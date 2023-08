OGLASIO SE MILATOVIĆ! Da li je ovom izjavom dodatno UZDRMAO Spajićevu odluku da izbaci Srbe iz vlade?

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da se energija, koja je postojala nakon velike pobede na predsedničkim izborima, kada su građani jasno rekli kojim putem žele da ide Crna Gora, poprilično razbila. On je tako odgovorio na pitanje novinara o tome da li strahuje od eventualno politički nestabine buduće vlade.

Kako je napomenuo Milatović, u tom smislu najveća odgovornost je "na ovima koji su do sada vodili taj proces". Milatović je apelovao na mandatara Milojka Spajića, inače svog saborca u Pokretu Evropa sad, i sve koji učestvuju u konsultacijama o formiranju Vlade "da proces učine transparentnijim i u skladu sa izbornom voljom".

- Ja sam u načinu na koji sam nakon velike pobede u Podgorici pozvao konstituente koalicije Za budućnost Crne Gore, Demokrata i Ujedinjenje, ali i GI URA, pokazao ono što građani žele, političku širinu i viziju, a mislim da je to potvrđeno na predsedničkim izborima i to je bio trasirani put. Da li neko skreće sa tog puta građani neka procene - izjavio je Milatović, odgovorajući na pitanje da li oseća odgovornost prema ZBCG, s obzirom na to da je ta kolaicija pozvala svoje galsače da ga podrže u drugom krugu predsedničkim izbora.

foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

On je podsetio da nakon predsedničkih izbora nije učestvovao u kampanji za parlamentarne izbore niti je, kako tvrdi, odlučivao o poslaničkoj listi PES. Milatović kaže da je time pokazao "principijelnost i novi nivo političke kulture". To je, kako je objasnio, i razlog zbog čega nije prisustvao sednici Glavnog odbora PES.

- Dao sam mandat u najkraćem mogućem roku, obavio transparentan, inkuluzivan proces formalnih konsultacija i dao mandat mandataru za sastav 44. vlade, u roku koji je bio kraći od Ustavom predviđenog. Razumem da trenutno postoji neslaganje sa predlogom mandatara u delu sastava vlade, koji je on saopštio poslanicama i poslanicima sa izborne liste PES. Najveća odgovornost je na mandataru i ostalim političkim partijama koje učestvuju u konsultacijama o formiranju vlade. Crnoj Gori je potrebna politički stabilna vlada i nakon pobede na predsedničkim izborima stvari je trebalo da idu tim tokom. Da li idu, neka građani odluče o tome - poručio je predsednik Crne Gore.

Milatović je ocenio da "kako građani vide, proces konsultacija o formiranju Vlade, do sada je bio nedovoljno transparetan, a u nekoliko navrata, i nedovoljno inkluzivan".

- Čuli smo zabrinjavajuće poruke da se neko sa strane meša u taj proces, što je protivno demokratskoj praksi i Ustavu Crne Gore. Ja hoću da verujem da to nisu tačne informacije, jer da su tačne to ne bi bilo dobro za suverintet Crne Gore. Apelujem na mandatara i ostale političke subjekta koji učestvuju u pregovorima da na benefit građanki i građana, koji su ih izabrali, učine proces pregovora dodatno transparentnim i inkuluzivnijim, kako bi rezutat bio stabilniji. Ono što vidim iz medija je da je situacija poprilično zabrinjavajuća - ocenio je on.

foto: Pokret Evropa sad!, AP Risto Bozovic

Odgovarajući na pitanje da li postoji raskol u PES, Milatović je rekao da veruje u demokratski kapacitet tog političkog subjekta, kao i cele društvene javnosti.

- U PES postoje različita mišljenja. Ne možete jednom promovisati različitost mišljenja, a kada postoje, biti nezadovoljni time. Morate sa reči preći na delo. U potpunosti verujem u demokratske kapacitete PES i cele društvene javnosti - kaže Milatović.

Kurir.rs/Vijesti.me