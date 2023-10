OBMANA PRIŠTINE! ZVANIČNICI SRBIJE IZNELI DOKAZE O LAŽIMA: Bojan Mijailović ubijen dok je ranjen ležao na leđima!

Zvaničnici Srbije izneli su nove dokaze kojima su raskrinkali dezinformacije Prištine u vezi sa oružanim sukobom u Banjskoj. Detalji koje su izneli direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a zatim i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović pokazuju sasvim drugačije okolnosti tragičnog događaja, a demontiraju i kontekst koji Priština uporno pokušava da konstruiše s ciljem da Srbiju okrivi za sve.

Lažiranje činjenica

Petković je na konferenciji za medije pokazao uznemirujuću fotografiju ubijenog Bojana Mijailovića, rekavši da je za to dobio saglasnost njegovih roditelja, i objasnio da su na osnovu nje naši patolozi utvrdili da je on ubijen dok je ležao na leđima.

- Naši patolozi, na osnovu fotografije ubijenog Bojana Mijailovića, utvrdili su da je ulazna rana u predelu levog kapka, a izlazna s desne strane glave, što govori da je ubijen dok je ležao na leđima. Egzekucija je izvršena "anfas" - izjavio je Petković.

foto: Printscreen/Video Plus

On je napomenuo i da se vidi da je desna noga Mijailovića u nepravilnom položaju. Kako kaže, on je prvo ranjen pogotkom u noge, a onda je izvršena egzekucija. Petković naglašava da je u redovima kosovskih policajaca bilo plaćenih ubica i da je pitanje obdukcije ključno.

- U odgovoru Euleksa Beogradu kažu da je obdukcija obavljena 26. septembra, a na smrtovnici piše da je obavljena 25. septembra. Neko ovde ozbiljno laže i zato je važno da vidimo izveštaj. Mnogo je laži Aljbina Kurtija, lagali su i o broju ljudi u Banjskoj, 30, 40, sada 90, pa da je policajac stradao u unakrsnoj vatri, a sada da je stradao od eksploziva. Mnogo nelogičnosti ukazuje da Priština lažira činjenice i zato je jasno zašto je Euleks odbijen da prisustvuje istrazi. Nema još odgovora zbog čega je Euleks bio odbijen. Prošlo je sedam dana. Ako neko misli da će vreme da izbriše naše pitanje, vara se. Insistiraćemo na njemu. Jasno je zbog čega je odbijen. Da bi kosovska policija prikrila, u prvom redu, da su hladnokrvno ubijeni posebno Bojan i Igor, jer policija ne želi da se sazna na koji su način ubijeni, da se ne utvrdi da je u redovima kosovske policije bilo plaćenih ubica koji su iz terorističkih kampova došli s ciljem da ubiju sve Srbe - poručio je Petković.

Vređanje intelekta

Nešto kasnije javnosti su se obratili i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović.

- Vojska Srbije nikada nije pogazila Rezoluciju 1244 i Vojnotehnički sporazum iz Kumanova - poručio je Vučević.

On je kazao da se protiv VS vodi kontinuirana kampanja i poručio da Beograd optužbe o pokretu i razmeštaju jedinica VS na teritoriji naše države smatra potpuno neprimerenim, neodgovornim i odbacuje ih kao apsolutno neistinite.

foto: Printscreen/Video Plus

- Ukoliko Vojska Srbije dobije takvu naredbu od predsednika Republike kao vrhovnog komandanta, da njene jedinice uđu na teritoriju KiM kao deo Republike Srbije, VS će takav zadatak izvršiti efikasno, profesionalno i uspešno. A i tada bi to prethodno najavili komandi Kfora, ne bi radili ništa iza leđa - naglasio je ministar odbrane i napomenuo da Srbija do danas nije morala da donosi takvu odluku i učiniće sve da ni u budućnosti ne dođe do toga i da sačuva mir.

Na optužbe iz Prištine da je Vojska Srbije obučavala nekakve teroriste a da ih je Srbija naoružavala, Vučević je decidirano odbacio takve tvrdnje pokazavši fotografije "hamera" VS s mitraljezom kalibra bez bojeve municije i "hamer" tzv. kosovske policije s mitraljezom koji koristi bojevu municiju.

On je pokazao seriju fotografija na kojima se vide kosovski albanski policajci koji nose srpske puške, odnosno oružje proizvedeno u Srbiji, a koje im mi nismo prodavali.

- Otkud albanskim nindžama puške iz Srbije, da nismo možda i njih obučavali - upitao je Vučević poimence opisujući fotografije kosovskih policajaca za koje naglašava da su nastale u realnom vremenu.

General Milan Mojsilović izjavio je da Milan Radoičić nije učestvovao u obuci na Pasuljanskim livadama, nije ispalio nijedan metak i nijednu granatu, niti prisustvovao bilo kakvim aktivnostima.

foto: Printscreen/Video Plus

- U par navrata prethodnih godina pozivan je na vežbe, ali se na iste nije odazivao, a šta Radoičić radi na privatnom imanju, nije stvar Vojske Srbije... Što se tiče optužbi da smo obučavali teroriste, naglašavam da je Vojska Srbije ozbiljna, snažna organizacija koja ne trpi nikakve improvizacije niti laži. Vređaju intelekt optužbe da je VS planirala upad na KiM - rekao je Mojsilović.

On je naglasio da, s vojničke tačke gledišta, deluje potpuno van operativne logike da 30 ljudi i angažovanih 4.500 pripadnika Vojske Srbije imaju tu snagu.

- Ja 37 godina nosim uniformu i smatram sebe za čoveka koji ima određeno vojničko iskustvo. Ako mene pitate, i 14.000 pripadnika je malo za tako složen zadatak - izjavio je Mojsilović.

Pitanja za Euleks Informacije sa obdukcija su ključne Direktor Kancelarije za KiM uputio je dopis Euleksu u kojem je zatražio detaljne informacije u vezi sa obdukcijom trojice Srba ubijenih u Banjskoj kako bi se utvrdile sve okolnosti njihove smrti. U Petkovićevom dopisu, koji je podeljen novinarima na jučerašnjoj konferenciji za medije, traži se da Euleks dostavi ime i kvalifikacije, odnosno profesionalno iskustvo predstavnika te misije koji su prisustvovali obdukcijama u svojstvu posmatrača, kao i datum i vreme kada su pregledi, odnosno obdukcije započete i kada su završene, za svakog umrlog pojedinačno. Takođe, od Euleksa se zahtevaju informacije i koliko je ukupno sudskih lekara, specijalista sudske medicine bilo uključeno u ispitivanja, kao i da li je bilo i drugih sudskih lekara, specijalista sudske medicine osim onih koji su na platnom spisku Instituta za sudsku medicinu u Prištini. Petković traži i odgovore na pitanja da li su obavljeni rendgenski i CT pregledi skenerom na svakom telu pre ispitivanja i obdukcije, kao i nakon toga.

foto: Kurir

foto: Promo

foto: Kurir

