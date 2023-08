MINISTARKA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE TANJA MIŠČEVIĆ: Spremni smo za finalnu fazu pristupanja EU!

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je da je Srbija spremna za finalnu fazu procesa pristupanja EU u kojoj se napredak meri primenom usvojenih propisa, strategija i planova i u kojoj veliki značaj imaju politička volja i podrška procesu evropskih integracija.

Miščević je najavila da će u oktobru početi priprema novog, revidiranog Programa za usvajanje prava EU, a da je 2025. godina "određena kao ciljana za dokazivanje naše spremnosti da usaglasimo sistemske propise sa tekovinama EU", kako sa onim koji su do sada usvajane i sprovođene, tako i sa onim koje su se u međuvremenu promenile.

- Ovo nije godina našeg stupanja u članstvo, ali jeste godina koja nam je ciljana kako bismo mogli što pre biti spremni za to članstvo. I to nije niti proizvoljna, ni nasumično ili politički odabrana godina, a vrlo ozbiljno svoje planove i ciljeve zasnivamo na ocenama onih koji decenijama rade na ovom procesu, a to su kolege iz institucija vlade - naglasila je ministarka.

Ona je napomenula da je Srbija do sada imala veoma mali stepen ispunjenosti obaveza iz Programa za usvajanje prava EU, jer nije bilo usaglašenosti sa godišnjim planom rada Vlade.

- Sada su oba sistema elektronski uvezana i novi Program ćemo početi da pripremamo u oktobru - rekla je Miščević.

Iako se formalni napredak u procesu pregovora vidi u broju otvorenih klastera ili zatvorenih poglavlja, Miščević je istakla da je proces evropskih integracija mnogo više od toga, uključujući broj zakona i podzakonskih akata, strategija i planova, mera kojima se pravila EU unose u domaće pravo i praksu, na kojima se radi ili koji su već usvojeni.

- I to Srbija radi već dve decenije i slobodno možemo da kažemo da ulazimo u fazu integracije u kojoj se sada napredak meri primenom svih ovih pravila. To je najte`a i najzahtevnija faza, veoma je veliki značaj i postojanja političke volje i podrške ovom procesu - rekla je ministarka.

Posle ustavne reforme i usvajanja novih pravosudunih zakona, Mišćević je rekla da se sada radi i na novoj Strategiji za borbu protiv korupcije i novim medijskim zakonima, ne samo radi usaglašavanja sa pravom EU, nego kako bi se ispravile greške, propusti ili nesavršenosti dosadašnjih propisa.

- Da li je to jednostavan posao? Ne, naprotiv, mnogo teži nego u ranijim fazama, a sada cilj nije usvojiti dokument, ve} imati potvrdu da se on sprovodi na valjan način. I to nije stvar percepcije o napretku, to je stvar ocene koju daje EU o učinjenom i sprovedenom - istakla je Miščević.

Prema njenim rečima, tokom 20 godina koliko traje put Srbije ka EU, menjala se Unija, ali se promenila i Srbija, "i to tako da smo sada spremi da po~nemo da finaliziramo naše pristupanje EU".

Tekst je objavljen u okviru Programa tranzicione saradnje Republike Češke.

(Kurir.rs)