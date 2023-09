POTPUNI DEBAKL JE TO ŠTO JE ON PERJANICA SRPSKE OPOZICIJE: Petković oštro odgovorio na optužbe Miroslava Aleksića!

Foto: Printscreen/Video Plus

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oštro je reagovao na optužbe opozicionog poslanika Miroslava Aleksića, lidera Narodnog pokreta Srbije, koji je rekao da su Srpska lista i vladajuća koalicija u Beogradu odgovorni za tragediju koja se u nedelju dogodila u Banjskoj.

- Potpuni je debakl to što je Miroslav Aleksić perjanica srpske opozicije. Dok svi koji vole Srbiju tuguju zbog žrtava Kurtijevog terora, on upire prstom u Beograd i kleveće predsednika Aleksandra Vučića da bi amnestirao prištinske ekstremiste i zločince. Ko te je, bedniče, platio da radiš to, imaš li imalo srama?! - oštro je poručio Petković preko društvene mreže X (bivši Tviter).

Потпуни дебакл је то што је @MiikiAleksic перјаница српске опозиције. Док сви који воле 🇷🇸 тугују због жртава Куртијевог терора, он упире прстом у Бг и клевеће Вучића да би амнестирао приштинске екстремисте и злочинце. Ко те је бедниче платио да радиш то, имаш ли имало срама?! https://t.co/qWLeCOFKEQ — Петар Петковић (@PetkovicPetar) September 26, 2023

Prethodno je Aleksić na istoj društvenoj mreži napisao da "skupo plaćamo katastrofalnu politiku režima Aleksandra Vučića u poslednjih deset godina prema Kosovu i Metohiji". Aleksić je, takođe, optužio lidere Srpske liste da su se za to vreme obogatili, dok su "Srbi ostavljeni sami, a ljudi ginu".

