PREDSEDNIK VUČIĆ: Ne interesuje ih priča o "Velikoj Albaniji", Kurti neće da stane

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Zapad ne interesuje priča o "Velikoj Albaniji".

- To je za njih loše, ali ti loši momci su naši momci. Moramo da gazimo ove druge dok ne prihvate nezavisno Kosovo i moramo da vodimo kampanju protiv Srbije - parafrazirao je Vučić odnos Zapada prema ovom pitanju.

Kaže da očekuje velike i teške pritiske na Srbiju po pitanju sankcija Ruskoj Federaciji, kako kaže, verovatno najteže do sada.

- Možete da vidite kako se i u Srbiji zatvara taj obruč, žele da me u potpunosti izoluju. Svi su postali ili Amerikanci ili Rusi, više Srba nema nigde. Ili ti Srbi, i jedni i drugi, kažu mi smo pravi Srbi samo ako smo Amerikanci ili mi smo pravi Srbi samo ako smo Rusi. Nema ništa što bi bilo balansirano - ističe Vučić za RTS.

Očekuje da će se Srbija suočiti sa brojnim problemima.

- Situacija u Ukrajini je takva da je sada jasno da na bojnom polju Rusiju ne možete lako da pobedite. Neću da kažem da može Rusija da pobedi jer ne mislim da može. Mnogi su očekivali da će Ukrajina lako da pobedi sa modernim zapadnim oružjem, ali nema ništa od toga. Pošto je to sada jasno, važno je učvrstiti kompletan front protiv Ruske Federacije. Sve rupe koje postoje bilo gde zapušiti i zato će pritisci na Srbiju da budu što je moguće jači. Baš njih briga što oni imaju mnogo veću trgovinsku razmenu sa Srbijom, baš njih briga što sarađuju sa Rusijom mnogo više nego Srbija, baš ih briga što su lagali za belgijsko oružje - kaže Vučić.

Ističe da bezbroj laži jedna drugu sustižu i da će se tako nastaviti.

foto: screenshot RTS

Politika stvaranja "Velike Albanije" je proces koji će se nastaviti, Kurti neće da stane

Predsednik Vučić kaže da je politika stvaranja "Velike Albanije" proces koji će se nastaviti i da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće da stane.

- Nisu Srbi napustili KiM samo zbog tablica, to nije bio njihov kapric. Setimo se da je bilo mnogo nasilja, koje nije procesuirano... Hoću samo da kažem da to nije pitanje hoćemo li mi nešto da osudimo. Politika stvaranja ‘Velike Albanije’ je proces koji će da se nastavi, i Kurti neće da stane. Način da zaustavite gospodina Kurti po tom pitanju ne postoji. Postoji mogućnost da on ne uspe da ostvari to zato što ćete da mu se suprotstavite u nekom trenutku. Političkom argumentacijom, ozbiljnošću ali i svojom čvrstinom. On neće stati - ocenjuje Vučić.

Dodao je da nisu problematični samo zastava i simboli "velike Albanije" koji su isticani tokom Kurtijeve nedavne posete Severnoj Makedoniji već i način na koji je premijer privremenih prištinskih institucija tamo predstavljen.

(Kurir.rs)