"ŠTA GOD VI MISLILI, UPALILI SU PLAMEN OTPORA" Bratina o mogućnosti 'požara' na KiM: Podsetiću na OVU VEST koju su skrajnuli

Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost i profesor Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici razgovarali su u jutarnjem programu "Redakcija" Kurir televizija.

foto: Kurir tv

Na početku razgovora Bratina je istakao da vreme prolazi, teme se ne menjaju, a teror nad Srbima se nastavlja. Ipak, ne veruje da ovo može da se dešava bezgranično, a da će Srbi to trpeti:

- Ne verujem da će ovo moći da prođe tek tako, a da mi trpimo ovo. Oni koji su bili prisutni tamo, pričali su da su oni izvodili maršni korak unutar bolnice, znači još jedna demonstracija sile, pored toga da su izvršili premetačinu, ukrali video nadzor... To je lice današnjeg režima. Gde god da smo u svetu, bilo koja krizna tačka, nevažna je. Kao da čekamo da čitav svet dođe u takvo stanje, pa da se onda pitamo. Gore je aparthejd, a dole je geto - rekao je Bratina.

foto: Kurir tv

Istakao je da su mnogi ljudi na severu KiM imali Albance sa kojima su sarađivali, ili bili prijatelji, a sada toga više nema.

foto: Kurir tv

- Možemo da primetimo da više "nisu važne" istorijske, pravne i sve ostale istine. Umesto toga, vidimo da su najvažnije medijske istine. Stoji "istina" koju je napisao Aljbin Kurti. Ta "grozna crkva koja švercuje oružje, ta grozna hitna pomoć koja prenosi oružje".... Nama u prilog neće ići to što znamo da to nije istina, u zemljama Briksa treba poslati dugačke jake reportaže, da se u njihovom mnenju zna istina - istakao je Bratina.

Nastavio je sa obrazloženjima šta se, po njemu, dogodilo prošle nedelje u selu Banjska:

- Postoje brojne kritike kako je ta (akcija u Banjskoj) traljavo izvedena, kako ljudi nisu bili dovoljno spremni, kako smo taktički podbacili. Ako već tu grupu nazivamo grupom Milana Radoičića, šta god mi mislili, ta grupa iz Banjske je upalila plamen otpora! Podsetiću na vest da je izvestan broj požara izveden na Suvom Dolu, na strani gde žive Albanci. Mislim da je taj momenat i da je otpor pokazan iako je to bila "epopeja", čini mi se da se ovde radi o tome da je neka vrsta pobune protiv groznih albanskih vlasti da je to počelo i da treba raditi na tome da se to ne raširi ako to međunarodnu zajednicu interesuje - upozorio je Bratina.

Kurir.rs

