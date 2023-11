SAHRANJEN IŠTVAN PASTOR Vučić se oprostio velikim rečima: Njegovo ime biće ne samo u mađarskim već i u srpskim udžbenicima (VIDEO)

Predsednik Skupštine APV i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor (68) sahranjen je danas na Bajskom groblju u Subotici iz Peić kapele.

Sahrani su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mađarski premijer Viktor Orban.

Predsednik Vučić: Video sam ga poslednji put u bolnici

- Odlučio sam da ne čitam govor, jer u njemu ne piše ono kroz šta smo prolazili poslednjih meseci, kakve smo reči razmenjivali i o čemu smo govorili. Ištvan Pastor je istorijska ličnost i biće zapisano njegovo ime ne samo u mađarskim, već i u srpskim udžbenicima - rekao je predsednik Vučić.

- To je čovek koji je uspeo više od svih ratnika, vojskovođa, državnika. Od svih onih kojih su nam puna usta, koje smo neretko precenjivali, a tako velike ljude poput Ištvana Pastora neretko potcenjivali. To je bio čovek koji je nas upoznao sa Viktorom Orbanom. To je bio čovek koji je spojio dve najveće partije u Srbiji, Srba i Mađara - Srpsku naprednu stranku i Savez vojvođanskih Mađara. Pastor je bio čovek koji je radio na pomirenju, uvek dovoljno snažan da štiti interese i Mađara i Srba, ali uvek dovoljno pametan da napravi kompromise, jer bez dogovora napretka i budućnosti nema. Ištvan Pastor je postao jedan od najvažnijih ljudi na srpskoj političkoj sceni, bez koga je bilo nemoguće zamisliti punu stabilnost i najbliže odnose između Srba i Mađara. I uvek kada bismo razgovarali pred izbore i posle izbora, sa njim nikad nije bilo iznenađenja, nije bilo onih političkih trikova, jedno mesto, jedna fotelja više. Nije ga to interesovalo. Hoću da njegovi Mađari to ovde znaju, interesovalo ga je nešto drugo - koliko će puteva više da prođe kroz mađarska sela i naselja, koliko posla, koliko fabrika možemo zajednički da napravimo, dovedemo, šta je to što možemo zajedno da donesemo.

- Ima jedna reč po kojoj ću ga zapamtiti i koju je koristio kao da mu je srpski jedini jezik. Izašli smo na terasu Predsedništva i gledali smo, koliko je moguće daleko videti, šta je to što smo uradili zajedno. Počeli smo da govorimo o pruzi Beograd-Budimpešta i ja sam mu rekao - "Samo da smo to uradili u Srbiji, nije malo šta smo napravili". A Ištvan se okrenuo prema meni i nekim čudnim pokretom ruke, to ćete vi iz porodice znati, i rekao je to je bila sitnica u odnosu na sve što smo uradili, i onda mi je rekao jednu srpsku reč - Aleksandre uradili smo "onoliko". To je ta srpska reč koju su srpski vladari koristili još u 19. veku, nije mogao bolju da pronađe.

- To je čovek koji je danas ovde okupio sve nas, i Mađare i Srbe. Osećamo isto prema čoveku koji je uspeo da nas ujedini. Poslednji put sam ga video u bolnici u Subotici pre 15-ak dana. Bio je vedar i čio, bio je jak, stabilan i obradovan sam izašao iz bolnice, uveren da će još dugo da poživi. Pričali smo o planovima, budućnosti, o tome šta je to što još moramo da uradimo, za šta da zamolimo Viktora da nam pomogne oko nekih zelenih linija. Video sam se privatno sa Viktorom u Budimpešti dva dana pre nego što je stigla vest da je Ištvan preminuo. Govorili smo o Ištvanu, a Viktor mi je rekao da ima zabrinjavajuće vesti. Ja sam rekao "ja sam ga video, odlično je izgledao, video sam da su ga svi voleli i sestre i lekari, bez obzira da li su Mađari ili Srbi". Svi su ga voleli, i nadali se želeći mu brzo ozdravljenje. I onda sam rekao Viktoru, kada mi je rekao da su mu lekari u Budimpešti rekli da nije dobro stanje - "za nas bi bilo katastrofa bilo šta da se dogodi". U roku od 48 sati smo čuli tu tužnu vest. Hoću da znate još nešto, možda će neko jednog dana preneti, da znate koliko je bio idejno i ideološki snažan. Požalio sam mu se pre godinu dana i rekao da mi je sve teže, da nisam neko ko ne ume da trpi, pritiske, pretnje, koji su dolazili iz mnogih delova sveta. On je tim povodom tražio razgovor sa mnom, jer je nešto osećao, nešto je video. Rekao sam mu da je teže nego ikada, da se plašim čime sve Srbiji prete i da ne znam hoću li moći da izdržim. On je tada pokazao nešto što do tada nisam poznavao kod njega - neverovatnu odlučnost, energiju i snagu. On je prvi put povisio ton, stegao levu pesnicu i rekao - "ako mogu da te zamolim, iako ne znam šta se sve dešava, sve im to izdrži, jer oni se samo prave da su jaki, a ne vide ni šta se kod njih događa u njihovom dvorištu, zato samo izdrži, a mi ćemo da podržimo sve što bude potrebno, jer ne smemo da popustimo posle svega što smo uradili". Ja sam tada video pred sobom jednog drugog Ištvana - jednog snažnog lidera, velikog lidera, ne samo mađarskog, već i lidera srpske države. Po godinama nešto starijeg, od koga sam mogao u tom trenutku mnogo da naučim. Odlaskom Ištvana izgubili smo i prijatelja, i brata i velikog političkog lidera. Izgubili smo divnog čoveka. Nadam se da ono što je on uradio niko neće moći da pogazi u budućnosti, verujem i u našeg prijatelja Orbana, u naslednike i u porodici i u političkoj partiji koju je predvodio Pastor, a mi ćemo pokazati kao srpska država koje poštovanje smo imali i koje poštovanje ćemo uvek imati. Jer to što umrete to je fizički, Ištvan Pastor će generacijama još živeti i biti poštovan kako od Mađara, tako i od nas Srba. Mi ćemo znati za svo dobro koje je učinio ovoj zemlji. Neka mu je večna slava - zaključio je predsednik Vučić.

Govor je održao i mađarski premijer Viktor Orban.

U pratnji sinova Balinta i Arbela, kovčeg sa telom predsednika Skupštune APV i lidera SVM donesen je u Peić kapelu na Bajskom groblju u Subotici.

Veliki broj građana okupio se na groblju kako bi Pastora ispratili na večni počinak, među njima su i Miloš Vučević, Tomislav Momirović, Vladimir Orlić, Đorđe Milićević, Ivica Dačić i mnogi drugi.

Stigli i Vučić i Orban

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na sahranu Ištvana Pastora u društvu mađarskog premijera Viktora Orbana.

Na ispraćaj lidera Saveza vojvođanskih Mađara došao je i Milorad Dodik.

Oproštaj prijatelja

Od Ištvana Pastora, koji je posle kraće i teške bolesti preminuo u ponedeljak, proteklih dana oprostio se predsednik Vučić, mađarski premijer Orban, pokrajinski premijer Mirović, kao i drugi brojni politički delatnici.

Podsetimo, pre dva meseca, Pastora je u bolničkoj postelji u Subotici posetio predsednik Vučić, a potom je sa njim još jednom razgovarao. Po rečima predsednika Vučića, Pastor mu je u njihovom poslednjem razgovoru tažio da izbori ne budu 24. decembra, jer je to Badnji dan za rimokatolike.

- Kad sam ga poslednji put video bio je vedar. On je najzaslužniji za kreiranje mađarsko-srpskih bratskih odnosa. Ući će u istoriju, Srbija će mu podići spomenik kakav zaslužuje. Izvukao je iz ralja sukoba svojom snagom srpski i mađarski narod - rekao je Vučić.

