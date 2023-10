KURTI JE KRIV ZA TENZIJE NA SEVERU KiM: Poslanica u Bundestagu: Srbi su suočeni sa etničkim čišćenjem!

Poslanica Levice u nemačkom Bundestagu Žaklin Nastić izjavila je da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svakodnevno trudi da eskalira situaciju i da su Srbi na Kosovu suočeni sa etničkim čišćenjem.

Nastić je izjavila da umesto da se na Kosovu radi na deeskalaciji, Aljbin Kurti se svakodnevno trudi da eskalira situaciju i izazove sukob Srbije sa NATO.

- Pre svega, želim da istaknem da me je nedavna oružana eskalacija na Kosovu šokirala i nedvosmisleno je osuđujem. Odgovorni moraju odgovarati kroz zakonit postupak. Od najveće je važnosti da se ovaj incident detaljno i transparentno istraži i rasvetli. Ovo uključuje odobravanje pristupa mestu zločina i dokazima međunarodnim, nezavisnim posmatračima - iako se, na osnovu trenutne situacije, ne očekuje da će se to dogoditi - rekla je Nastić.

Ističe da događaji nisu nastali "iz vedra neba".

- Od dolaska na vlast, Aljbin Kurti pokreće nacionalističku polarizaciju etničkih grupa na Kosovu. U najgorem slučaju, to dovodi do nasilja, što smo videli u selu Banjska i u mnogim drugim nasilnim napadima albanskih ekstremista u prošlosti. Ovaj opasan kurs ne samo da su godinama podržavali NATO i zapadne države, već je bio i politički priželjkivan i nameran - navela je Nastić.

Ne može, kaže, dovoljno da naglasi da je put ka održivom miru kroz dijalog.

- Međutim, dijalog može biti uspešan samo ako se poštuju prethodno postignuti sporazumi. U slučaju Briselskog sporazuma iz 2013. to se nije dogodilo, naprotiv, Kurti je prvenstveno odgovoran za ovaj neuspeh - navela je Nastić.

Upitana da komentariše izjavu ekonomiste i NATO lobiste Guntera Felingera koji je na društvenoj mreži X povodom događaja na KiM napisao da je "u Banjskoj počeo rat Srba protiv Kosova", Nastić kaže da se njegove nedavne izjave mogu opisati samo kao iracionalne i opasne.

- Međutim, one su u skladu sa šablonom tipičnim za demagoga. Godinama je više puta prelazio crvene linije, opasno i nepotrebno raspirujući sukobe. On sada ozbiljno razmišlja o novom vojnom napadu na Srbiju, što smatram potpunim ludilom. S obzirom na tako neodgovornu retoriku, jedino bi bilo prikladno da se Felinger konačno ukloni sa pozicija koje obavlja. Da li će se to zaista i desiti ostaje neizvesno - rekla je Nastić.

Kurir.rs/RTV/Adria TV/Kosovo Online