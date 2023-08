SPAJIĆ RAŠIRENIH RUKU DOČEKAO STRANKE KOJE SU BILE UZ MILA! Mandić o odluci da se srpski predstavnici IZBACE IZ NOVE VLADE

Nakon odluke Pokreta Evropa sad da u novoj vladi Crne Gore ne računa na prosrpsku koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG), predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera ZBCG Andrija Mandić poručuje da mandatar Milojko Spajić pokušava na sve načine da prekroji izbornu volju građana, da istisne autentične predstavnike Srba iz vlade, a da raširenih ruku dočeka stranke koje su do posljednjeg dana vladavine Mila Đukanovića bile uz njega.

- Pošto se ovih dana ulažu mnogi napori da se brutalno prekroji većinska volja građana, veoma je važno da predsednik Crne Gore Jakov Milatović razjasni situaciju vezano za mnoge teme uključujući i dodelu mandata Milojku Spajiću. Naime, kao važan alat u akciji prekrajanja te volje koristi se i priča o proceni iskrenosti koalicije ZBCG i razgovori koji se tiču davanja mandata za sastav nove vlade kod predsednika Crne Gore. Kako se sinoć čulo nakon Glavnog odbora PES, koalicija ZBCG ne može u vladu zbog nedostatka iskrenosti: u našu iskrenost se sumnja, a u Mehmeta Zenku, sa liste DPS, ni najmanje. Spajiću se posebno dopada iskrenost Bošnjačke stranke, koja je zaista iskreno i u punom kapacitetu radila da Milo Đukanović pobedi, a da izgubi Jakov Milatović, kao kandidat pobednika izbora od 30. avgusta - naveo je Mandić.

Kako je napomenuo, da su se pitali političari iz Bošnjačke stranke, Milatović danas ne bi bio predsednik Crne Gore, a Spajić ne bi bio mandatar.

foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

- Spajiću se više dopada iskrenost poraženih 30. avgusta nego iskrenost onih koji su demokratski pobedili kriminalni režim Mila Đukanovića. Njemu je izgleda bliža iskrenost onih koji su jurišali na crkvu i pravoslavlje, koji su glasali iskreno da crkva bude državna, a ne božja, iskreno bili protiv Temeljnog ugovora i to nazivali najvećom izdajom, koji su nasiljem pokušali da spreče hirotonisanje mitropolita Joanikija... Mada, protiv potpisivanja Temeljnog ugovora bili su i Spajić, i DPS i BS. Da li se takva iskrenost od nas traži, da zgazimo većinsku volju naroda, da mu okrenemo leđa i budemo za nove i stare podele, da kažemo ono što ne mislimo i budemo za ono u šta ne verujemo. Sve se nama može prebaciti, ali najmanje manjak iskrenosti. Zbog iskrenosti smo trpeli, hapšeni, suđeni. Nismo mi bezgrešni što smo iskreni, ali smo iskreni kada kažemo da je teško poverovati da su najiskreniji protivnici bivšeg režima postali neiskreni za mandatara, a iskreni saveznici DPS i Mila Đukanovića postaju primer iskrenosti - izjavio je Mandić.

On je objasnio i da je koalicija ZBCG iskreno postupila i u razgovoru kod predsednika Crne Gore.

foto: Shutterstock, AP Risto Bozović, EPA Boris Pejović

- Na pitanje da li smatramo da nama pripada mandat za sastavljanje vlade odgovorili smo nedvosmisleno da to pripada PES, a da će ta stranka saglasno njihovim procedurama odabrati ko je to. Takođe, posebno smo naglasili da je nama najvažnije da se u vladi okupe pobednici od 30. avgusta i da se jednom završi sa DPS i Milom Đukanovićem. Saopštili smo i tada da želimo da budemo u takvoj vladi, ali prema svemu što gledamo poslednjih dana, mandatar Spajić pokušava na sve načine da prekroji izbornu volju građana, istisne ZBCG, odnosno autentične predstavnike Srba iz vlade, a da raširenih ruku dočeka stranke koje su do poslednjeg dana vladavine Mila Đukanovića bile uz njega. To verovatno nije ništa strašno za one koji su do 30. avgusta glasali DPS ili one koji nisu osetili borbu protiv diktature, ali što se tiče ZBCG, mi ćemo se protiv povratka starog režima odlučno boriti - poručio je Andrija Mandić.

