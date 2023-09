KURTI PRIHVATIO FORMIRANJE ZSO?! Krije ovu informaciju jer zna da će, ako ona procuri, da izgubi izbore

Bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri ocenila je da je dijalog između tzv. Kosova i Srbije ušao u fazu formiranja Zajednice srpskih oština, koju traže SAD i EU, i istakla da je premijer Aljbin Kurti prihvatio tu obavezu, ali da ne priznaje kako ne bi izgubio podršku svojih pristalica, prenosi Ekonomija onlajn.

- Sada je dijalog ušao u fazu formiranja ZSO. Njeno sprovođenje očigledno traže i SAD i EU. Kao što znamo, ovo pitanje je dovelo Kurtija na vlast, on se suprotstavio Zajednici i dobio veliku podršku svojih birača - rekla je Tahiri.

Kurti je sada, ističe, prihvatio ZSO, ali to krije jer će, ako to učini, izgubiti izbore.

- E, sad je došlo vreme da Kurti sprovede Zajednicu, jer je na to pristao prihvatanjem osnovnog sporazuma, on je ovu činjenicu krio od javnosti do danas, ali više nije u mogućnosti, jer međunarodni partneri otvoreno zahtevaju implementaciju Zajednice. Kurti zna da će, ako to sprovede, izgubiti izbore, za Kurtija je moć važnija od države - kazala je Tahiri.

Tahiri je dodala da je Kurti to već dokazao prihvatanjem mnogih sporazuma, kojima se protivio.

- Dokazao je to prihvatanjem sporazuma bez međusobnog priznavanja, prihvatanjem Zajednice, pa čak i davanjem autonomije srpskoj manjini, zaboravio je svoja obećanja militantima Samoopredeljenja, da nikada ne ide u dijalog sa Srbijom, dok se Srbija ne izvini za genocid nad Kosovom i Albancima, zaboravio je sve, zaboravio je čak i reciprocitet za Albance 'preševske doline' koji je toliko obećavao - navela je on.

Ocenjuje da Kurti namerava da odloži sprovođenje ZSO do održavanja narednih zbora, kako bi pobedio.

- Kurti traži spas i vidi spas kritikujući evropske posrednike u briselskom dijalogu, kritikuje čak i Ameriku. Kritikama i pritužbama koje pokazuju slabost države i narušavaju dostojanstvo Kosova pred svetom, Kurti želi da odloži primenu Zajednice do sledećih izbora, kako bi pobedio na njima, ponovo preuzeo vlast i potom je sproveo odmah. Ovo je njegov scenario kojim ću dokazati da je Kurtiju vlast ispred države - zaključila je Tahiri.

(Kurir/Kosovo online)