vrednosti, od Azerbejdžana i Egipta do Indonezije, svi ti ljudi će dočekati trenutak da vide stvaranje nečega novog, i da pruže otpor. Ja očekujem velike promene, gde će Evropljani samo govoriti o vrednostima, a gubiće saveznike, kao Zapadno rimsko carstvo. To je kao da uživamo u fontanama i najlepšim kupatilima, dok nam varvari dolaze iznad Alpa i pravimo se da ništa ne vidimo - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Happy

On je još jednom ponovio da ostajemo na evropskom putu, ali da ne smemo da se pravimo da ne vidimo ništa.

- Te zemlje već hoće da naštete dolaru. A to je najveća sila na svetu. Nije američko oružje ni "Abrams" ni "F-16", već dolar. Samo ne želim da niko ne potceni Ameriku. Uvek bih radije prihvatao njihov model, u odnosu na model Skandinavskih zemalja, koji često nije održiv. Amerikanci su strašno vredni ljudi, i zasluženo je dolar najjača valuta. Ali sam siguran da će ako se Briks dogovori o zajedničkoj valuti, sve u svetu biće promenjeno. Tada će neka nova pamet i u Srbiji morati da gleda kako ćemo i šta ćemo. Ja mislim da je cilj Srbije put u Evropu. Ljudi ovde misle da im plate pripadaju, a ne razumeju da one zavise od investicija, koje većinom stižu sa Zapada. Mi ne želimo da živimo u diktaturi, već u demokratiji, gde niko neće ubijati političke protivnike. Srbi to neće, ali moramo da pratimo šta se zbiva na drugoj strani sveta - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao značaj činjenice da nam je tokom pandemije prvo Kina uskočila u pomoć.

Vučić je rekao da se Evropljanima najviše žuri po pitanju KiM, i da on razume i Šolca i Makrona.

- Nadam se da će jednom u budućnosti Nemačka da se uključi u pitanje litijuma ovde, kada budu neka pametna vlada i predsednik ovde. Mene baš briga šta ljudi pričaju o litijumu, kao što su one patke pretile da će da sruše Beograd na vodi. I šta sada. Mi smo sebi sa litijumom napravili ogromnu štetu. Tačnije strane službe. Bilo je tu sukoba stranih sila, ali ne smem da govorim dalje. Postojale su određene službe koje su uložile novac da se rast Srbije uspori i zaustavi. Rast Srbije sa litijumom bi bio mnogo veći, da bismo mnogo štrčali. Kao što smo se borili za Volvo, ali su oni otišli u drugu zemlju - rekao je on.

foto: Printscreen/Happy

O litijumu: Milijarde evra smo izgubili

Vučić je istakao da je deo ljudi bio naivan, a deo je stvarno poverovao u priče o litijumu.

- Ovu zemlju diže industrija i IT sektor pre svega. Poljoprivreda je nekada bila 11 odsto BDP, sada je šest odsto. Oni su to sa litijumom uradili da Srbija ne bi previše štrčala. Englezi u Kornvolu rade sa litijumom, Portugalci isto. Samo u Srbiji ima da se odreknemo takvog bogatstva. To je bilo uvezano sa time da se napravi da je protiv Vučića, koji hoće da zatruje Srbiju, a da je oni onda kao štite. Mi smo milijarde evra izgubili, najviše su izgubili ljudi u Rađevini, Loznici i tom kraju - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da ko god želi da dođe kod njega, uvek može, i podsetio da su rešeni problemi sa sindikalcima iz Fijata.

- Sledeće godine nadam se kreće serijska proizvodnja. Biće i električnih automobila, znate li vi šta je to za Srbiju. To diže celu zemlju, ne samo Kragujevac. To će da digne ponovo Šumadiju. Ovo sa litijumom bi nam čak i u budućnosti donelo mnogo, iako smo već izgubili mnogo zato što su nas nasankali. Manojlović je legalno dobio pare ovde, od Rokferela. Ništa tu nije sporno, oni samo napišu da je za nešto drugo. Prokockali smo ogromnu šansu, i tu sam ja kriv, pošto sam popustio pred ogromnim pritiskom naših ljudi koji nisu mogli da izdrže pritisak. Trebalo je da se oduprem, izađem i kažem demonstrantima da pogledaju kako to izgleda - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik dodaje da nikada nismo imali dobre puteve ka BiH, i da smo imali samo dva mosta, jedan preko Save, jedan preko Drine.

- Ni sada nisu oduševljeni auto-putem ka Sarajevu, zato što to bošnjačka elita ne želi. Ali prava srpska elita to želi. U komunističkoj Jugoslaviji su svi putevi morali preko Hrvatske da idu. I ka Sarajevu je voz morao da ide preko Hrvatske. A bilo bi duplo kraće direktno do Sarajeva - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Predsednik Vučić je istakao da je naše danas da gradimo

- Da gradimo veze i ka Prištini i Gračanici, biće jednom pametnijih ljudi u budućnosti koji će shvatati važnost tih veza. Milomire, vi ste marljivi, retki su ljudi koji do 11 rade, pa ujutru u 7 sati dođu na posao. Retki su ljudi koji vole da čitaju, danas se čitaju vesti od dva minuta. Ali vi ste Milomire postali deo onih ljudi koji su opsednuti kampanjom koju neko vodi. Ja to ne gledam, već mi vi puštate to šta oni govore o meni. Ja ne bih mogao da radim kada bih samo slušao šta oni pričaju o meni.

Vučić je podsetio da će na dan oslobođenja Beograda biti otvoren Prokop, a da su i taj projekat nazivali Potemkinovim selom.

- Rešavamo i poštu kod spomenika Stefanu Nemanji. To je bila jedna od najlepših zgrada. I Bigz se renovira, to je apsolutno jedna od najlepših bauhaus zgrada u Evropi. Bila je pretvorena u ruglo, a sada je prelepa. Biće završeno i ono ruglo kod Zelenog venca. O milion stvari morate da vodite računa. Govorim o različitim delovima Srbije, kako da ulešpšamo sve gradove. Neće svi tokom Ekspa da dolaze samo u Beograd. Za Valjevo smo mnogo uradili, veliki broj investitora je došao u grad. Obnovićemo bolnicu, to će biti drugačiji grad. Potpuno novi grad, sve će biti drugačije - rekao je Vučić.

Predsednik se potom vratio na pitanje litijuma, i još jednom ponovio da smo "ispali ovce".

- Izradile su nas strani obaveštajci na petoparcu. Ovo su odigrali maestralno, još da budemo takvi idioti da se hvalimo kako smo mi njih oterali. Grohotom su se smejali kakve smo budale ispali oko litijuma - rekao je on.

foto: Printscreen/RTS

O pismu evroparlamentaraca

Predsednik je, komentarišući pismo evroparlamentaraca, koji kažu da se prema Vučiću treba da se vodi čvrsta politika, poručio da bi mogli oni da organizuju neku obojenu revoluciju.

- Ima 6111 evroparlamentaraca. A potpisalo je 50 i nešto. To je 0.9 odsto. Nekada je 90 odsto mislilo tako o nama, a sada ih je mnogo manje. Nećemo mi promeniti Boba Menendeza, on je glavni albanski lobista. Ja ću zato moliti Šolca ili Makrona da nađu svoje interese u litijumu ili po nekim drugim pitanjima - rekao je predsednik.

Predsednik Srbije istakao je da je ta inicijativa pravljena protiv Srbije, a govorili su samo o Vučiću.

- Pitao sam se da li je moguće da sam toliko dobrog uradio za Srbiju, da oni u meni vide jedini problem. I negde sam bio ponosan. Ja znam šta Menendez, Ališa Kerns, žele Srbiji. Za njih je moderna Srbija samo ona koja misli da je Republika Srpska genocidna, da je Kosovo albansko, i da Srbija nema ništa sa Kosovom. Pa da nam kažu da je 30 odsto Srba u Crnoj Gori ništa, da oni mogu da postanu Crnogorci, a bitno im je 20 odsto Albanaca. I na kraju, ako je moguće, da uvedemo sankcije Rusiji, i pošaljemo odrede u Ukrajinu da se bore protiv Rusa. E tada bi ja za njih bio najbolji i najdemokratskiji predsednik na svetu. I ako možemo da ne štrčimo mnogo sa rastom i ekonomijom - rekao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/RTS

O izjavama Zdravka Ponoša o "sedenju na dve stolice"

Predsednik Vučić komentarisao je izjave Zdravka Ponoša o "sedenju na dve stolice", rekavši da je u pitanju čovek koji je razorio srpsku vojsku.

- On o našoj politici priča da je dvolična, a ta politika je ozbiljna i jedina prava. Zato što je to srpska politika. On se zalaže za to da služimo tuđim interesima, a ja neću da služimo ni Americi, ni Rusiji, ni Kini. Da imamo prijatelje svuda, ali da služimo samo svojoj zemlji. On me je optuživao da ću dan nakon izbora uvesti sankcije Rusiji, a on je tog istog dana tražio uvođenje sankcija. Samo da vidite šta je dvoličnost. Da vidite kako bi nam zemlja izgledala. Izgledala bi nam država onako kako je izgledala vojska tokom Zdravka Ponoša. Uništavali smo strele, tenkove, sve. Topljeno je u Češkoj sve. Mi sada vraćamo sve što su stavili van resursa. Imamo desetine hiljada zolja. Mnogo toga što nam je potrebno. Ali to vam govori o nepostojanju principa. Snaga Srbije je u tome što imamo principe - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da svi oni koji su najveći borci za nezavisno Kosovo vide neprijatelja u njemu, a ne u predstavnicima opozicije.

- Pa kako to? Možda zato što je neko odlučniji, malo pametniji, i odgovorniji. A ovo hoćemo li sedeti na dve stolice... Postoje ljudi koji ništa ne razumeju. Ja sam odgovorio i Hojt Jiu, po tom pitanju, da mi imamo svoju srpsku stolicu, i da imamo svoju glavu. Ako dođe do uvođenja sankcija, ja ću izaći pred ljude i reći da moramo to uraditi da bi sačuvali zemlju - dodaje on.

Predsednik je rekao da on razmišlja o Srbiji za 10 ili 15 godina, a ne godinu dana unapred.

- Optuživali su nas i za nedostatak empatije, rekli da nisam bio u "Ribnikaru". Upisao se u knjigu žalosti, sastao se i sa direktorkom... Tu ima i nešto mnogo gore. To rade sada i sa ovim detetom u Bačkoj Palanci. Te rečenice da neko nema tapiju na bol pokazuju da neki od njih nisu ni pristojnost osetili, a kamoli bol. Ja sam sa većinom roditelja razgovarao, video se sa njima. Kada pričate sa roditeljima male Angeline, kako da pričam sa ocem pokojnog Petra. U bolnicu sam išao četiri ili pet puta nadajući se da će se oporaviti, on je bio velika nada za Malo Orašje. Da ako on preživi da će to biti pobeda. Otac i majka su svakog dana bili u bolnici, divni domaćini. A neki ljudi koji im ne znaju ni ime i prezime, meni govorili da nisam išao u školu. Pa kako se pokazuje empatija, tako što se vrišti na Gazeli. Dobri ljudi Srbije sve to vide - ističe Vučić.

Vučić je rekao da moramo pokazivati i pijetet i poštovanje za žrtve ubica, ali i da ostvarimo napredak da njihova braća, sestre i roditelji, mogu da se pitaju gde bi tu bilo mesto za njih.

- Radiću i boriću se svakoga dana, i daću sve od sebe da dodatno promenimo lice naše prelepe zemlje, da budemo najlepši u regionu. Da nam se deca iz rasejanja vrate, da vide najlepše mesto za sebe ovde u svojoj Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je, o tobožnjem preuzimanju duga Srbije od strane Blekroka, rekao da je u pitanju teorije zavere na nivou Haarpa.

- Imali ste vi na ovoj televiziji mnogo gostiju koji ne zaslužuju mesto u javnom prostoru. Prosto, nekima od njih je potrebna pomoć. Lekara, a ne nekoga drugog. Te teorije nailaze na pogodno tle kod ljudi sa manjkom znanja, a sa viškom samopouzdanja. Bilo bi divno da je Blekrok zastupljen u našoj zemlji, ali nije - kaže Vučić.

Predsednik je razjasnio da će 12 milijardi biti sva naša ulaganja u celu Srbiju u naredne četiri godine, a ne samo za Ekspo.

- Ja sada želim da pročitam nešto, da ljudi shvate o čemu je reč. Kada kažete da Srbija duguje 34 milijarde u prvom kvartalu ove godine. Da. A znate li koliko Nemačka duguje? 2.589 milijardi! To je 66 odsto nemačkog BDP. A mi imamo 50.3 odsto udela duga u BDP. Jedna od najboljih zemalja u Evropi. Francuska je 112.4, Španija 112.8, Austrija 80.6. Finska 72 odsto, Rumunija kao mi, Mađarska 75 odsto, Hrvatska 70 odsto. A mi na 50 odsto stope javnog duga. Hrvatska je jedna uređena zemlja, ali oni imaju 48 milijardi duga. Jesu li u problemu? Pa nisu u problemu. Ali vam to govori kakvi su lažovi ovi, koji ne razumeju koliko smo posao uradili po pitanju uređivanja javnih finansija. Pa mi 11 godina nismo promenili kurs! Kada se to desilo u istoriji Srbije - zapitao je on.

foto: Printscreen/Happy

Vučić je rekao da postoje teorije, i u SNS, da je potrebno da se više zadužujemo, ali da on to nije hteo zato što to može lako da se otrgne kontroli.

- Zato sam tražio prisustvo MMF. Mi imamo 5 milijardi na računu. Mi imamo problem sa deficitom, zato što imamo ogromna ulaganja, mnogo novca trošimo u razvoj Srbije. Po tom pitanju sam optimista, mi ćemo za četiri godine potpuno promeniti lice Srbije, plate će biti 1200-1400 evra. A ne zaboravite bila je 320 evra - rekao je predsednik.

O izjavi Slobodana Stupara

Komentarišući izjavu Slobodana Stupara, koji je rekao da je Vučića moguće samo nasiljem skinuti, i da od septembra ne sme narod da se dozvoli da normalno živi, predsednik kaže da je njemu koncentracija veća, pa je uhvatio neke umetnute rečenice u izjavi Stupara.

- Kaže da smo rekli da nećemo mirno prihvatiti smenu sa vlasti. Ko je to rekao? U ovoj zemlji se samo demokratskim putem dolazi na vlast. Ko god da pobedi, svakome ću da pružim ruku. Ja kažem, znajući njihove sposobnosti, oni neće pobediti na izborima. A na silu sigurno neće doći na vlast. Prete zaustavljanjem saobraćaja. Pa to već radite. I gleda vas narod kao lude naste. Vas 30 blokira hiljade ljudi, i narod ne misli ništa lepo o tome. Ali da li ćemo da ih bijemo kao u Nemačkoj i Holandiji? Nećemo. Dok god ne moramo da primenjujemo zakon. Napravićemo vam još mostova da ih blokirate. Kažu u Šapcu idu na novi most na protestuju. To je ovaj što mi gradimo. Jedina tema im je kako da zagorčaju drugima život, kako bi njima bilo bolje. Da se dočepaju vlasti, zato što ste ubeđeni da ste vi jedina elita. Prezirete narod, a i narod prezire vlast - kaže Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da silu gotovo nikada ne primenjujemo, za razliku od zapadnih demokratija.

- I za razliku od njih. Oni su ubili Ranka Panića. Zbog njihovog hira. Neki pište sada ispred Predsedništva. I tako, kako prođu sa jedne strane, ja odem na drugu. Da imam o nečemu ozbiljnom da pričam sa njima, ja bih im se pridružio. Ali moram da radim - kaže predsednik.

Vučić: Situacija na KiM teška

Predsednik je istakao da je situacija na KiM teška, i da Srbe hapse svakog dana.

- I za to postoji nečija dozvola, ali neću da nagađam o tome. Sa druge strane, vi imate posla sa jednim iracionalnim čovekom, koji ne želi mir, i kome je životni san da protera Srbe i ujedini Kosovo i Albaniju. I da postane novi Enver Hodža. To ugrožava mir i stabilnost, Srbi sve teže žive. I nadam se da ćemo u naredna dva ili tri meseca barem sačuvati nešto na ovom nivou, da se situacija barem neće pogoršavati - kaže on.

On ističe da sankcija protiv Kurtija nema, dok ima sankcija protiv Milana Radojičića i Aleksandra Vulina.

- Jel su Kurtiju uveli sankcije, ili su samo u pitanju sugestije. Progonjeni su Srbi, ranjeni su Srbi, sankcionisani su samo Srbi. U BiH su krivi samo Srbi. Pa jel vi mislite da je to moguće. U Beogradu im je kriv neko zato što oni smatraju da je rusofil. I neko ko je jednom reklamirao neki paradajz na Jovanjici, sada navodno ima veze sa drogom. Slušam gluposti ovih koji ne znaju šta će sa sobom. Neko će da istražuje po arhivama, i ne postoji ništa slično. Dobili smo samo nemušte odgovore od Amerikanaca po pitanju sankcija. Objavljeno je preko 20.000 tekstova gde sa Jovanjicom povezuju mog brata i mene, a nemamo veze sa time - kaže predsednik.

On je rekao da mnogima smeta Milan Radoičić zato što je hrabar.

- A danas ga optužuju da je u tajnoj vezi sa Kurtijem. To je sramota i to ne mogu ni da komentarišem. Kurtiju su dva čoveka noćna mora. Jedan sam slučajno ja, vidite koliko je puta u intervjuu Večernjem listu pomenuo moje ime. A drugi je Milan Radoičić, kad god krenu na sever vide ga iza svakog drveta, i tresu im se noge - rekao je Vučić.

Predsednik je za kraj emisije poručio građanima da će biti još mnogo problema i teških trenutaka.

- Ljudi moraju da znaju da se vodi rat na svetskom nivou. Mi ne ginemo, čuvamo svoje ljude, i napredujemo, brže od mnogih drugih. I imamo priliku da naredne četiri godine napredujemo još brže. Potrebno nam je da budemo zajedno, i ujedinjeni. Ja ni večeras nisam vređao svoje političke protivnike, vi ste puštali neke snimke. Mene to ne zanima. Ja pozivam sve ljude da radimo nešto dobro za Srbiju, da podignemo zemlju narednih godina dodatno. Da se ponosimo Ekspom. Pričao sam sa Čeferinom, kada izgradimo stadion, odmah ćemo dobiti neko veliko finale. Da pokažemo da smo u stanju da menjamo sebe i svoju zemlju. Plate i penzije će rasti, ali moramo da radimo još više. Ne može da se radi manje, a da se primaju veće plate. Zato jedan deo mediteranskih zemalja propada. Mi ćemo nastaviti da vodimo svoju politiku, i želim da se zahvalim ljudima na podršci toj politici. Srbija će svakako pobediti na kraju - zaključio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

