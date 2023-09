"DRAMATIČNA ZAMENA TEZA NA DELU!" Vuković o Kurtijevim optužbama na račun predstavnika EU: To radite kad NEĆETE da rešite problem

Diplomatska bitka za Kosovo i Metohiju od juče se vodi u Njujorku, tačnije u sedištu Ujedinjenih nacija na Ist Riveru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od juče boravi u Americi, gde će učestvovati na 78. zasedanju Generalne skupštine UN, a u četvrtak će se obratiti učesnicima. U Nujorku je i šef diplomatije Ivica Dačić.

Pregovore su u u jutarnjem programu Kurir televizije komntarisali Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost

- Veoma je važno biti prisutan. Kosovo je jedna od značajnijih tema. Imamo Kurtijevo prebacivanje odgovornosti na EU, konkretno persinalizovano na predstavnika Lajčaka i u manjoj meri na Borelja. To uvek pokreće kontraudar nakon bilo čega što izgleda kao pritisak na Kosovo, čak se podseća da su oni predstavnici dve zemlje koje nisu priznale Kosovo, da on nema zamerku EU, nego da su praktično predstavnici EU njeni protivnici što je jedna dramatična zamena teza - konstatovao je Vuković i dodao:

- To je čak dovelo i do tih metafora o šoljici i dršci i konju i kolima. To su sve neki sofizmi i tako se ponašata kad smatrate da vam se može i kad ne želite da rešite neko pitanje, od svakodnevnih situacija do diplomatije. To je jedan vid obesmišljavanja, isrpljivanja i td.

