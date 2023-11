VUČIĆ PODRŽAO LISTU "SRBIJA NE SME DA STANE": SNS je snaga i glas naroda naše zemlje - Idemo da POBEDIMO UBEDLJIVIJE NEGO IKADA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je večeras svojim potpisom podršku listi Srpske napredne stranke.

Njega je u prostorijama stranke na Savskom vencu sačekao veliki broj građana i novinara.

- Ovo su važne stvari, hvala građanima koji su došli da podrže listu "Srbija ne sme da stane". Sve će se videti na izborima. Građani moraju da znaju u koliko teškim okolnostima imamo izbore, i sa kakvim se izazovima suočavamo i spolja i unutra. Ali bez pogleda u budućnost ne možemo - rekao je on.

Vučić je istakao da nas čekaju veliki izazovi, ali i da se raduje demokratskoj utakmici.

- Ja bih voleo da izbori uvek budu utakmica u kojoj učestvuju najbolji, koji nešto nude. Ako je to što nudite i vama i vašim medijima mržnja prema jednom čoveku, a ne da unapredite živote ljudi, onda je to loša poruka. To je pogrešna poruka i za građane Srbije, ljudi hoće da čuju ideje i programe - kazao je predsednik.

On ističe da se čini da kampanja neće biti fer, i da sluša napade već 30 godina.

- "A šta si rekao kad si imao 20 godina, a kad si imao 30 godina". Tri godine su lagali o Jovanjici. Nemam ja problem sa time, sa time problem imaju oni. Niko od nas nije presrećan onime što je uradio ili nije uradio. Imao sam neodmerenih izjava, ne znam nikoga ko nije, ali ja 10 godina vodim zemlju na posvećen način. Ali razlika između mene i njih je u tome što ja nikada ništa nisam ukrao. Ja nemam 619 miliona evra. To su ogromne razlike, i to je suština - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da naziv "Srbija protiv nasilja" predstavlja sav besmisao naše poltitičke scene.

- Vidite da tu ima i batinaša koji su tukli ljude, pa su za Srbiju protiv nasilja. Na narodu je da pokaže to na dan izbora. Ne znam ja šta znači tehnička vlada, i šta oni hoće. Kažu danas da je problem što je Biljana Živojinović iz radikala ili tako neko na listi u Beogradu "Srbija ne sme da stane". A nije problem kada su podržavali Bastaća i Đilasa. Tada im nije bio problem. Niti kada su podržavali manjinski Šapića sa radikalima. Tada isto nije bio problem - zapitao je on.

Vučić je istakao da SNS sa radikalima neće formirati vladu, i istakao je da Srbija mora da čuva evropski put, jednako kao i tradicionalne odnose sa Rusijom i Kinom.

- Mi ne odbacujemo evropski put kao radikali. A ovi iz opozicije sa Ljotićevim sledbenicima hoće u vladu. Mi smo govorili samo o lokalnom nivou - rekao je predsednik.

On je istakao da se ne stidi hiljada mostova, pruga i puteva, bolnica koje su izgrađene.

- Jel treba da se stidim što prvi put pomažemo dečici kojoj trebaju skupi lekovi. Ili što nemam račune u Švajcarskoj? Nemam čega da se stidim, ponosan sam na težak i naporan rad - rekao je Vučić.

Kaže i da će noćas biti završeno prikupljanje potpisa, i da će već sutra biti predata lista SNS, kao i da očekuje 50.000 potpisa za listu SNS.

- A sada da vam dam jednu odličnu vest. U trećem kvartalu, prema fleš podacima, Srbija je najbrže rasla sa 3.6 odsto. Svi u Evropi imaju veliki pad, jedino se drži Danska sa 1.8. Mi to upravo zbog svih investicija uspešno radimo. I MMF je rekao da smo odlično prošli kroz program, to su rekli svetski stručnjaci. A posebno su vodili računa pred kampanju da ne izlaze sa hvalospevima - kazao je on.

Istakao je da je plan da se nastavi jačanje ekonomije, da se pripremimo za EKSPO, kao i da uvek ima sluha za probleme svih građana.

On je rekao da je ponosan što je član ove stranke, i da će uvek biti uz SNS.

- SNS je snaga Srbije, glas naroda Srbije. Ova stranka je i meni davala snagu u prethodnom periodu. Da budem član, potpredsednik, meni je svejedno. Uvek ću biti ponosan na ovu stranku, to je najbolje što se dogodilo u proteklih 30 godina za našu zemlju - rekao je predsednik.

Vučić je potom dao dokumenta na pregled, i svojim potpisom je podržao listu Srpske napredne stranke.

- Šetaju me stalno, pa okreni se ovako, okreni se onako. Neka vas više sa pogledima - kroz smeh je rekao velikom broju novinara i fotoreportera.

- Idemo da pobedimo ubedljivije nego ikada - rekao je na kraju.

Premijerka podržala listu SNS: "Srbija ne sme da stane"

Premijerka Srbije, Ana Brnabić je takođe došla kako bi potpisala podršku listi SNS-a.

- Ovde je gužva i vruće je, ali to je deo borbe za naš Beograd i Srbiju. Kada sam dolaziila, razmišljala sam još jednom za šta se borimo. Ali kada vidite šta smo sve uradili do sada, Prokop, Beograd na vodi, završen Hram Svetog Savee, renoviranu Beograđanku i mnoge druge stvari, pomislite dosta smo uradili, ali ima još mnogo toga. Idemo u drugo poluvreme. Treba da završimo Beogradsku filharmoniju, KC Srbije, park ispred Hrama SV Save, proširimo naučno tehnološki park, da obnovimo Vinču i da nastavimo da se borimo. Ima još mnogo stvari, ali ovo je drugo poluvreme. Ono što smo već istakli kao glavni cilj SNS-a, to je prosečna plata u Srbiji 2027. godine 1400 evra, prosečna penzija 650 evra, 650 minimalac, minimalac će od januara već biti 402 evra - istakla je premijerka, te još jednom pomenula ogromni značaj EKSPA 2027, za koji Srbija treba da se spremi.

Premijerka je za kraj poručila "Srbija ne sme da stane, Beograd ne sme da stane".

Ministar Mali: "Verujemo u našu pobedu i u bolju Srbiju!"

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je potpis za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" potpis za bolju budućnost naše zemlje, za bolji kvalitet života gradjana, za veće plate i penzije, za nove bolnice, škole i vrtiće, za nove kilometre auto-puteva…

- Verujemo u našu pobedu i u bolju Srbiju! Jer Srbija ne sme da stane - poručio je ministar Mali.

Šapić u Zemunu podržao listu SNS

Gradonačelnik Beograda u ostavci je u stranačkim prostorijama u Zemunu svojim potpisom dao podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Podršku su pružili i ministar Goran Vesić, ministarka Irena Vujović, ministar Nikola Selaković, ministarka Jelena Tanasković, ministarka Darija Kisić, Vladimir Orlić...

