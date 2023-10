ZAPADNE SILE NEMAJU KONTROLU NAD REGIONOM: Rastović: Nemam poverenje u francuskog izaslanika za Zapadni Balkan!

Istoričar dr Aleksandar Rastović kaže da imenovanje francuskog izaslanika za Balkan Renea Trokaza ne daje mnogo nade da će biti objektivan u svom odnosu, ističući da ne bi trebalo zanemariti činjenicu da je bio savetnik Bernara Kušnera, koji nikada nije imao blagonaklon stav prema Srbima.

Rastović kaže da je veliki broj zemalja - SAD, Nemačka, Velika Britanija i Francuska imenovao specijalne izaslanike za Zapadni Balkan, a da situacija postaje sve gora sa sve većim brojem tih izaslanika, što je, kako je kazao, jedan veliki paradoks.

- Bojim se da je ovo još jedan igra velikih sila da se skrene pažnja sa neuspeha NATO zemalja na prostoru Ukrajine i da se sada čitav taj neuspeh opravda pred domaćom javnošću tako što će se pompezno imenovati diplomatski predstavnici za prostor Balkana. Time se skreće pažnja sa Ukrajine, sa namerom da se ovde prenese ratni vihor, što bi bila katastrofa za sve narode Balkana - kaže Rastović.

Podseća da ratovi na Balkanu nisu lokalizovani i koncentrisani na uže područje.

- On se uvek vremenom razbukta proširi na ostale zemlje i narode, istorija nas uči da se to dešavalo u prošlosti. Sukobi na Balkanu nisu bili lokalnog karaktera, uvek su se širili i dobijali obeležje šireg regionalnog, pa i evropskog i svetskog rata. Tako da se bojim da je to samo maska za domaću javnost tih zemalja, koje su se i te kako uplele u specijalnu operaciju u Ukrajini i sada pokušavaju potpirujući nestabilnost i ratne vihore na prostoru Balkana, još jednom, na neki način spasu svoju čast i opravdaju ogromna finansijska sredstva koja plaćaju obveznici tih zemalja, a koje su oni uložili u ratne operacije na prostoru Ukrajine - rekao je.

Dodaje da sama činjenica da je novi izaslanik francuske vlade za Zapadni Balkan bio savetnik Bernara Kušnera, koji se, kako kaže, nije "pokazao po dobru na prostoru bivše Jugoslavije", nešto govori.

- Podsetiću vas na ulogu koju je Kušner imao u ratu u Bosni i Hercegovini, lekare bez granica gde je srpska strana optuživana za sva zla ovog sveta. Zatim njegova uloga kasnije za opravdavanje ratnih zločina nad srpskim narodom na prostoru Hrvatske u ratnoj operaciji Oluja 1995. godine, pa njegova uloga na KiM, nerazjašnjena uloga oko trgovine organima na prostoru severne Albanije. To sve nikako ne može uveriti da su namere novog izaslanika, koji je bio savetnik Kušnera, časne i da će biti usmerene na objektivno tretiranje i srpskog i albanskog naroda na ovim prostorima - kazao je.

Ističe da je kao istoričar veoma rezervisan "prema toj vrsti medijacije, odnosno posredovanja, posebno kada se radi o takvoj ličnosti koja je bila savetnik Kušnera".

Kurir.rs/Kosovo Online