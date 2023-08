MINISTAR GORAN VESIĆ PORUČIO: Zakon o planiranju i izgradnji moderan i dobar za sve, optužbe o konverziji paušalne!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je novi Zakon o planiranju i izgradnji usklađen sa svim direktivama Evropske unije, dobar za sve i da omogućava razvoj Srbije, a otpužbe da je ukidanjem konverzije uz naknadu država oštećena za više milijardi evra ocenio je kao neistinite i paušalne.

Ministar je, gostujući u emisiji “Fokus” na televiziji B92, naveo da je institut konverzije politički institut koji je donet da bi se, kako je rekao, bivši predsednik Srbije Boris Tadić razračunavao sa pojedinim privrednicima.

- To je dokaz da zakoni nikada ne treba da se donose ni protiv ni u korist pojedinaca i oni koji brane ovaj institut suštinski brane ono u čemu su učestvovali, brane svoju nečistu savest - rekao je Vesić.

Podsetio je da konverzija ne postoji ni u jednoj zemlji bivše Jugoslavije ni istočne Evrope i dodao da smo za 13 godina, koliko je taj institut postojao u Srbiji, od konverzije zaradili oko 30 miliona evra, a istovremeno “zaključali” 5.000 lokacija.

To govori o tome koliko je taj institut nepotreban i ne donosi nikakve rezultate, rekao je Vesić i dodao da je oko 94 odsto svih konverzija urađeno bez naknade, za nula dinara, zato što po zakonu zemljište ispod objekta deli sudbinu objekta, a i zemljište za redovnu upotrebu nikada nije bilo predmet konverzije.

- Lagali su narod, pričali kako će naplatiti nešto od tajkuna, a ništa naplatili nisu. Najveći broj tih lokacija koje se nalaze u konverziji nema nikakve veze ni sa kakvim tajkunom, to su lokacije koje se nalaze u stečajevima - rekao je Vesić.

Naveo je da kada postoji stečajna masa pravo korišćenja građevinskog zemljišta ne može da se stavi u stečajnu masu već samo imovina, a pošto stečajni upravnici nisu mogli da konvertuju pravo korišćenja u svojinu, tada su sve te stečajne mase ostale bez vredne imovine.

foto: Foto: Predrag Mitic

- Sada će sve te lokacije moći da se stave u imovinu, da ih stečajni upravnici uz saglasnost stečajnih poverilaca prodaju i da se naplate radnici koji su u stečajnoj masi, kao i poverioci i da se ti stečajevi završe - rekao je Vesić.

Naveo je da na 5.000 “zarobljenih” lokacija može da se izgradi oko 15 miliona kvadrata što, ako se uzme u obzir da je vrednost izgradnje oko 700 evra po kvadratu, znači da smo 10,5 milijardi mogli da imamo u BDP-u, a nismo zato što smo imali, kako je rekao, neokomunistički institut iz vremena samoupravljanja.

- Ako znamo da 0,02 radnika radi na jednom metru kvadratnom, to je skoro 300.000 ljudi koje tu može da bude zaposleno. Ako računamo da je prosečna plata u građevinarstvu oko 800 evra, to je više od 240 miliona evra mesečno. Na to ide oko 160 miliona evra poreza i doprinosa što je ukupno više od 400 miliona evra mesečno, koliko nismo imali, što prihoda radnika što poreza i doprinosa u budžetu, a to na godišnjem nivou prelazi pet milijardi - naveo je Vesić i podvukao:

- Tu su milijarde, u tim zarobljenim lokacijama koje nismo mogli da aktiviramo kako bi ova država imala koristi, kako bi se kreirala nova radna mesta i gradilo, kako bi se završili stečajevi i kako bi ljudi koji žive na zemljištu tih propalih preduzeća mogli da legalizuju svoje kuće.

foto: Foto: Predrag Mitic

Vesić je istakao da je ukidanje konverzije hrabra odluka kojom, kako je rekao, Srbija konačno izlazi iz komunizma.

Istakao je da novi Zakon o planiranju i izgradnji mnogo više štiti građane u procesu planiranja i izgradnje i naveo da ubuduće svi investitori moraju, pri prijavi radova, da donesu polisu osiguranja od štete trećim licima, što do sada nije bio slučaj.

Takođe, naveo je da je uvedena obaveza da svi investitori moraju da snime stanja okolnih ulica i daju garanciju da će sve te ulice vratiti u pređašnje stanje.

- Uvedena je obaveza svih investitora da, pre dobijanja upotrebne dozvole, moraju da daju dokaz o kretanju građevinskog otpada što znači da dokažu da su sav taj otpad predali ovlašćenom operateru. To do sada nije bio slučaj, pa smo zbog toga imali dosta divljih deponija - rekao je Vesić.

Naveo je da su uvedeni sertifikati zelene gradnje i obrazložio da će se svi objekti površine preko 10.000 kvadrata ubuduće graditi u skladu sa tim sertifikatima što, dodao je, znači da će se prilikom gradnje koristiti ekološki materijali, da će zgrade biti energetski efikasne.

foto: Foto: Predrag Mitic

Između ostalog, ministar je naveo da je uvedena obaveza da svaka nova zgrada ima energetski pasoš.

- Potpuno je prirodno da, kada kupjete stan, znate kakva je enegetska vrednost tog stana, odnosno da znate koliko ćete trošiti za struju, grejanje… - rekao je Vesić i dodao da više neće moći da se overi ugovor o kupoprodaji za novogradnju bez energetskog pasoša.

Kada su u pitanju stare zgrade, ministar je naveo da postoje tri roka.

- Tri godine je rok za javne objekte, država sama mora da uradi studije i da ima energetske pasoše za svoje zgrade, pet godina je za poslovne zgrade, a deset godina za stambene s tim što to neće plaćati stanari već lokalne samouprave - rekao je Vesić.

foto: Foto: Predrag Mitic

Dodao je da je uvedena obaveza svih koji učestvuju u procesu izdavanja građevinskih dozvola da ne mogu investitoru da daju primedbe koliko hoće puta, što se do sada dešavalo, već samo jednom.

Ministar je istakao i da je uvedena najveća do sada zaštita kulturnih dobara koja je postojala u nekom zakonu.

- Do sada ste imali situaciju da ako se bavite zaštitom spomenika, a tražite da se neki objekat zaštiti možete da budete preglasani na planskoj komisiji i da taj objekat ne bude u planu pod zaštitom. Sada to više ne može, nadležni zavod ima pravo da kaže da želi da radi studiju, koja se radi o trošku onoga ko finansira plan - rekao je Vesić.

Dodao je da zavod ima rok od tačno godinu dana da završi studiju i da sve što se navede u njoj postaje deo plana.

Takođe, ministar je naveo da je izmenama i dopunama zakona uveden konzervatorski nadzor, kao i mogućnost da u kulturno-istorijskim celinama nadležni zavodi mogu da utiču na izgled fasada na drugim objektima kako bi se sačuvala ambijentalna celina.

- Ovo je zakon koji je prihvatio sve direktive Evropske unije, zakon koji je moderan, omogućava veću zaštitu građana, da se brže izdaju građevinske dozvole i da investitori budu zaštićeni od samovolje. Ovo je zakon koji je dobar za sve i koji omogućava da se Srbija razvija - istakao je Vesić.

foto: Foto: Predrag Mitic

Govoreći o usvojenim dopunama Zakona o ozakonjenju, Vesić je podsetio da se time građanima koji žive u bespravnom sagrađenim objektima omogućava da se legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas.

Naveo je da je taj zakon danas objavljen u Službenom listu i da vlada u roku od 15 dana ima obavezu da donese Uredbu kojom će se precizirati procedure, te dodao da će prijave početi 15. septembra, a završiće se 15. oktobra.

Ministar je rekao da će od 1. do 15. septembra vlada sprovesti kampanju kako bi građani bili upoznati sa moćucnošću da se prijave, navodeći da će se prijave vršiti u opoštinama.

- Ovo se odnosi samo na jedan objekat u kome živi neko sa svojom porodicom i može da dokaže da živi tu i da mu je to jedina nekretnina - dodao je Vesić.

Kurir.rs