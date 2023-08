KURTI BI DA MENJA PROPISE, DOVLAČI KBS NA SEVER! Priština planira da eliminiše svaku nadležnost stranog faktora na Kosovu

Osim što nesmetano napreduje u pravljenju sopstvene vojske, Priština je zacrtala još jedan opasan cilj koji preti da ugrozi bezbednost Srba na severu Kosova i Metohije. Novi kosovski ministar odbrane Ejup Maćedonci javno je priznao da se ulažu politički napori da se ukine zabrana prisustva Kosovskih bezbednosnih snaga na severu bez prethodne saglasnosti komandanta Kfora.

Dodatni nemir

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković upozorio je da ovakve izjave unose dodatni nemir i destabilizuju situaciju na severu.

- U trenutku kada Aljbin Kurti svakodnevno potpiruje sukobe i izaziva tenzije i provokacije na severu KiM, ne može se drugačije nego kao otvorena pretnja shvatiti poruka takozvanog ministra odbrane da će tzv. KBS uskoro delovati i na prostoru severa naše pokrajine. Takve opasne poruke, ratnički pokliči i zveckanje oružjem srpskom narodu na severu Kosova niti idu u pravcu preko potrebne deeskalacije, niti u pravcu mirnog i održivog rešenja. Već, naprotiv, podižu tenzije, unose nemir među srpski narod i prete da destabilizuju čitav region. Podsećamo tzv. ministra ratne prošlosti da dobro prouči sve garancije koje postoje, na osnovu kojih nikada nikakve kosovske bezbednosne snage ne mogu da uđu na sever pokrajine - naglasio je Petković.

foto: screenshot Pink tv

On je podsetio da to nisu samo garancije generalnog sekretara NATO Andersa Fog Rasmusena iz 2013. već i garancije koje je 28. decembra prošle godine NATO dao da KBS ne može na sever bez njihove saglasnosti. Petković je kazao da se Maćedonci jasno deklarisao kao ratni huškač i ratni ministar, a to dokazuje i porukom da je KBS naslednik zločinačkog OVK.

Svi ćute

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da i samo pominjanje KBS na severu KiM, a kamoli planiranje da se te snage instaliraju tamo, predstavlja siguran put ka eskalaciji situacije.

foto: Kurir TV

- Time je direktno ugrožena bezbednost Srba. Očigledno je da Albanci rade na formiranju vojske, a ne bi smeli. Isto tako je očigledno da imaju plan da eliminišu svaku nadležnost stranog faktora na KiM. Izjava njihovog ministra odbrane pokazuje da Priština direktno cilja na to da oduzme nadležnost Kfora, koji je na severu KiM jedina oružana snaga zadužena za bezbednost. Kfor na to ne reaguje i s razlogom se pitamo da li ćutanjem takve namere i odobravaju. Kurti po ko zna koji put demonstrira da mu nije u interesu da dođe do deeskalacije i da iznova traži izgovore da održi tenzije - upozorava naš sagovornik.

Čovek incidenata

Predsednik vladine Komisije za nestale Veljko Odalović ocenio je za Kurir TV da je kosovski premijer Aljbin Kurti čovek incidenata i jedini odgovoran za trenutnu krizu.

foto: EPA/Valdrin Xhemaj, Kurir Televizija

- On je uradio sve ono što je izazivalo incidente, provokacije, ranjavanja, hapšenja, brutalno nametanje jedne priče... Kurti je čovek incidenata i to radi kontinuirano. To se pretvorilo u institucioni teror, u zgrade opština je uveo te pripadnike specijalnih jedinica s dugim cevima. Okupirao je prostor severa KiM i uspostavio je teror u toj instituciji. Drugi teror koji primenjuje je pravosudni, gde se ljudi hapse i određuje im se pritvor uz vrlo malo informacija o tome šta ih čeka. Puni su zatvori Srba koje je Kurti uhapsio pre nekoliko meseci. Kurti instalira te gradonačelnike, uprkos svemu, dovodi policiju i zatvara krug. To je trajalo jedno vreme bez nekih efekata. Potom je otišao dalje, pa je te iste gradonačelnike stavio na funkciju terora koji vrši. Počeo je raznim zabranama, da bi rezultiralo i zabranom uvoza srpske robe kako bi Srbe doveo u situaciju da se osete nesigurno po bilo kom, ali i medicinskom pitanju - izjavio je Odalović.

Jern Rode Kosovo ne radi na deeskalaciji Nemački ambasador u Prištini Jern Rode poručio je da koraci koje je Kosovo preduzelo za deeskalaciju situacije na severu nisu dovoljni, prenela je Gazeta ekspres. Ambasador je za T7 rekao da je potrebno da se zaustavi svaka dalja eskalacija situacije, koja je sada napeta. foto: Printscreen/Twitter, Profimedia - Potreban nam je dijalog. Želimo da se briselski sporazumi što pre implementiraju. Stoga zemlje Kvinte i EU neumorno rade na njihovom sprovođenju i potrebne su nam sve moguće strane. Kosovo i Srbija moraju da učine sve što je moguće - rekao je Rode.

Službenici ostaju u zgradi Rok za izbacivanje Srba pomeren za dve nedelje foto: Mladen Miletić/Kurir Tv Nelegitimni gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić saopštio je da je rok do kad zaposleni u četiri srpske institucije treba da napuste zgradu u naselju Bošnjačka mahala pomeren za dve nedelje. Lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici zatražile su pre nekoliko dana da se isprazni opštinska zgrada koja se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačka mahala, a u kojoj su prostorije Kancelarije za KiM, službe direkcije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Kosovskomitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad Vučitrn. Predstavnici gradonačelnika Erdena Atića u utorak su obavestili zaposlene da "moraju da napuste svoja radna mesta i isele se iz zgrade u roku od tri dana". Prethodno je portparol EU Peter Stano upozorio da je Unija zabrinuta zbog poslednjih odluka koje je donelo rukovodstvo opštine Severna Mitrovica u vezi s prostorijama koje u zgradi u Bošnjackoj mahali koristi nekoliko institucija pod srpskom upravom, navodeći da to ne doprinosi naporima za deeskalaciju tenzija.

Kurir.rs