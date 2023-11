ON ĆE ZAMENITI IŠTVANA PASTORA: Momo Čolaković iz PUPS izabran za predsednika Skupštine Vojvodine

Poslanici Skupštine Vojvodine izabrali su danas Momu Čolakovića iz Partije ujedinjenih penzionera i proletera Srbije (PUPS) za novog predsednika pokrajinskog parlamenta.

On je na toj poziciji zamenio lidera Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvana Pastora koji je preminuo pre nedelju dana i kome su danas poslanici minutom ćutanja odali poštu.

Čolaković, koji je član poslaničkog kluba "Aleksandar Vučić - Za našu decu" u Skupštini Vojvodine, dobio je podršku 93 poslanika, protiv je glasalo petoro, dok osmoro nije glasalo.

Kako je juče objavio portal Autonomija, vladajuća koalicija je ponudila Savezu vojvođanskih Mađara (SVM) mesto predsednika Skupštine, ali su oni to odbili, uz obrazloženje da to čine iz poštovanja prema nedavno preminulom Pastoru, koji je bio lider te partije od 2007. godine do smrti.

- Umesto da se ta funkcija ponudi nekoj drugoj stranci pribeglo se solomonskom rešenju â da kandidat bude najstariji poslanik u aktuelnom sazivu. Taj uslov ispunjava Momo Čolaković (rođen 1940) i o njegovoj kandidaturi bi sutra, kao prvoj tački silom prilika dopunjenog dnevnog reda, trebalo da glasaju poslanici - preneo je portal.

Sednica je počela potvrđivanjem mandata novoj poslanici SVM Ildiko Šnajder Šara.

Dnevni red, prethodno planiran sa šest tačaka, na kraju je proširen za još 28, tako da će poslanici ukupno razmatrati 34 tačke, među kojima i usvajanje budžeta Vojvodine za 2024. godinu.

Na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine je i novi rebalans budžeta za 2023, koji obezbeđuje neophodnih 385,5 miliona dinara za pokrivanje troškova održavanja vanrednih pokrajinskih izbora i izborne kampanje. Poslanici će raspravljati i o izboru novog sastava Pokrajinske izborne komisije i Nadzornog odbor za izbornu kampanju.

