RAT SAOPŠTENJIMA! ZAKUVALO SE U CRNOJ GORI: Spajiću bliži Milo nego srpske stranke? Mandić i Knežević sve dalje od ulaska u vladu

Pregovori za sastav nove vlade Crne Gore ušli su u zonu raspleta, ako je suditi po zapaljivim porukama koje su poslate u poslednja 24 sata. Sve je izvesnije da mandatar Milojko Spajić ne želi političke predstavnike Srba u budućoj vladi, ocenjuju sagovornici Kurira.

Prepucavanje

Za varnice je bio dovoljan nagoveštaj mandatara da će njegov Pokret Evropa sad (PES) sastaviti vladu uz podršku Demokrata i manjinskih stranaka, koje su inače pomagale opstanak Mila Đukanovića na vlasti, i tako zaobići koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG). Posle upozorenja ZBCG da je "ovo što Spajić najavljuje kao obrise buduće vlade ne samo cementiranje nasleđa Đukanovićeve vlasti već i njegovo aktivno vraćanje u političku arenu", oglasili su se iz PES saopštenjem u kom tvrde da lideri ZBCG Milan Knežević i Andrija Mandić od samog početka nisu imali nameru da budu deo nove vlade.

- Njihova uloga je bila da se minira i odugovlači proces formiranja vlade, te da Crna Gora nastavi da se bavi starim temama, zbog kojih smo pri dnu evropske lestvice po svim parametrima. Priča o povratku DPS je jalova politička matrica koja je u funkciji starog prepucavanja koje je održavalo DPS i DF na političkoj površini pune tri decenije. Lideri ZBCG pominju vladu s podrškom 56 poslanika, što znači da računaju na podršku Bošnjačke stranke i ostalih partija manje brojnih naroda. Kako je BS prestao da bude satelit DPS ako lideri ZBCG dobiju fotelje i u 44. vladi, a koje već dele sa partijom Ervina Ibrahimovića po dubinama 43. vlade, gledamo upravo ovih dana - navodi se u saopštenju PES.

Na to su brže-bolje ponovo reagovali iz koalicije ZBCG.

foto: EPA/Boris Pejović, EPA/Andrzej Lange

- Želimo još jednom da ponovimo da je ZBCG sve vreme bila za ulazak u vladu, što smo juče i zvanično potvrdili, a što je Milojko Spajić sve vreme i znao, ali mu očigledno nije odgovaralo. Evo mu prilika da nas demantuje - navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali predsednika države i zamenika predsednika PES Jakova Milatovića da se javno izjasni da li će prisustvovati sednici svojih stranačkih organa i da li će podržati, kako su kazali, formiranje vlade s političkim subjektima sa izborne liste DPS.

- Razumemo nervozu Milojka Spajića pred održavanje sednice kluba poslanika i glavnog odbora PES, tako i njegovo poslednje saopštenje u kom su od reči do reči prepisane formulacije iz saopštenja DPS kako bi se mandataru olakšala pozicija u poslaničkom klubu da donese odluku zbog koje ga nije glasao nijedan glasač PES - piše, između ostalog, u saopštenju.

Izdaja

Politikolog Vladimir Pavićević kaže za Kurir da je sada potpuno jasno da Spajić ne želi predstavnike bivšeg Demokratskog fronta u sledećoj vladi.

foto: Kurir tv

- Pitanje je kako o toj temi razmišljaju drugi funkcioneri PES, a to će biti jasno tokom predstojećeg vikenda. Moguće je zamisliti da ovo pitanje postane i povod za razdor među ljudima koji su bili na poslaničkoj listi Spajićevog pokreta. Druga stvar, u Crnoj Gori je već stvoreno mnjenje da Spajić ponavlja sve one greške koje je pravio Zdravko Krivokapić i da će, čak i ako bude formirana ovako kako se sada najavljuje, Spajićeva vlada biti možda i veći promašaj od one Krivokapićeve. Građane je posebno naljutilo što deluje da, u nedostatku glasova tridesetoavgustovske većine, za izbor Spajićeve vlade mogu da glasaju poslanici Milovog DPS, što bi zaista predstavljalo izdaju one velike pobede 30. avgusta 2020. godine - upozorava Pavićević.

U oštro prepucavanje saopštenjima uključio se juče i DPS, koji poručuje ljudima iz PES da ako ovako nastave, preti im da završiti svoju političku karijeru pre nego što su je i počeli.

- PES i bivši DF, koji se valjaju u blatu svojih trulih kompromisa, ucenjivačkih pregovora, dogovora i piljarskih kupoprodaja uticaja i funkcija, po dubini, visini, širini, neka pokušaju da izostave pominjanje DPS - naveli su iz DPS.

Goran Danilović Bošnjačka stranka da prihvati ZBCG Predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović ocenio je da bi koalicija ZBCG trebalo da bude deo nove vlade, a Bošnjačka stranka da bude "hrabra u korist Crne Gore i pomirenja" i prihvati da deli izvršnu vlast s tim političkim savezom. foto: Kurir Televizija - Bolje je usporiti i još jednom razmisliti nego u hitanju napraviti krupnu i skupu grešku. Ujedinjena Crna Gora nema nikakav parcijalni interes da otežava dogovor, naprotiv. Mogli bismo čak i da zaradimo na nesporazumima, ipak, sve vreme strpljivo ukazujemo na potrebu što šireg saveza i jače većine u vladi - naglasio je on.

