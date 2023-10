Vučević najavio veliku diplomatsku aktivnost: S predsednikom u Kinu, susreti sa ministrima odbrane Nemačke, Turske i Amerike

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević najavio je emisiji "Fokus", na televiziji b92, diplomatski put u Kinu, zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a ističe da su pred njim važni sastanci sa evropskim i svetskim zvaničnicima.

-Idem u Kinu sa predsednikom republike. Biće dobar razgovor u Pekingu. Uvek bude razgovora oko vojno- tehničke saradnje. Narodna Republika Kina je vrlo korektna što se tiče toga prema Srbiji. Naravno, nije lako u ovoj geopolitičkoj podeli karata to sve realizovati, nije lako to sve do kraja provesti. Ali, svaki dan mi imamo dobar napredak što se toga tiče. A onda nam sledi dolazak ministra odbrane Turske i Nemačke u posetu Beogradu. Ministar odbrane Turske je za nas veoma bitan, imajući vidu da je turska komponentna sve izraženija u KFOR. Trebao bih da 3. novembra imam sastanak sa ministrom odbrane SAD. Sve stvari koje možemo u razgovorima da rešimo, da budu rešene.