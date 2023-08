MINISTRI VESIĆ I ČUBRILOVIĆ O INFRASTUKTURNIM PROJEKTIMA: Nikad bolja saradnja na saobraćajnom povezivanju Srbije i RS!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić razgovarao je danas u Banjaluci sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem o daljem unapređenju saradnje i zajedničkim infrastrukturnim projektima koji se odvijaju planiranom dinamikom.

Vesić i Čubrilović su konstatovali da Srbija i Republika Srpska nikada nisu imali bolju saradnju kada je reč o saobraćajnoj povezanosti, budući da Srbija gradi dva autoputa i dve brze saobraćajnice prema Republici Srpskoj.

Vesić je istakao da će Srbija do kraja godine završiti svoju deonicu auto-puta od Sremske Rače do Kuzmina, dok će u Rači biti uspostavljen integrisani granični prelaz, koji će biti pušten u rad 2025. godine,

”Izuzetno smo ponosni na to što imamo četiri saobraćajne veze između Srbije i Republike Srpske. Prva je deonica autoputa Sremska Rača-Kuzmin, dužine 18 kilometara, kao i most preko Save koji je potpuno završen. Gradi se i autoput Ruma-Šabac, te se nastavlja sa brzom saobraćajnicom do Loznice, sa dva kraka prema Srpskoj, preko Badovinaca i Šepka kod Zvornika, što je još jedna veza sa BiH i Republikom Srpskom”, rekao je Vesić.

Podsetio je da se završava autoput do Požege, odakle će se jednim autoputem ići prema Dugoj Poljani i Crnoj Gori, dok će drugi autoput voditi prema Kotromanu, odnosno Višegradu.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da su infrastrukturni projekti izuzetno važni za regionalno povezivanje, te da Republika Srpska sa svoje strane čini sve da poveže Srbiju sa RS što kvalitetnijom putnom infrastrukturom.

foto: Foto: MSV

„Republika Srpska je opredeljena da širi mrežu autoputeva, a regionalno saobraćajno povezivanje je jedan od prioriteta Vlade RS. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo je kapitalan projekat, koji će ubrzati i pomoći unapređenju putne infrastrukture i komunikacije, ali i privrednog razvoja. Uvereni smo da će projekti biti završeni u predviđenom roku“, rekao je Čubrilović.

Na sastanku je istaknuto da će se raditi i rekonstrukcija železničke pruge Beograd-Ruma-Zvornik-Doboj-Sarajevo, što će biti zajednički projekta železnica Srbija, RS i Federacije BiH.

Bilo je reči i o unapređenju saradnje u oblasti vazdušnog saobraćaja i mogućnosti povećanja broja letova na relaciji Beograd-Banjaluka.

Kada je reč o aerodromu Trebinje, ministri su naglasili da se intenzivno sprovode sve aktivnosti i procedure na realizaciji projekta izgradnje aerodroma u Trebinju, kao objekta od strateškog značaja za RS i Srbiju, te da se za naredne korake čeka odluka sa nivoa BiH – potpisivanje Memoranduma o razumevanju na izgradnji aerodroma između Saveta ministara BiH i Vlade Srbije.

Ministri su razgovarali i o unapređenju saradnje Auto-moto saveza Republike Srpske i Auto-moto saveza Srbije, unapređenja pružanja pomoći na putu i prevencije bezbednosti saobraćaja.

Kurir.rs