IZBORNA TRKA POČINJE: Glasanje zakazano za 17. decembar, a evo kako će se voditi kampanja i šta su aduti vlasti i opozicije

Glavna tema učesnika parlamentarnih i lokalnih izbora, koje su jutros raspisali predsednik Srbije i šef Skupštine, biće poruke - za i protiv Vučića, ocenjuje Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor plus

Vanredni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji raspisani su juče za 17. decembar. U narednih mesec i po, koliko će trajati kampanja, glavne teme učesnika na izborima biće potpuno drugačije - dok će, prema oceni analitičara, SNS najverovatnije voditi pozitivnu kampanju - o dosad urađenim i planiranim stvarima za boljitak građana, predstavnicima opozicije će meta biti kritikovanje vlasti, pre svega predsednika države.

Građani odlučuju

Na predstojećim izborima, makar kako sada stvari stoje, biće i manje lista nego na prethodnim, jer su se partije opozicije grupisale u manji broj kolona. Kad je reč o vladajućim strankama, one će, prema dosadašnjim najavama, ići u gotovo istim formatima kao u aprilu 2022.

Naime, vanredne parlamentarne izbore raspisao je jutros predsednik države Aleksandar Vučić.

- Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 17. decembar 2023. Živimo u teškim vremenima i neophodno je da budemo ujedinjeni. Želim svim učesnicima mnogo sreće i uspeha u predstavljanju svojih ideja, a građanima želim da najbolji pobedi. Uveren sam da i ovim izborima učvršćujemo put ka boljoj budućnosti naše zemlje - poručio je on.

Istovremeno, predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić je raspisao lokalne izbore.

- U skladu sa zakonom o lokalnim izborima i lokalnoj samoupravi, raspisani su izbori za odbornike u 65 gradova i opština u Srbiji za 17. decembar. Ova odluka stupa na snagu od objave u Službenom glasniku. Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima. Ne sumnjam da će građani izabrati one najbolje - rekao je Orlić.

Fokus

Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", ocenio je za Kurir da će glavna tema učesnika izbora biti, kako je rekao, poruke za i protiv Vučića.

- Čujemo da će Vučić i saradnici isticati ono što su uradili i ono što planiraju da urade, dok je s druge strane deo opozicije video šansu jedne kolone koja je usmerena na to da se sruši sadašnji režim, što važi i za desnicu. No, za građane su važne teme - životni standard, borba protiv kriminala i korupcije, kao i pitanje Kosova i Metohije. Ali treba ukazati i da neka neodlučnost u izjašnjavanju o KiM može da košta stranke. Nažalost, populizam može i da im donese poene, a koliko će građani to prepoznati, ostaje da vidimo - kazao je Pejić.

I sociolog Vladimir Vuletić kazao je za Kurir da će SNS voditi pozitivnu kampanju o onome šta je urađeno i šta se planira, od infrastrukture do standarda građana, zdravstva...

foto: Kurir Televizija

- I naravno, insistiraće se na tome da se pokaže kako u ovim globalnim okolnostima haosa imamo stabilnost, i ekonomsko finansijsku, ali i bezbednosnu. S druge strane, opozicija okupljena oko protesta će pre svega ići u negativnu kampanju, napadima na pre svega Vučića, pokušaće da stvore neprijateljsku atmosferu - za ili protiv Vučića, ali će osim toga vrteti i već klasične teme, a to je korupcija, siromaštvo i slično. Kada je reč o takozvanoj nacionalnoj opoziciji i oni će isto kritikovati vlast, za izdaju nacionalnih interesa pre svega - smatra Vuletić.

Izborne kolone Ko će s kim pred birače Prema dosadašnjim informacijama, poznato je da će Srpska napredna stranka nastupiti na izborima s listom pod nazivom "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane!", a zasad je potvrđeno da će s njima u koaliciji biti SDPS Rasima Ljajića i Zdrava Srbija Milana Stamatovića. SPS će ići sa stalnim partnerima - Jedinstvenom Srbijom, udruženjem "Naša Drina" i Zelenima Srbije. Stranke desnice, odnosno, kako kažu, državotvorna opozicija, izlazi na izbore u najmanje dve kolone, pošto na sastanku koji su održali pre nekoliko dana nisu uspeli da postignu dogovor o jedinstvenoj listi. Tako će Dveri i Zavetnici biti u jednom bloku, dok će s druge strane biti koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS. Narodna stranka Vuka Jeremića, uprkos propalim pregovorima, i dalje apeluje na desnicu da se ujedini, a prema nepotvrđenim informacijama, toj partiji je opcija i zajednička lista s DJB Saše Radulovića. S druge strane, u jednoj koloni će na izbore stranke okupljene oko protesta "Srbija protiv nasilja" - SSP, Narodni pokret Srbija, Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd, Srce, Ekološki ustanak, DS, PSG i stranka Zajedno. SRS će, kako je najavio Vojislav Šešelj, nastupiti sa SNS na beogradskim, opštinskim i gradskim izborima u unutrašnjosti Srbije, dok će na ostalim izborima nastupiti samostalno.

Procedura Predaja lista najkasnije do 28. novembra Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, stranke i koalicije izborne liste treba da podnesu Republičkoj izbornoj komisiji na propisanom obrascu najkasnije 20 dana pre dana glasanja, odnosno do 28. novembra. Za podnošenje izbornih lista potrebno je prikupiti 10.000 overenih potpisa građana koji podržavaju listu, dok je za manjinske stranke dovoljno 5.000 potpisa. Na izbornoj listi mora biti najmanje 40 odsto pripadnika manje zastupljenog pola. RIK donosi odluku kojom utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je u "Službenom glasniku" najkasnije 15 dana pre dana glasanja. Od trenutka raspisivanja izbora, prema zakonu, počinju da teku svi izborni rokovi. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kad će početi izborna tišina. Svi birači, punoletni građani Srbije, moći će da na svojim biračkim mestima glasaju u nedelju, 17. decembra, od 7 do 20 časova.

