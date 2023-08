ZAJEDNIČKA NAPLATA PUTARINE SA CRNOM GOROM DODATNO ĆE POVEZATI BRAĆU I SESTRE: Ministar Vesić potpisao memorandum

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da zajednička elektronska naplata putarine između Srbije i Crne Gore ne znači samo olakšanje putovanja već i dodatno povezivanje braće i sestara i naših država.

Posle potpisivanja Memoranduma o poslovnoj saradnji između crnogorskog preduzeća Monteput i Puteva Srbije on je istakao da je za Srbiju posebno važno povezivanje sa Crnom Gorom.

- Mi smo braća i sestre. Iz tog razloga trebalo bi da olakšamo komunikaciju između naših ljudi. Put koji se gradi do Crne Gore i elektronska naplata putarine su naši prioriteti - rekao je Vesić.

On je istakao da će do kraja godine biti završen naš deo puta do Požege, a da onda se kreće sa gradnjom auto-puta ka Boljarama koji je dug 107 kilometara.

- Za nas je taj auto-put u ovom trenutku najvažniji. Taj put će biti veoma frekventan i sam će sebe opravdati s obzirom na broj automobila koji ćemo imati sa jedne i druge strane. Integrisana putarina je samo korak ka bližoj saradnji ljudi, kako mi na Balkanu ne bi imali nikakvih granica ni otežavanja putovanja - rekao je ministar.

Najavio je da će posle sastavljanja crnogorke vlade posetiti Podgoricu kako bi sa resornim ministrom razgovarao o zajedničkom graničnom prelazu.

- Dogovorili smo zajednički železnički granični prelaz na stanici u Bjelom Polju. Sada to treba da uradimo i sa drumskim prevozom, kako bi na jednom mestu bile obe policije i obe carine, a sve sa ciljem smanjenja čekanja - rekao je Vesić.

Takođe, Vesić je podsetio da se očekuje rekonstrukcija pruge od Beograda do Bara, kao i da je ona jednako važna kao i brza pruga koja se gradi od Beograda do Niša.

- Rekonstruisali smo prugu do Valjeva, a sada nas čeka deonica Valjevo-Vrbnica. Do kraja godine završavamo projekat rekonstrukcije. Tom prugom će se voziti na nekim deonica i do 120 kilometara na sat - naveo je Vesić, i istakao da time pokazujemo koliko je Vladi Srbije važno povezivanje sa Crnom Gorom.

- Korak po korak mi povezujemo naše zemlje i ljude. To je saradnja za koju se nadam da ćemo imati i sa budućom Vladom Crne Gore - istakao je Vesić.

Direktor preduzeća "Monteput" Milan Ljiljanić je rekao da su preduzeti prvi koraci na povezivanju sistema elektronske naplate putarine, a da ekipe naših država zajednički rade na implementaciji.

- Nadam se da ćemo u narednom periodu nastaviti saradnju i ubrzati inicijative za izgradnju preostalih deonica auto-puta od Beograda do Bara, što će znatno smanjiti vreme putovanja i doneti značajne benefite za građane - rekao je Ljiljanić.

Pomoćnik izvršnog direktora sektora za naplatu putarine iz Puteva Srbije Darko Savić je istakao da ovaj projekat ne znači samo povezivanje dva sistema za naplatu putarine već povezivanje dva naroda i brži protok roba.

- Nadamo se da ćemo vrlo brzo svi zajedno pristupiti integrisanom sistemu za naplatu putarine u ovom delu Evrope i imati jedan od najboljih sistema za naplatu putarine u Evropi - rekao je on.

Ispred Puteva Srbije Memorandum je potpisao pomoćnik direktora Miodrag Poledica.

