Ćuta i Lazović: Blokiraćemo rad parlamenta Orlić: Uzor im je Kurti, i on divlja u Skupštini

Deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" najavio je na subotnjem okupljanju blokadu rada parlamenta tokom ovonedeljnih sednica. Kolege iz skupštinskih klupa su im poručile da na taj način pokazuju bezidejnost i zapravo blokiraju povećanje plata i penzija, dok analitičari ukazuju da opozicija ovakvim radikalnim potezima pokušava da se samopromoviše.

Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta pozvao je prekjuče opoziciju da blokira rad Skupštine Srbije kada krene novo zasedanje.

- Sledi sastanak opozicije, taj predlog je na stolu, i ne vidim šta drugo možemo da radimo. Za tu akciju postoji većinska saglasnost među opozicionim strankama koje su organizatori protesta - rekao je Jovanović za N1.

foto: Printscreen/RTS2

I narodni poslanik Radomir Lazović potvrdio je da opozicija razmatra mogućnost blokade rada Skupštine.

- Sigurno je da ćemo iskoristiti sve načine da se borimo za ispunjenje ovih zahteva, koji su pred vlastima već nekoliko meseci - rekao je on.

Bahatost i bezumlje

Predsednik parlamenta Vladimir Orlić za Kurir je poručio da je delu opozicije Aljbin Kurti idol kada Šolak tako naredi.

- Tim divljanjem na sednicama prvo se "proslavio" Kurti. Izgleda da je on uzor nekima iz bivšeg režima, koji još bez srama kažu: "A šta bismo drugo radili u Skupštini? Nemamo pojma." A zašto bi geniji da blokiraju povećanje penzija i plata, više novca za zdravstvo i za decu? Zato što traže frekvenciju za tajkuna? Pa, takvu bahatost i bezumlje svet nije video. Valjda među njima ima barem nekog ko vidi koliko je sve to suludo, ko neće da glumi kurtijevskog klovna u srpskoj skupštini jer tajkunu treba još para, ko se bar malo pita šta će narod da misli o tome. Ako nema, nemoj samo opet da im bude kriv Aleksandar Vučić kad sutra ne budu imali ni za cenzus. Njegovim rezultatima da parirate nasiljem i ludiranjem, to prosto ne uspeva, naprotiv. Ko ima mozga, toliko je mogao da nauči do sada - kazao je Orlić.

foto: Pokret socijalista

Šefica poslaničkog kluba SPS Snežana Paunović kaže da ne razume šta znači blokiranje rada parlamenta.

- Nemoguće je da opozicija blokira rad, ali moguće je da ne učestvuje u radu. To bi bilo prilično amaterski da parlament jeste jedino mesto gde građanke i građani Srbije mogu da čuju argumente i vladajuće većine i opozicije. Svakako je njihovo pravo da odluče, a pravo građanki i građana je da o našim postupcima sude na izborima - konstatovala je ona.

Izlazna strategija

Politički analitičar Branko Radun za Kurir ocenjuje da deo opozicije na ovaj način pokušava da se kratkoročno samopromoviše.

foto: Kurri tv

- Njima treba neka vrsta promocije, a jedino je vide u radikalizaciji, kao što su protesti, blokada parlamenta i izazivanje nekih incidenata. Pa, ako vlast bude reagovala oštrije, reći će da su ugroženi i slično, a ako ne bude reagovala, onda će to prikazati kao slabost vlasti. U toj igri misle da će dobiti poene. No, to nije nešto što im dugoročno donosi glasove i autoritet, već ih samo stavlja u žižu javnosti, što je njima možda i dovoljno - smatra Radun.

Ukazuje pak da manji deo njihovih birača podržava ovakvu radikalizaciju. - Veći je deo onih koji ovakvu radikalizaciju ne podržava - konstatovao je Radun.

Sociolog Vladimir Vuletić za Kurir ocenjuje da je ovo pokušaj dela opozicije da održi aktuelne proteste jer ih nikud nisu odveli.

foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je pokušaj da se nađe neko rešenje kao izlazna strategija iz situacije u kojoj niko ne zna šta da radi s protestima. Zato plasiraju neke ideje koje bi očuvale žar protesta. Kucanje na otvorena vrata, što bi se reklo... - ocenio je on.

Milica Đurđević Stamenkovski Ovo je politički avanturizam koji ne podržavamo Šefica poslaničke grupe Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski za Kurir ocenjuje da vlast zadovoljno trlja ruke svaki put kad se pomene bilo kakva opstrukcija parlamenta. - Svaka izjava koja počinje rečju "blokada" je nabačeni volej SNS-u. Na dnevnom redu su vrlo sporni predlozi zakona, kojima se treba suprotstaviti ozbiljnim argumentima i amandmanima. Za takav arsenal vlast nema pancir i zato njima savršeno odgovara da se polemika izmesti van skupštinske sale, a da preko svoje medijske mašinerije čitavu opoziciju prikažu kao neodgovornu. Težište opozicionog delovanja je u plenumu i tu ćemo se boriti za interese građana. Sve drugo je politički avanturizam koji ne možemo da podržimo - poručila je ona.

Milenko Jovanov Kad završe s "blokadom", nakrkaće se u skupštinskom restoranu Šef poslaničkog kluba SNS Milenko Jovanov za Kurir podseća da je opozicija blokirala Skupštinu i tokom ranijih sednica. - Lazović je 17 puta čitao isti govor. Danima smo slušali jedno te isto, bukvalno isto. Posle je isto radio i Aleksić. Opstruisali su donošenje akata koje su sami predložili, tako da u toj najavi ne vidim nikakvu promenu u njihovom ponašanju. Oni nisu sposobni ni za šta konstruktivno. Ključno je pitanje, međutim, šta od toga imaju građani? Pa, nemaju ništa. Prave, dakle, jeftinu političku predstavu u kojoj samo oni uživaju. Kad završe, sići će do skupštinskog restorana da se nakrkaju, pa kući. Mi ćemo, s druge strane, nastaviti da se trudimo i da radimo kako bismo usvojili predloge koji će direktno dovesti do boljeg života građana, i nema načina da nas svojim budalaštinama spreče i zaustave - istakao je Jovanov.

