OBRAČUN SA PARIZEROM UŠAO U ČETVRTI DAN: Premijerka Brnabić o ponašanju dela opozicije: To je njihov modus operandi

Obračun sa parizerom ušao je u 3-4, dan, frontalni napad je od prošle nedelje kada su još u Skupštini pokušali da spreče rebalans budžeta, kazala je premijerka Ana Brnabić gostujući na TV Pink.

- Ovo je hajlajt ove nedelje. Meni je važno da predstavim da je to njihov modus operandi. Način na koji one rade i opozicija i tajkunski mediji. Vučić im je za sve kriv. Za šta, ne znaju ni oni. Ćulibrk je rekao nek bude predsednik taj koji će prvi da proba parizer, a onda je predsednik rekao, a čekajte, šta je problem, ko to nije jeo - rekla je premijerka.

Upitala je i otkad je to posebna vest jesti parizer.

- Je l' vi možete da zamislite to? Kao da niko nikad nije jeo sendvič. Čovek je rekao - nikakav problem, nek odu Mali i Momirović da kupe da doručkujemo to. Ne znam šta ljudi misle da se doručkuje u Srbiji. Još kažu vidi se da ne zna da napravi ni da zagrize sendvič. Ovo je vrhunac kako oni funkcionišu. Ćulibrk je isti onaj čovek, veliki ekonomista, urednik jednog od tajkunskih nedeljnika koji je rekao da će podneti ostavku 2019. godine, ako prosečna plata pređe 500 evra, a kada je te godine bila 509 evra, nije podneo ostavku. Pa je rekao da ta ostavka nije prihvaćena u komisiji - rekla je Brnabićeva.

Kurir.rs