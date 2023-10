VUČIĆ O NAPADIMA ZORANE MIHAJLOVIĆ: Kada ostanete bez debele fotelje, ostaje samo briga o donjem delu leđa!

"Što je tikva praznija, to je bezobraznija", poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodaj da je mnogima lako da "nešto smatraju".

O napadima bivše ministarke Zorane Mihajlović predsednik Vučić pitao je zašto je iskoristila priliku da udari na sopstvenu zemlju.

– Da je pitam gde je Banjska, tri dana je ne bi na karti našla. Što radite svi to, kakva je to politika. Mislim da je Pajtić rekao: „Mrzim Vučića, ali nije imbecil da to uradi“. Čak je i on to rekao. I lešinarenje nakon ubistva dece je strašno, to se u politici ne radi. To se ne radi svojoj zemlji, niko sa Kosova nije optužio Kurtija. Nijedan Albanac nije pitao kako su ubijeni Srbi, oni su svi saglasni da je trebalo i više da bude ubijeno. Voker kaže da je Kfor kriv što su Srbi pobegli – kazao je predsednik.

Vučić je istakao i da mnogi, poput Pavla Grbovića, traže da se sve zaboravi, i da je razočaran ponašanjem mnogih na srpskoj političkoj sceni.

- Zorana Mihajlović kaže da sam ja spreman da uradim sve da bih sačuvao vlast. Da žrtvujem Vulina? Pa on sa ovime nema nikakve veze. Kada ostanete bez debele fotelje, ostaje samo da brinu o donjem delu leđa. Ok ako vam je to politika, ali ja to neću da radim tako. Deset godina sam ćutao i slušao drugačije mišljenje, od Srebrenice do sankcija Rusiji, ali onda to pređe granice, i pustite ljude da odluče. A onda ona ne dobije nijedan glas – rekao je predsednik.

Vučić kaže i da je naš narod rekao „što je tikva praznija, to je bezobraznija“, i da je mnogima lako da „nešto smatraju“.

