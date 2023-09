HAOS ZBOG FORMIRANJA VLADE CRNE GORE! Eskobar sugeriše da se zaobiđu Srbi?

Turbulencije zbog sastavljanja nove vlade Crne Gore nikako ne prestaju, a povod za nove razmirice dali su američki zvaničnici. Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da očekuje formiranje proevropske, reformske vlade u Crnoj Gori, te da bi vladu trebalo da čine stranke koje imaju isti fokus.

On je napomenuo da SAD takođe žele da Crna Gora ima dobre odnose sa Srbijom, ali da je pitanje kakve su namere crnogorskih partija koje su kazale da će povući priznanje Kosova, koje dovode u pitanje članstvo u NATO, protive se sankcijama Rusiji i mnoge druge stvari koje su ponavljale do poslednjih izbora.

Poruka

foto: Printscreen/Pink

- Ako kažu da su proevropski i posvećeni NATO, zašto to nisu govorili tokom izbora? To je ono što nas brine i uznemirava u vezi s proruskim partijama u Crnoj Gori - naglasio je Eskobar.

Poslanik Nove srpske demokratije i koalicije Za budućnost Crne Gore Jovan Vučurović kaže za Kurir da ponašanje zapadnih diplomata, a posebno Gabrijela Eskobara više nije ni problem koalicije ZBCG.

foto: Youtube prtscr / RTCG

- To je postao problem čitave Crne Gore. Ne pamti se da se neko na ovaj način i sa ovakvim omalovažavanjem odnosio prema nekoj drugoj državi kako to rade Eskobar i još neki prema Crnoj Gori. Svi smo na ispitu da branimo dostojanstvo i zemlje i naroda, jer postavlja se prosto pitanje da li je Crna Gora uopšte država, kad se na ovaj način prema njoj ophode zapadni centri moći. Koalicija ZBCG poziva da se u Crnoj Gori pita narod, a ne bilo ko sa strane, da se pregovori o vladi vrate na početak i da se vlada formira poštujući rezultate izbora, a ne da bude formirana nasiljem međunarodnog faktora - poručio je on.

Sve jasno

Komentarišući poruku Eskobara, politikolog Vladimir Pavićević kaže za Kurir da nema potrebe tumačiti, jer je iz same izjave sve jasno.

foto: Kurir televizija

- Koalicija ZBCG treba da ima predstavnike u novoj vladi. Neki naši međunarodni partneri imaju upravo takav stav, a ima i onih koji ne gledaju blagonaklono na takvu mogućnost. Dakle, podeljena su mišljenja. Jedna stvar je, međutim, kristalno jasna: ukoliko bi tridesetoavgustovska većina, čiji je deo i ZBCG, činila jezgro buduće vlade, to bi Crnoj Gori donelo punu stabilnost i progres. A to je najpreči interes i građana Crne Gore i naših međunarodnih partnera - ocenjuje naš sagovornik.

Dritan Abazović Kriminalni milje ima uticaj na pravljenje vlade foto: EPA/GEORGI LICOVSKI Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović tvrdi da uticaj na pravljenje vlade imaju ljudi iz crnogorskog podzemlja. On je na pitanje Glasa Amerike da li ima dokaze za tvrdnje da kriminalni milje utiče na proces formiranja vlade odgovorio: - Kriminalni milje pokušava da se što pre otarasi ove vlade i pokušava, ne znam da li će u tome uspeti, da instalira ljude koji neće imati ovakav pristup u borbi protiv njih.

Kurir.rs