PREDSEDNIK VUČIĆ SUTRA U "ĆIRILICI": Otkriće nove detalje ubistva Srba u Banjskoj

Predsednik Aleksandar Vučić gostuje sutra u 21 čas u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji.

Vučić je danas na svom instagram profilu najavio da će "u roku od 24 sata" građani čuti i videti na koji način su Bojan Mijailović, Igor Milenković i Stefan Nedeljković ubijeni u Banjskoj.

- Ti pokušaji da ćutimo na to kako su ubijeni neki od Srba nisu uspeli i neće proći i zato vas obaveštavam da u roku od 24 sata ćete to moći da čujete i vidite. Mi imamo iskaze očevidaca, ljudi koji su bili na licu mesta i videli kako i na koji način su, najmanje jedan ranjeni čovek, ubijen, zverski. I Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, jer životi Srba ne vrede manje od drugih. I ne interesuje me ko će i kolike pritiske da vrši, kao što me ne interesuje ni to kako i na koji način misle da povrede Srbiju svojim lažima, i u regionu, i u delu zapadnih medija - kazao je Vučić.

(Kurir.rs)