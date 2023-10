VERUJEM DA JE NOVAK TO URADIO IZ SRCA! Predsednik Vučić na insinuacije voditeljke CNN poručio: 99 odsto ljudi u Srbiji veruje u to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, večeras je kod Kristijane Amanpur govorio o najnovijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, ali voditeljka CNN-a se dotakla i veze sporta sa politikom.

Na insinuacije Amanpurove da, kada Novak Đoković napiše na kameri "Kosovo je Srbija" to predstavlja "nacionalistički ispad i raspiruje opasnu situaciju", predsednik je rekao sledeće:

- Verujem da je Đoković to uradio iz srca, i da 99 odsto ljudi u Srbiji veruje u to. Mi političari moramo biti konstruktivni, da se borimo za bolji život i Srba i Albanaca. To je pravo pitanje - zaključio je predsednik Srbije!

