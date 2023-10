VUČIĆ OTKRIO NOVE INFORMACIJE O UBIJANJU SRBA U BANJSKOJ: Albanski policajac je poginuo od eksploziva, ne u pucnjavi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je obelodanio nove detalje o ubijanju Srba u Banjskoj, ali i objasnio da Srbi nisu pucali na albanskog policajca.

Vučić je gostujući u Ćirilici na Hepi televiziji, istakao da su već u septembru postavljane barikade zbog tablica i dokumenata, i da smo tražili rešenja da bismo izbegli sukob.

- Zatim idu dodatni problemi, smena Đurića, komandira policije, direktno iz Berlina stigao nalog, i onda počinje haos. Srbi postavljaju barikade, vi vidite iz Kforovih izveštaja, da tamo stoje eksplozivne naprave koje povezuju kamione, da ih ne bi odvukli. Kao što je i ovaj policajac poginuo od eksplozije, a ne u unaksrsnoj pucnjavi - rekao je on.

foto: screenshot Happy tv

Hteli su da direktno optuže Radoičića da je ubio policajca, rekao je predsednik, pa se vratio na uzrok problema.

- Srbi su se podigli, to je bio miran ustanak. Negde 15 dana vodimo teške razgovore sa svima, i dolazimo do papira koji prihvataju i EU i Amerika. To je bio nacrt da će da puste sve koji su na barikadama, da neće da hapse Srbe. Ja sam išao na razgovor u Rašku, tu je bio i Radoičić. Prvo veče nisu prihvatili da se povuku. Ja pričam sa Eskobarom, on je prvo rekao da ne može, onda je prihvatio i to. Pitao sam ih šta ja mogu da uradim za njih, ja sam dobio obećanje najmoćnijih sila sveta - podsetio je on.

foto: screenshot Happy tv

Vučić je podsetio i da su albanski teroristi činili mnogo gore stvari, i da su ostavljali decu u krvi.

- Naše službe su rekonstruisale događaje u Banjskoj. Policajci su dobili nalog da uklone barikadu. Ništa nije bilo planirano za to veče, ali ne tvrdim da sam 100 odsto u pravu. Naišao je na eksploziv to ih je diglo u vazduh. Jedan je ranjen, jedan je poginuo. Onda je treći otvorio vatru, i tako je sve krenulo. Počeo je lov na Srbe - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su Albanci time dobili "carte blanche" da love ljude kao da nisu ljudi.

- Mi ćemo insistirati da se sazna istina o ubistvu Srba, ali i da se nađu odgovorni za ubistvo policajca, koji je naš građanin - poručio je on.

(Kurir.rs)