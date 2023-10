"SRPSKO JEDINSTVO PODRIVAJU ONI KOJI KAŽU DA JE BANJSKA MESTO ZA REGRUTOVANJE SRBA!" Obrknežev: U UN imamo prijatelje

Nakon eskalacije situacije na severu Kosova i Metohije, koja je rezultirala sukobom srpskog stanovništva sa pripadnicima tkz. kosovske policije, zvaničnici Evropske Unije zauzeli su prilično oštar stav prema Beogradu , uz jednostranu i prilično pristrasnu napomenu da ne sme doći do dodatne eskalacije.

Ovakav stav Zapada navodno oslikava zabrinutost zbog ponašanja Srba, ali se teror i tvrdoglavi postupci Aljbina Kurtija koji odbija da dozvoli formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) potiskuju, ne samo u drugi plan već u mračni ćošak. Da bi se situacija smirila snage Kfora i NATO se uvećavaju, ali rekacija na teror nad Srbima još uvek izostaje.

Srbiju u oktorbu očekuju četiri krupna i važna događaja koja će oblikovati psistup uticajnih aktera našoj zemlji, ali I strategiju sroske diplomatije u odnosu na buduće izazove.

Kako će izgledati diplomatska borba Srbije? Šta da očekujemo nakon sednice Saveta bezbednosti UN koja je zakazana za 18. oktobar?

Na ova pitanja odgovarali su u emisiji Usijanje Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

- Taj dijalog od samog početka već punih 10 godina naša strana vodi na razuman i konstruktivan način. Pokazali smo da smo spremni da se odreknemo nekih stvari u korist Albanaca, ali da sačuvamo ono što je najvažanije, a to je netaknut tsuverenitet i integritet naše zemlje - rekao je Petrović i dodao:

- Kurti je ekstremista koji nastavlja tradiciju svojih prethodnika poput Adema Demaćija i radi na tome da Srba na Kosovu više nema. On je ekstremista od studentskih dana, i sanja da bude lider Velike Albanije. To su isti oprobani recepti i sve što albanska strana radi govori o tome da će pre ili kasnije pronaći način da zapadne reflektore upere ka nama kao na neke koji destabilizuju ovaj prostor, a mi smo ti koji putem mira pokušavamo da sačuvamo mir. Nove Oluje i novog Bljeska na Kosovu ne sme biti.

foto: Kurir televizija

Šešelj je istakao da je u međunarodnoj zajednici na delu licemerje.

- Kada govorimo o međunarodnoj zajednici, SAD i njihovim satelitima to me mnogo podseća na ono što je Orvel definisao u svom romanu "1984" kao dvomisao. On je rekao Mir je rat, sloboda je ropstvo. Vi možete očekivati da neko kaže da su Srbi teroristi, a da je legitimna vlast koja se sastoji od članova bivše UČK. Ono mogu bez ikakvog osećanja licemerja da kažu da su Srbi teroristi - rekao je Šešelj i dodao:

- Nažalost ono što je tu posebno problematićno jeste što smo mi na to navikli. Odnos prema zapadu prema nama je takav kakav je i to nije nešto što se promenilo poslednjih godina. Ono što se desilo u Banjskoj svakako ne ide nama u prilog. Ono što su govorili devedesetih godina postalo je mejnstrim na zapadu. Ovo će sigurno biti iskorišćeno da se Srbija i Srbi prikažu kao remetilački faktori.

08:00 SRPSKO JEDINSTVO PODRIVAJU ONI KOJI KAŽU DA JE BANJSKA MESTO ZA REGRUTOVANJE SRBA! Obrknežev: U UN imamo prijatelje

Obrknežev se osvrnuo na problem srpskog jedinstva koji je preko potrebno:

- Dplomatska ofanziva republike Srbije traje godinama unazad i ni sada nije posustala. Što se tiče samog Saveta Bezbednosti tamo je i mesto pitanju Kosova i Metohije. Problem je što se sa tog mesta prenelo na EU. Sada se ponovo vraća na na Savet Bezbednost. Suština je da srpski narod bude jednistven, ali imali smo neke izjave koje to podrivaju. Čuo sam Pavla Grbovića da je izjavio da je manastrir Banjska mesto za regrutovanje Srba!

Istakao da je narod jedinstven, a da deobe potiču od opozicionih političara:

- Deoba može da potiče samo od tih opozicionih političara, a narod je jedinstven po ovom pitanju. To se videlo po tuzi koja se osećala 24. septembra. Smatram da će državni vrh hladne glave pronaći način u kom pravcu diplomatiju da vodi. Što se tiče UN treba podsetti da imamo prijatelje koji su spremni da dignu ruku za nas. Ne bih okarakterisao zapad kao jedinog neprijatelja naše zemlje. Do 24. septembra sve korake koje je činio Aljbin Kurti uvek su se pozivale obe strane na odgovornost, a tog dana samo Srbija. Nadam se da će naši državnici uspeti da prikažu svetu istinu koja se događa na Kim.

