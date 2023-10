"GOVOR ZVANIČNOG BEOGRADA JE ČUO CEO SVET, TO NAM JE I TREBALO" Latinović analizira: Dokazali smo da smo kontinuirani u stavovima!

Na severu Kosova i Metohije i dalje je pojačano prisustvo kosovske policije i pripadnika Kfora, a u Banjskoj se i dalje pretražuje teren u potrazi za oružjem.

Povodom aktuelne situacije na Kosovu predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji Si-En-En, u emisiji Kristijan Amanpur i istakao da je Srbija poslednja zemlja kojoj su bili potrebni incidenti na KiM.

O situaciji na Kosovu i Metohiji pričao je gost "Pulsa Srbije", Petar Latinović, urednik na portalu Mondo.rs.

Prvo je analizirao govor predsednika na svetskoj televiziji:

- Dobro je što se glas zvaničnog Beograda čuo u glasu predsednika države. Kada dobijete, pa ča i minut, na jednoj takvoj televiziji, to znači da će vas čuti ceo svet. Smatram da ovo i jeste situacija koju bi trebalo ceo svet da čuje, cela situacija i dešavanja na Kosovu. Predsednik je ponovio ono što ponavlja sve ove godine, a to je naša politika koja ima kontinuitet. Za razliku od Kurtijeve, mi imamo kontinuitet koji pokazuje otvorenost Beograda ka dijalogu, ali i o tome da Beograd neće baš sve tolerisati. Kada se ovakve stvari dogode, mi moramo da reagujemo, doduše, to ne mora da znači eskalaciju sukoba ili nešto slično tome.

Potom je rekao da Beogradu nisu potrebne eskalacije ili incidenti:

- Predsednik je to vrlo jasno objasnio, mi smo poslednja zemlja kojoj je potrebno ovo što se dešava na Kosovu. Da se izrazim, to je nama bio pucanj u nogu, Beograd nema ništa sa tim, nama ne treba nešto takvo. Takođe se to čulo u govoru prema UN, mi smo posvećeni dijalogu, problem je što se razumevanje ne pronalazi i na drugoj strani. Ovaj intervju je dokaz kontinuiteta državne politike.

