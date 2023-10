ŽELIMO VEĆU PRISUTNOST KFOR-A NA SEVERU Vučić za CNN: Svi su mogli da vide da je Srbija konstruktivan partner u procesu dijaloga

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na CNN rekao je da Srbija uvek poštuje sve izveštaje Bele kuće i drugih institucija iz SAD, ali da novi izveštaj nije bio potpuno tačan.

Predsednik je podsetio na sporazum sa NATO-om da možemo da imamo trupe u zoni nadomak administrativnog prelaza sa KiM.

On je istakao da nije bilo razloga za brigu i da Srbiji nije potreban sukob sa NATO-om, već obrnuto.

Vučić je rekao da nije ni podignuta borbena gotovost naše vojske u blizini administrativne linije i ukazao je na napade na srpske civile i na smanjenje broja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji od dolaska Aljbina Kurtija na vlast u Prištini.

- Srbija je poslednja država, poslednji subjekat kojem su bili potrebni ti incidenti na KiM. Svi su mogli da vide da je Srbija konstruktivni partner u procesu dijaloga, a da druga strana nije radila ništa, vršili su postepeno etničko čišćenje. Deset odsto je manje Srba na KiM otkako je Aljbin Kurti došao na vlast, bilo je više od 420 napada na naš narod na severu KiM - rekao je predsednik Vučić.

- Ali ja sam pričao o korenu problema, ali vi to ne želite da čujete. Srbi su želeli da se zaštite. Ja neću da branim ubistvo albanskog policajca, osuđujem to. Ali Srbe hapse bez ikakvih optužnica, izbacuju ih iz kuća, ništa od toga nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom i Briselskim sporazumom. ZSO i dalje nije formirana. Albanski režim u Prištini nije hteo to da sprovede u delo, i ljudi su hteli da se odbrane - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Želimo veću prisutnost Kfor-a na severu Kosova i Metohije. To je jedan od načina na koji bi se povećala bezbednost srpskog naroda na KiM - kazao je predsednik Srbije tokom gostovanja u emisiji sa novinarkom Kristijan Amanpur..

