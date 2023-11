SPREMA SE PAKAO ZA SRBE: Kurti povećava broj specijalaca i preti: Niko neće moći da nas zaustavi ni na jugu ni na severu!

Kosovski premijer Aljbin Kurti ponovo je zapretio Srbima najavom da će Kosovo naredne godine imati 600 pripadnika takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) i 500 policajaca više u odnosu na ovu godinu! Ovo je, razumljivo, uznemirilo Srbe u južnoj srpskoj pokrajini, a srpski zvaničnici su pozvali međunarodnu zajednicu da reaguje kako bi se sprečio dalji progon srpskog naroda sa ognjišta.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je Kurtijeva pretnja Srbima bila više nego direktna!

- Recite svim aktivistima i građanima da neće moći da nas zaustave ni na jugu, ni na severu. Prošlo je šest nedelja otkada je ubijen narednik Afrim Bunjaku, ali ćemo 2024. imati još 600 vojnika i 500 policajaca, za zakon i ustavnost, za odbranu i bezbednost našeg Kosova - rekao je premijer privremenih kosovskih institucija na skupu pokreta Samoopredeljenje.

Srpski apel Zapadu

Direktor vladine Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da je Kurti najavom angažovanja dodatnih policajaca i pripadnika tzv. KBS i porukom da ih niko neće zaustaviti ni na jugu ni na severu, još jednom pokazao lice ratnog poglavice i izneo najotvoreniju pretnju Srbima na KiM.

- Reč je o jačanju formacija za zastrašivanje i terorisanje srpskog življa na KiM u cilju nastavka etničkog čišćenja Srba od strane Kurtija, koji jasno Srbe definiše kao neprijatelje na koje treba ići silom i oružjem. Ovo nije samo još jedna od brojnih Kurtijevih pretnji, već je reč i o najdirektnijoj negaciji samog smisla dijaloga i jasno je da on ne misli o suživotu i međunacionalnom poverenju, jer njegov plan je monoetničko "Kosovo", a jačanje policije i takozvane KBS je sredstvo da dođe do tog cilja - kazao je, između ostalog, Petković.

Srpska lista ocenila je da je Kurtijeva izjava da ga "niko neće zaustaviti na severu, ni na jugu", te najava angažovanja dodatnih snaga, očigledna pretnja Srbima i na severu i na jugu Kosova.

- Formiranje dodatnih jednonacionalnih oružanih formacija u ovakvom trenutku odraz je očigledne želje da se, umesto dijalogom, problemi rešavaju militarizacijom ovog prostora i oružanim formacijama. Težina te pretnje je još veća jer je Kurti u prethodnom periodu izjavio da polovinu Srba treba proterati, a polovinu uhapsiti, kao i da će Srbi platiti i patiti. Zato pozivamo međunarodne aktere da podignu glas i spreče Kurtijeve planove koji bi svojim ostvarenjem značili progon srpskog naroda sa vekovnih ognjišta i stvaranje policijske države u pokušaju - navela je Srpska lista.

Zreo za tužbu

Nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović za Kurir je ocenio da su ovo huškačke izjave radikalnog Kurtija koje su usmerene protiv Srba, ali i ostalih nealbanaca.

- Kurti ide sa ovakvom retorikom jer nema nikakve druge adute, nikakve rezultate, ekonomija praktično ne postoji osim one kriminogene, ali i donacije sa zapada. On zato na jednoj mržnji i etničkom čišćenju Srba pokušava da obezbedi dalji opstanak na vlasti, na jedan sumanut, genocidan način. Plašim se da će biti sve veći broj Srba koji odlaze sa Kosova, a što se već vidi na svim javnim mestima, pa i u školama, gde je manje učenika. Sve je to donela politika Kurtija, koji je zreo za jednu krivičnu tužbu za etničko čišćenje zbog zastrašivanja, hapšenja, prebijanja Srba, generalno stavljanja u jedan otvoreni logor - naglasio je Ivanović.

Kosovski ministar odbrane KBS za kratko vreme podigao borbene kapacitete Ministar odbrane Kosova Ejup Maćedonci sastao se juče sa ambasadorom Turske Sabrijem Tunčem Angilijem i Halukom Bajraktarijem, vlasnikom kompanije "Bajkar", s kojima je razgovarao o novim projektima i proširenju saradnje. - Saradnja s kompanijom "Bajkar" učinila je da za kratko vreme podignemo svoje borbene kapacitete na nivo koji garantuje teritorijalnu zaštitu i bezbednost svih građana. Za volju i spremnost koju su ova kompanija i Republika Turska pokazale za saradnju s ministarstvom odbrane i vladom Kosova izrazio sam duboku zahvalnost odlikovanjem Haluka Bajraktarija medaljom za izuzetne zasluge. Čvrsta veza između naše dve zemlje će se nastaviti - saopštio je Ejup Maćedonci.

