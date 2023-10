"NIJE SRBIJA PRVI PUT PRED ISKUŠENJEM, ALI OVO ZAHTEVA NAŠE JEDINSTVO" Sve poruke predsednika Srbije iz sinoćnjeg gostovanja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je za situaciju na Kosovu i Metohiji kriv jer je verovao Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama da će ispuniti šta su napisali u rešenju od pre godinu dana i što je dozvolio da zavisimo od drugih.

- Kriv sam jer sam verovao da će ispuniti što su napisali. Druga greška je ta što sam sebi dozvolio da zavisimo od drugih i oni su nas krunili deo po deo stajući na Kurtijevu stranu - rekao je predsednik Vučić gostujući u u emisiji "Ćirilica" gde je govorio o dešavanjima na severu Kosova i Metohije od pre godinu dana.

Kako je podsetio, u septembru prošle godine nakon spora oko registarskih tablica postavljene su barikade, kao i zbog smene regionalnog komandira policije Đurića, što je, kako je rekao, premijer privremenih prištinskih institucija (Aljbin Kurti) naručio direktno iz Berlina.

- Tada Srbi postavljaju barikade, sa njih dobijamo KFOR-ove izjave da su postavljene eksplozivne naprave da ne bi odvukli kamione, iste naprave od kojih je stradao i policajac, a neće da priznaju. Tada to traje, Srbi se podižu u mirni ustanak, ali skopčan sa bezbroj problema. Petnaest dana vodimo teške razgovore i dolazimo do papira koji i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija prihvataju, a to je da nema lista za hapšenje i da će pustiti sve Srbe sa barikada bez hapšenja - rekao je predsednik Vučić.

foto: screenshot Happy tv

Dodaje da tada Srbi sa Kosova i Metohije, na sastanku u Raškoj, nisu to prihvatili, zbog čega je on tražio dodatne garancije za Srbe.

- Eskobar je prvo rekao ne mogu, posle prihvata. Drugo veče su isto odbili, treće smo čuli šta stvarno misle. Ja sam verovao da je to jedino moguće, verovao sam da će sve dogovoreno da se sprovede u delo, imao sam garancije najvećih svetskih sila - rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje o intervjuu koji je ranije danas dao za "CNN" predsednik Vučić je rekao da je on proizvod "našeg teškog i napornog rada, ne diplomatske ofanzive".

Istakao je da je koren problema u Kurtijevom režimu.

- Koreni su u onome od pre godinu dana. Pre dve godine kada je Kurti došao, počinje progon Srba. Kada nemački novinari kažu da je to groteskno - lažu, jer njihova ambasada zna da je otišlo 11 odsto Srba, jer čekaju da Kosovo ostane bez Srba - rekao je predsednik Vučić.

Videćemo da li će svedok ubistva Mijailovića dobiti status zaštićenog svedoka

Predsednik Vučić je izjavio da će se u narednim danima videti da li će svedok ubistva Bojana Mijailovića u selu Banjska na Kosovu i Metohiji dobiti status zaštićenog svedoka.

- Da li će on dobiti poziciju ili ulogu zaštićenog svedoka, to ćemo da vidimo u danima koji su pred nama. On je očevidac, on je svedok, on je to svojim očima video, a nije neko ko ima posredna saznanja, jer mu je neko nešto rekao - istakao je predsednik Vučić.

foto: screenshot Happy tv

Predsednik Vučić je rekao da je za nas veoma važno što je svedok to lično video i čuo.

- I to je ono što je važno za nas, niko se oko toga u svetu nije uzbudio, niti će - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je napomenuo da ne može da govori o svim saznanjima iz policije i šta je sve rečeno, kao i da tu ima interesantnih detalja.

- Želim da pokažem ovo ljudima, ovo je automatska puška M70 u naoružanju policije tzv. "Kosova", koja je jurila i progonila, između ostalog, i sa tim puškama Srbe na severu Kosova i Metohije, koja je proizvedena u Kragujevcu. Sve su to naše puške, nije samo ta - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da se na jednoj slici manastira Banjska opet vidi puška M70, kod pripadnika tzv. specijalne kosovske policije.

- Jesmo li mi njima to zvanično prodali, pa ne, nismo. Nema nikakvog traga, ali niko ne pita odakle njima 20 puta više pušaka nego što su ih tamo pronašli, koje su proizvedene u Srbiji. Dečije igre. Naših pušaka možete da vidite puta 1.000 u Ukrajini u odnosu i na jedne i druge na Kosovu i Metohiji, pa to niko ne pita, sa obe strane. Kako, Bog sveti zna. Ali to je u savremenom svetu toliko glupo pitanje, da nemam reči - naveo je predsednik Vučić.

Kako je rekao, postavlja se pitanje da li si ti imao interes i jesi li želeo da nešto tako uradiš ili ne.

- Drugo da vidimo, šta su u stvari ti ljudi radili, a šta je u stvari bila njihova namera, pa da vidimo. Kada slušam gluposti o tome iz Prištine, to što govore - agresija, napad, treći srpski ustanak, to je lajt varijanta, ali ono o čemu oni govore, da bi se dodvorili ovim drugima, to su priče o Donbasu i o Krimu, a pri tome takve gluposti izgovaraju kada to govore. Pa nismo mi ti koji cepamo deo teritorije nečije zemlje - naglasio je predsednik Vučić.

foto: screenshot Happy tv

Potrebno je nastaviti sa borbom kako bi se odupreli teroru Aljbina Kurtija

Predsednik Vučić rekao je da nije prvi put da je Srbija pred teškim iskušenjima i poručio je građanima u centralnoj Srbiji i onima na Kosovu i Metohiji da je potrebno nastaviti sa borbom kako bi se odupreli teroru koji sprovodi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

- Ovo je problem koji zahteva naše jedinstvo, da budemo odgovorni, da čuvamo svoj narod i da gradimo zemlju. Da razmišljamo kako da nastavimo napred. Da znamo da nikome ne možemo da verujemo ništa, ali da moramo da budemo i deo sveta. Ja sam kriv što sam im u jednom trenutku poverovao, ali sam im poverovao, jer nisam imao kud - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je sada jasno da Kurti hapsi Srbe na Kosovu i Metohiji po unapred pripremljenim spiskovima koje dopunjava na dnevnom nivou. Dodao je da mu je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao da je i njega Kurti slagao po pitanju spiskova za hapšenje.

- Tada je krenuo progon ljudi na Kosovu i Metohiji, koji žele da žive sa svojim porodicama. To je i bio jedan od ključnih razloga za ovu pobunu. Govorio sam da ne možete da sudite i hapsite ljude bez dokaza. Ne možete da upucavate Dragišu Galjaka, Jovanovića, Miljevića i ostale, a da nema optužnice protiv onih koji su to uradili - rekao je predsednik Vučić.

foto: screenshot Happy tv

Predsednik Vučić je podsetio da je Osnovno tužilaštvo u Uroševcu zamenilo meru pritvora, merom kućnog pritvora pripadniku tzv. KBS Azemu Kurtaju, koji je na Badnje veče pucao na dečake Stefana i Miloša Stojanovića.

- Ne možete da date nanogvicu čoveku koji je upucao dvoje dece jer su samo nosili krst uoči Božića, rekao je predsednik Vučić ocenjujući da su takvi potezi prištinskih vlasti doprineli da dođe do pobune na Kosovu i Metohiji.

Samo oni koji ništa ne znaju misle da smo hteli da uđemo i zauzmemo sever

Predsednik Vučić izjavio je da smatra da je zahtev iz Vašingtona da Beograd povuče vojsku sa administrativne linije sa Kosovom i Metohijom došao zato što Srbija prvi put na administrativnu liniju nije dovela uobičajeno naoružanje, već sofisticirano, kojim je Vojska Srbije ozbiljno osnažena i poručio da oni koji misle da je Srbija planirala sinhronizovano sa dešavanjima kod Banjske da uđe i zauzme sever, ništa ne znaju.

- Shvatio sam o čemu se radi, nije to bio toliki broj ljudi, bio je nešto veći, ali ne zabrinjavajući, maksimalno smo imali 8.400 vojnika, pre godinu dana imali smo 14.000 i tada nam ništa nisu rekli, po sporazumu iz 2001. imamo slobodan pristup bez restrikcija kopnenoj zoni bez obzira na opremu i naoružanje - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je to rekao na podsećanje voditelja da je u upravo završenom intervjuu za "CNN" prvo pitanje bilo ono šta je američki državni sekretar Entoni Blinken od njega tražio nakon dešavanja u Banjskoj.

- Mislim da je neke ljude tamo, ne mogu da kažem da je jedna mala zemlja nekoga uplašila, ali pomalo zabrinula, to što smo prvi put doneli neka od sofisticiranog naoružanja. Nismo dovodili ono što uobičajeno radimo, nekoliko tenkova i vozila, nego neka sofisticirana oružja, a Srbija je ozbiljno osnažena, to mislim da je bio razlog - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naglasio da je Srbija odmah pokušala da ih razuveri.

- To smo učinili ne zato što se bilo koga plašimo ili što bilo ko ima pravo da se meša u ono što radimo u okviru naših nadležnosti, već zato što nam nije potrebna takva tenzija koja ničemu ne služi, a opet u svakom trenutku možemo svoju administrativnu liniju i vitalne interese da ostvarujemo - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je naglasio da nije shvatio o čemu je bila reč, ali da je moguće da su poverovali da je bio plan da sinhronizovano uđemo i zauzmemo sever.

- Što bismo to radili? Da vam otkrijemo - naši planovi, a uvek morate da imate planove za sve gde vas neko napada, i gde i kako odgovarate, iznenadili biste se - naš prvi odgovor nije sever Kosova. Prosto neki ljudi misle da nešto znaju, a ništa ne znaju i objašnjavaju nam kako su bili veći planovi sa 30 ljudi - rekao je predsednik Vučić.

Ako se nastavi Kurtijev teror, Srbi će početi masovno da odlaze Predsednik Vučić izjavio je da će, ukoliko se nastavi teror Kurtija, a ukoliko to međunarodna zajednica dozvoli, Srbi masovno početi da odlaze sa Kosova i Metohije, a to, kako je rekao, više niko neće moći mirno da gleda. - Bude li međunarodna zajednica dozvolila nastavak Kurtijevog terora, ljudi će stati i početi da pakuju stvari na kamione, traktore i autobuse i onda je to nešto što niko u svetu ne može da dozvoli da gleda. Nismo daleko od toga, iako znate koliko su Srbi sa Kosova i Metohije odlučni u očuvanju svog ognjišta. Kurtijev teror je nešto što prevazilazi sve što normalan čovek može da pomisli. Oni upadaju u bolnice, crkve, svuda. Jutros u vrtić sa oklopnim vozilima - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da 122 dana nema nikakvog ulaska srpske robe na Kosovo i Metohiju.

- Nema kiseonika u bolnicama, nema ničega u bolnicama. Snalazimo se na različite načine, a oni gledaju kako da hapse ljude koji bi prošli nekim alternativnim prelazima. Kada su oni to radili svojevremeno, niko nije kažnjen ni za ubijanje od 2004. godine i sve one koji su činili najteža zlodela i decu u krvi ostavljali - naveo je predsednik Vučić.

Što se tiče samog sukoba u Banjskoj, predsednik Vučić kaže da su njegova saznanja nešto drugačija od verzije da su kosovski policajci upali u zasedu Srba.

Ističe da ne tvrdi da je sto odsto u pravu, ali da su naše službe sve rekonstruisale i da nigde nisu pogrešile.

- Ti policajci dobili su nalog da uklone barikade koje su postavili Srbi da bi lakše mogli da odu svojim kućama i, verovatno, podele deo naoružanja da bi se oduprli Kurtijevom teroru. Policajac je naišao na eksplozivnu napravu koju je aktivirao i od toga su stradala njih dvojica. Jedan je ranjen, drugi je poginuo, a onda je treći otvorio vatru, pa oni koji su bili tu, nisu uspeli da se sklone i tako je sve krenulo - priča Vučić.

Naglašava da su tada kosovski policajci dobili "kart blanš" da ljude love kao da nisu ljudi. - I zato je važno kako su ubijeni Mijailović i Milenković i mi ćemo na tome insistirati kao i što ćemo držati za odgovorne one koji su ubili policajca. To je, na kraju krajeva, naš građanin - poručio je predsednik Vučić.

Rekao je da mu je najsmešnije kada ljudi kažu "ti si pretio, znao si šta se zbiva".

- Naravno da sam znao, godinu dana to govorim, nisam znao da će u ovakvom obliku biti, ali da li znam da će Srbi da se pobune, naravno da znam. Šta ste mislili? Ovo je najgori oblik u kome je eksplodiralo, i po nas najgori - poručio je predsednik Vučić.

Na pitanje o merama koje su uvedene protiv Kurtija, Vučić je rekao da su mu Gabrijel Eskobar i ostali iz međunarodne zajednice tvrdili da su protiv Kurtija uvedene teške mere.

- Ja sam se na to samo smejao i pitao "A koje mere?" Došao je u Brisel, predsednica ide da razgovara od Amerike do Estonije, a ona gora od njega i radikalnija od njega u svemu, ako se to uopšte može zamisliti, samo što on vuče konce - zaključio je Vučić.

Trpećemo muke zbog dešavanja na severu mesec-dva, valja izdržati Granadu

Predsednik Vučić izjavio je da će Srbija morati da trpi probleme i muke zbog dešavanja na severu Kosova i Metohije narednih mesec-dva.

- Valja izdržati i ono što predstoji u Granadi - rekao je predsednik Vučić, a povodom predstojećeg Trećeg samita Evropske politič­ke zajednice koji se 5. ok­tobra održava u Španiji.

To će biti prvi susret Vučića sa najvažnijim liderima političkog zapada posle dešavanja na se­veru Kosova i Metohije i gde se očekuju do sada najjači pritisci na njega.

Srbija je uvek kriva, a druge niko ne osuđuje ni za šta Predsednik Vučić potvrdio je, komentarišući izjavu nemačke ministarke spoljnih poslova Analene Berbok, da u Prištini nema nikoga ko će prihvatiti formiranje Zajednice srpskih opština, da nema ko, i da umesto da ih zbog toga osude, nikada to nisu učinili. - Kriva je Srbija uvek. Mi tu moramo da izaberemo kako i šta - možemo li da ostavimo svoj narod na Kosovu i Metohiji bez podrške Srbije, ne možemo - ja neću. Koliko im pomažemo, onoliko koliko možemo, u novcu više nego ikada, politički više nego ikada, ali ono što je njima potrebno bezbednosno, to nismo uspeli", rekao je predsednik Vučić. Predsednik Vučić je rekao da to što stalno ponavlja da Srbija nema ingerencije na Kosovu i Metohiji ne znači ništa i postavio pitanje šta je u tome uteha ljudima na Kosovu i Metohiji. - I tu su nas varali, da ne pričam o svemu, a ne možete unapred da kažete nekome da ulazi iz loših namera - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučiće je rekao da je incident u Banjskoj od 24. septembra osetio kao neku vrstu teškog udarca i da zna koliko ljudi u Srbiji je plakalo.

- I povodom ovih obdukcionih nalaza da kažete neku utešnu reč roditeljima, suze vam same kreću. Danas je supruga dozvolila da se pokaže slika njenog supruga onako ustreljenog iz blizine u glavu - rekao je predsednik Vučić.

Komentarišući što su neki mediji "blurovali" tu fotografiju i optuživali vlast za događaj u Banjskoj, predsednik Vučić je ponovio da je supruga dozvolila zato što je htela da se vidi da on nije ubijen ko zna odakle, već iz velike blizine.

Predsednik Vučić je komentarisao postavljanje pitanja "zašto je Srbija proglasila dan žalosti" i rekao da su oni koji to pitaju lažovi, svi zajedno - i oni koji su danas u našem okruženju i svi drugi.

- Pokazaću vam još jednom ove fotografije - nama govore, ovo su slike od pre osam godina, kada je ubijeno osam makedonskih policajaca. Ubili su ih pravi teroristi sa Kosova, njih 14 je stradalo, pogledajte ovo su tzv. državne sahrane u hali sportova u Prištini. I oni nekome govore, a to ne samo da su bili dani žalosti nego su spomenike dizali, prisustvovali sahrani i komemoraciji i svi "UČK" - rekao je predsednik Vučić.

Danas je ubijen jedan policajac, dodao je predsednik Vučić, tada je ubijeno osam makedonskih i odlučeno je da oni nisu teroristi, već je išla opšta amnestija.

- A za Srbe ne sme da bude amnestija i morate sve da ih gonite i to vam je uslov ako hoćete bilo šta da uradite. Samo pokazujem da znate ljudi da za nas nema pravde i ne moramo da kukamo i plačemo, samo da znamo da za nas važe posebna pravila, ni za koga u svetu kao za nas i važiće i dalje - rekao je predsednik Vučić.

Sve dok neko jednog dana, dodao je, ne bude priznao tzv. nezavisno "Kosovo" i ne dođe do preokreta u svetu.

- Samo hoću da ljudi to znaju i razumeju da to nije pitanje nečije odlučnosti, ne biste verovali sa koliko hrabrosti smo štitili interese našeg naroda u svim političkim razgovorima - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da ceo svet osuđuje događaje u Banjskoj, a da Kurtija niko ništa ne pita i da ih ne zanima i da je to ozbiljan problem.

- Ali mi moramo sebe da podignemo i narod na Kosovu i Metohiji, da vidimo kako da im damo veću ekonomsku podršku, da tražimo veće prisustvo KFOR-a na severu, to je bila i ideja Edija Rame i svako normalan je za takvu ideju, jer mi ne vidimo protivnika u KFOR-u, vidimo protivnika u Kurtijevom režimu i njegovoj policiji - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je za nas važno da znamo dokle možemo da idemo i šta radimo, da se podiže ekonomija.

- Ali mi ne pričamo o tome, penzije porasle 5,5 odsto, isplatili smo 10.000 po detetu, kod nas je vest, jeste primetili to - dogodiće se poskupljenje u roku od dva meseca i onda se dva meseca piše o tome iako inflacija pada i padaće i dalje, ali kada je neka dobra vest to je zabranjena vest. Bez obzira na to, Srbija će svakako da ide napred - poručio je predsednik Vučić.

Događaje u Banjskoj najviše je osudila Nemačka, rekao je predsednik Vučić, te da su širili besprizorne laži.

- Po meni, to mi je najmanji problem, to sam naučio, jer ne želim da budem bilo čiji poslušnik, ali je to besprizorno kakve su to laži. Ali dobro, vi tačno vidite čiji je Kurti štićenik i nema tu velike filozofije - rekao je predsednik Vučić.

Mihajlovićeva nikada nije htela da čuje probleme

Predsednik Vučić je izjavio da bivša ministarka Zorana Mihajlović nikada nije htela da čuje, niti je ikada slušala kada se radi o problemima.

Predsednik Vučić je to rekao povodom izjave Mihajlovićeve da je Vučić spreman na sve da sačuva vlast, čak i da "žrtvuje" Aleksandra Vulina i dodao da "kada ostanete bez debele fotelje, potrebno je da brinete o donjem delu svojih leđa i ni o čemu više".

- OK, ako je to politika ja nemam ništa protiv, ja da govorim takve stvari o njoj i drugima - neću. Deset godina sam trpeo da slušam drugačije ponašanje od Srebrenice, sankcija Rusiji i svega drugog, ali u nekom trenutku to preraste okvire pristojnog i onda pustite ljude da odlučuju. A kada ih pustite, ona ne dobije nijedan glas, ali OK, kriv sam ja - rekao je predsednik Vučić i dodao da ne može čovek da ne greši.

Kako je rekao, zamislite da najpametniji postane onaj što je promenio G17, Narodnu stranku, što je nepismen i ide na popravne, što je imao trojku iz fizičkog.

- Zar takvi treba da vode Srbiju. Svi u zemlji misle da treba da vode Srbiju. Mi bismo bili hendikepirani da ih pustimo. Ali oni su talentovani da to što nemaju znanje ni radne navike prodaju - zaključio je predsednik Vučić i naveo narodnu izreku "što je tikva praznija, to je bezobraznija".

Predsednik Vučić je istakao da je zahvalan velikom delu naroda koji poštuje rad, marljivost, pristup koji nas vodi napred i da je to veoma važno.

- Naš je posao da poštujemo i pravo manjine i da oni dobiju izbore kada ih hoće. Oni su tražili beogradske i parlamentarne izbore, iako u Beogradu sve dobro funkcioniše, ali smo prihvatili zahtev - rekao je predsednik Vučić.

Nisam brojao dane, ali sve ide ka tome da vanredni izbori budu 17. decembra

Predsednik Vučić izjavio je da sve ide ka tome da vanredni parlamentarni i lokalni izbori budu održani 17. decembra.

Predsednik Vučić je, na pitanje koliko je ostalo do vanrednih izbora i da li ostaje datum 17. decembar, rekao da nije brojao dane, ali da je ostalo i više nego što je potrebno za bilo kakvu kampanju.

- Nisam ja taj koji određuje, ja određujem za jedne izbore ako se ne varam, ali mislim da ide sve u tom smeru - naveo je predsednik Vučić.

Na pitanje kako komentariše izjave predstavnika opozicije da će on održavanje izbora da razvuče do maja, predsednik Vučić je rekao da ne želi da komentariše sve te "baba Vange", koje inače sve promaše kada daju prognoze, od toga kada će da budu izbori i kakvi će biti rezultati izbora.

- Ako pogledate istraživanja Vukadinovića, oni imaju čistu većinu u Srbiji, u Beogradu čak 30 ili 40 odsto više nego što imamo mi, tako da je za očekivati njihovu pobedu, a da li će do te pobede doći, to ćemo da vidimo - rekao je predsednik Vučić.

- Oni koji misle drugačije, pokušaće da objasne šta se u zemlji događalo i šta je to što mislimo da će da se zbiva i ja verujem da sa nekom novom energijom, postoji šansa da ti izbori budu napravljeni na način da ne budu jednostavna i laka pobeda za bivši režim, kao što oni koji su upravljali ovom zemljom u ovom trenutku misle da će lako da pobede - dodao je predsednik Vučić.

Napominje da više nije na čelu SNS-a, ali da je njen član i da voli SNS.

Predsednik Vučić je naglasio da misli da SNS ima veoma dobrog predsednika Miloša Vučevića.

- Mi radimo kao tim i za zemlju i ideju za koju se borimo. Ideje nas vezuju i to je ono što oni ne mogu da razumeju, a oni misle da se neko plaši groblja, zatvora i progona. Prošli smo mi kroz to, ja sam mnogo više vremena proveo u opoziciji nego na vlasti. Ne mogu ničim da nas uplaše - istakao je predsednik Vučić.

Poručio je da će zato SNS da se bori.

- Da se borimo sa pristojnim ljudima. Ima mnogo problema, trebalo je sad 21. da idemo sa promocijom Pokreta, ali kako je ovo krenulo, oduzme 15 dana, onda ide skup u Granadi, gde će biti mnogo teško. Onda idete u Kinu, gde morate ogromnu energiju da uložite - naveo je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da opozicija kaže kako se on ponovo sprema da sprovede uobičajenu prevaru tako što će dati svoje ime listama SNS.

Zapitao je u čemu je tu prevara i zašto oni ne daju svojim listama, na primer, ime Dragan Đilas.

- Što bi to bila prevara, to je najčistije nešto, jer se zna da će ti ljudi da zastupaju tu politiku - zapitao je predsednik Vučić.

Dodao je da nema govora ni o kakvoj prevari, već da to samo govori o očaju opozicije.

Moramo odneti kartice penzionerima u ruralnim sredinama

Predsednik Vučić izjavio je da je važno da barem 80 odsto penzionera u Srbiji dobije penzionerske kartice, da je bitno da se poveća njihov broj u ruralnim sredinama, jer će im to uz povećanje penzija olakšati život.

- Penzije će rasti, sve se isplaćuje u dan. Molim penzionere kao boga, posebno iz siromašnih krajeva, nama je najveći odziv u urbanim delovima i hvala im na tome što su razumeli državu, imaće mnogo pogodnosti kada uzmu penzionersku karticu - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je precizirao da je do sada penzionerske kartice dobilo 930.000 starijih sugrađana, da je to oko 59 odsto.

- Dajte da probamo da ih dobije 80 odsto - rekao je predsednik Vučić i naglasio da je problem sa karticama u siromašnijim krajevima Srbije, a da je najveći odziv bio u urbanim sredinama.

- Moramo nešto da organizujemo, molim Sinišu, Anu, Selakovića da ponudimo da tamo gde poštari nose penzije, ponudimo da im poštari odnesu penzionerske kartice - rekao je predsednik Vučić i naglasio da je reč o 400.000 penzionera.

Imaće veliku korist, popust na naplatu putarine, zatim popust u više od 620 objekata, trgovinskih lanaca, rekao je predsednik Vučić.

Penzioneri će dobiti povećanje još od 14,8 odsto, što je ukupno 21,1 odsto i živeće nešto lakše, rekao je predsednik Vučić i podsetio da će penzioneri početkom decembra dobiti jednokratnu pomoć od 20.000 dinara.

- Važno je uz sve to i što će dobiti penzionersku karticu - rekao je predsednik Vučić.

Ubistvo Srbina verovatno naredio Kurti zajedno za Svečljom

Predsednik Vučić izjavio je da je hladnokrvno ubistvo Srbina na severu Kosova i Metohije verovatno naručio Kurti zajedno sa Svečljom.

- Sad ćemo da vidimo za ovo hladnokrvno ubistvo koje je verovatno naredio Kurti zajedno za Svečljom, pa ćemo da vidimo ko će da traži čije izručenje - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da očekuje da Srbija bude glavna tema Trećeg samita Evropske političke zajednice u Granadi i najavio je da će tamo govoriti istinu o događajima na Kosovu i Metohiji.

- Ja ću da govorim istinu o ovim događajima. Nema tu šta da krijem. Meni je smešno to kada mi kažu "E, pa ti stojiš iza toga". 'Ajde, ljudi, ne pričajte gluposti - rekao je predsednik Vučić.

Poručio je da ne želi da učestvuje u hajci protiv Srba sa severa Kosova i Metohije.

- Jedini problem za njih je što ja neću da učestvujem u hajci protiv srpskih momaka, jer to oni nisu radili zato što su zli i zato što su teroristi, već zato što je doteralo cara do duvara - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da ljudi u ostatku Srbije ne razumeju kroz šta prolaze Srbi na Kosovu i Metohiji.

- Mi koji živimo lepo u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, idemo po restoranima i kafićima, mi ne znamo kroz šta ti ljudi prolaze. Nama dođe jedno veče da vrištimo patriotske poruke, da nas neko pita da ponudimo nešto više od toga, 10 ili 20 odsto plate ili penzije, već pola bi odustalo. Ili da provedemo tri noći u nekom rovu, pod kišom ili snegom, tad bi otišlo još pola. Na kraju bi malo ko ili neko ostao. Ovi ljudi žive tamo, žive tamo svaki dan i znaju koliko im je teško - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da su godinama lagali da je Milan Radoičić ubio Olivera Ivanovića i podsetio da je i pravosuđe na Kosovu i Metohiji odustalo od toga.

Predsednik Vučić je rekao da je Milan Radoičić uvek bio uz svoj narod i ocenio je da je Radoičić znao da će mu imovina na Kosovu i Metohiji biti oteta. Rekao je da je Radoičić pokazao da mu bogatstvo ne znači ništa, ako njegova porodica i narod nemaju slobodu.

Predsednik Vučić je dodao da nikada ne može i neće da opravdava ubistvo policajaca i osuđuje to, ali ne može da negira motive ljudi zbog kojih su se pobunili.

Rekao je da je Kurti sve vreme imao podršku određenih beogradskih medija i političara.

- Ako pogledate dobro kako se ponašaju Kurtijevi mediji i Kurti, potpuno jednako kao N1, Nova S, Danas, Nova, isto, nikakve razlike nema - ocenio je predsednik Vučić.

Srbija se ponela dostojanstveno noseći se sa nesrećom u Banjskoj

Predsednik Vučić rekao je da se Srbija dostojanstveno ponela noseći se sa nesrećom koja se dogodila u Banjskoj i da nije umanjila značaj tragedije zbog ubistva Albanca, ali da je u isto vreme odala počast i bila ujedinjena u bolu sa porodicama ubijenih Srba.

- Dostojanstveno je Srbija ovo ponela. I ponosan sam na Srbiju. Da ni jednog trenutka nismo unizili i nismo umanjivali značaj tragedije zbog ubijenog Albanca. Odali smo počast, ali umeli da budemo ujedinjeni u bolu sa porodicama ubijenih Srba - rekao je predsednik Vučić.

Ocenio je da se Srbija ponela hrabro i jako, kao da je to naučila od žena, i da često pogrešno mislimo da je takvo ponašanje muško, ali da su zapravo žene takve.

- Hvala ljudima u Srbiji na tome. To govori i o sazrevanju i ozbiljnosti nacije. Da znamo koje su nam i mere i granice, ali da u isto vreme ne dopuštamo da se iko iživljava nad našim državnim i nacionalnim interesima - zaključio je predsednik Vučić.

Borio sam se da na "CNN"-u Srbiju predstavim na najbolji način

Predsednik Vučić je rekao da se izvinjava građanima ukoliko nešto nije bilo dobro u njegovom intervjuu za "CNN" i da je jedino što može da kaže to da se borio da Srbiju predstavi na najbolji način.

Predsednik Vučić je na pitanje novinara da li je novinarka Kristijan Amanpur, koja se "proslavila satanizacijom Srba", ovaj put ustuknula pred argumentima predsednika, rekao da ne veruje da je mnogo uspeo.

- Ne verujem da sam mnogo uspeo, ali sam se borio za Srbiju, da bude predstavljena na pristojan način, na način koji zaslužuje - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je takođe poručio građanima da koriste usluge banke Poštanska štedionica.

- To je dobra banka, i ljudi koji imaju tamo da uzmu Dina kard ja je imam, ona ima najniže troškove - evo da budem neko ko reklamira državnu banku. Ima najniže troškove, najmanje naplaćuju kada potrošite. Ima sad i ova kartica koja se koristi u Kini, probaću je kada budem tamo, i najpovoljnija je - rekao je predsednik Vučić.

Vlada već sutra da sedne i rešava problem cene nafte i naftnih derivata

Predsednik Vučić pozvao je večeras Vladu Republike Srbije da razmotri i reši problem cene nafte i naftnih derivata.

- Sad je porasla cena akciza, bitno je da se kontroliše cena nafte, jer ode u nebesa. Da nam cena nafte ili dizela ne bi skočila za devet dinara ili deset koliko bi trebalo po tome, da odmah - koliko sutra, sednu i vide kako da taj problem rešavamo - rekao je predsednik Vučić.

Benzin je manje-više pod kontrolom, naveo je predsednik Vučić i dodao da je u Srbiji 82 odsto ukupne potrošnje goriva dizel i zbog autobusa i vojske i svega drugoga.

- Sve nam ode na dizel, a benzin svega 18-19 odsto - naveo je predsednik Vučić.

- Moramo da zaštitimo narod i od inflacije, ali i da pomognemo ljudima da lakše žive i da povećanje plata koje sledi, ljudi zaista osete. I da ljudi počnu da se bore još jače - naveo je predsednik Vučić.

Izbori važni jer treba da opredele put Srbije

Predsednik Vučić rekao je da su izbori važni da bi opredelili put Srbije i da bi odgovorni ljudi mogli da rade.

- Verujem da ćemo ići napred i da će ljudi da žive bolje - rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje da je opozicija pravila politički kapital od nesreće koja je zadesila u maju Srbiju, a sada od događaja u Banjskoj, predsednik Vučić je ocenio da nema nikakve razlike između Đilasa, Ponoša, patriotske opozicije, Zavetnika, DSS, Dveri, i da su svi neuspešni jer misle da mogu da nemaju politiku i da im politika bude samo mržnja protiv Vučića.

Na pitanje o tome šta je opozicija iskoristila, kao i o Zorani Mihajlović, predsednik Vučić je rekao da su iskoristili to što su državu udarili još jednom nožem u leđa, jer nisu u fotelji.

- Što udaraš zemlju i što govoriš da je predsednik to organizovao da bi zemlji napravila probleme, a ne znaš ni gde je Banjska. Što to radiš i svi vi, kakva je to politika - rekao je predsednik Vučić.

Ponovio je i da su strašne stvari što su koristili nesreću i ubistva dece, i da je u političkom smislu iskoristio metaforu da su hijene.

- To se ne radi svojoj zemlji. Ne postoji nijedan Albanac koji je optužio Kurtija, da pita da li su Srbi morali da budu ubijeni. Svi su saglasni da je trebalo mnogo više da bude ubijeno - rekao je predsednik Vučić.

Kako je rekao, Vilijem Voker išao je još dalje i rekao da je KFOR kriv, jer im je deo njih pobegao, a to je isti Voker koji je govorio sve ono za Račak.

Predsednik Vučić je rekao i da "stručnjaci iz desnice" koji su omogućili da tzv. "Kosovo" postane nezavisno, da se desi pogrom 17. marta, da 85 zemalja prizna tzv. "nezavisno Kosovo", sada kažu da bi ušli sa vojskom.

- Da li bi to stvarno uradio, tek tako, i onda šta. Da li bi išao u vojsku ili bi decu poslao u Francusku - upitao je predsednik Vučić.

Pitao je i šta je rezultat toga i zašto obmanjuju narod.

- Ili dajete sve unapred kao što je večeras Grbović rekao. Skinite donji veš, da bi Srbija išla napred, one prazne priče, prihvatite šta su vam naredili - dodao je predsednik Vučić.

Rekao je i da je kao predsednik, a ne stranački lider, bio razočaran stavovima većine. Istakao je da je važno da se oko glavnih pitanja postigne zajednička platforma i da se podiže zemlja.

- Rade se klinički centri, ali hoće ljudi u svakom mestu da imaju mamograf i skener, magnetnu rezonancu. To moramo da završimo, da smanjujemo mortalitet, da lečimo i decu bolje i starije. Da ulažemo više da ljudi osete da brinemo o njima - rekao je predsednik Vučić i najavio da će 14. oktobra biti otvoren put Ruma‒Šabac.

Za Banjsku su krivi oni koji su Srbima obećavali da će biti bezbedni

Predsednik Vučić je izjavio da se sukob u Banjskoj desio zato što je međunarodna zajednica lagala Srbe na KiM da će biti zaštićeni i da neće biti progonjeni i hapšeni.

Gostujući na TV Hepi, predsednik Vučić je rekao da već godinu i po dana zna da će se nešto poput sukoba u Banjskoj desiti.

- Desilo se zato što je neko lagao ljude da će biti zaštićeni i da neće biti progonjeni i hapšeni. Ja sam lagao ljude zato što sam verovao u nečije reči. Mene su lagali. I ja sam lagao ljude, i opet bih to uradio, ne da ih lažem, već zato što morate sa nekim da razgovarate i verujete im. Ne možete da budete sami na svetu - poručio je predsednik Vučić.

Dodao je da je od jutra kada se dogodio sukob znao za njega, ali da nije imao detalje i nije mogao da poveže i razume situaciju.

- Imamo jednog mrtvog Albanca. Užas. Imate trojicu mrtvih Srba, imate ranjenih Srba zajedno sa ovih sedam upucanih najmanje devet, možda i 10. Imate 59 sakralnih objekata uništenih ili oštećenih, crkava i grobalja naših, imate 420 različitih etnički motivisanih napada, 75 intervencija policije sa prekomernom upotrebom sile ili bespotrebnom upotrebom sile. I sve je to upereno protiv srpskog naroda - naveo je predsednik Vučić.

Kako je rekao, kada sve to vidite kao rezultat, a razmišljate kakve ćete mere da preduzmete protiv srpskog naroda i Srbije, a da pri tome nijednog čoveka niste našli iz centralne Srbije, pošto je za vas tzv. Kosovo nezavisno, a onda se vidi da ste tražili razlog, Lajbnicov dovoljan razlog da nekoga kažnjavate zato što vam je to politička agenda, a ne zato što je to neko nečim zaslužio.

- I onda se u vama probudi prkos, ponekad vam dođe da zaplačete od muke. Mogu ljudi mene da optuže, ja sam i garantovao - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je sve vreme sam smirivao Srbe sa KiM, da je sa njima razgovarao, imao 15 sastanaka u Raški i još tri u Beogradu, u Kuršumliji jedan i na još nekim mestima za koje niko ne zna i da ih je sve vreme molio.

- I vidim gde stvari idu. Znam da moram da budem trezven, da su ljudi očajni, znam kako se osećaju porodice, koje moram da zovem i pitam za obdukcione nalaze, gde će ko da bude sahranjen. Kada se sve smiri, moramo da vidimo šta sa porodicama i njihovom decom. Moraš da istrpiš njihov bes. Morate da budete krivi, a ko će drugi. Oni bliži su uvek krivi, kao što kada NATO ubija ljude, krivi su neki drugi a ne NATO. Tako je bilo 1999. - rekao je predsednik Vučić.

Kako je naglasio, suština je u tome da morate da dignete glavu, radite i trpite pretnje i pritiske, i borite se sa tim.

- Istovremeno, morate da podižete svoj narod, jer ljudi su očajni, spustili su glave, ali ne zato što su ostali bez ponosa, srpska glava uzdignuta ide, već zato što su videli koliko smo usamljeni. I ne zato što smo mi za sve na svetu krivi. Kada sagledate šta sve rade Srbima u poslednjih 15 ili 25 godina, pri čemu ni mi nismo uvek bili cvećke, kakav je odnos i poštovanje principa, o čemu sam govorio u UN, glavu gore i borba - poručio je predsednik Vučić.

Istakao je da je njegova poruka narodu da podignemo glavu gore i da se borimo za Srbiju još jače, da radimo više.

- Da na svakom mestu čuvamo i štitimo svoju zemlju. A uvek ćemo da imamo političare koji će da zabijaju nož u leđa svojoj zemlji - dodao je predsednik Vučić.

Predstoji velika poseta Kini, biće potpisano više od 30 ugovora

Predsednik Vučić najavio je da 15. i 16. oktobra predstoji velika poseta Kini u koju će ići 11 ili 12 ministara i gde će biti potpisano više od 30 ugovora i aranžmana.

- Verujem da ćemo utanačiti i poslednje detalje oko ugovora o slobodnoj trgovini. Sve velike stvari i mogućnosti za našu zemlju - rekao je predsednik Vučić.

Rekao je da će imati i bilateralni sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom, a da će u Kinu doći i predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban.

Na pitanje da je na marginama samita najavljen susret i sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, predsednik Vučić je rekao da nema nikakvu potvrdu o tome i da nije bio u kontaktu.

- To su objavili Danas i N1 ne bi li dodatno zasolili ovu situaciju i nas povezali sa Rusima - rekao je predsednik Vučić, ocenjujući i da to nisu slučajno uradili.

Rekao je da pretpostavlja da će Putina videti ako bude na samom samitu, ali da nema informacija o tome kakav je plan.

Kurir.rs/Novosti