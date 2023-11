NESKLAD EU I PRIŠTINE! Milosavljević: Akteri moraju da PRUŽE PODRŠKU našem vrhu! Poslata je jasna poruka, a OVO JE KLJUČNO

U drugom satu jutarnjeg programa sastali su se gosti Kurira povodom razgovora o dešavanjima na Kosovu i Metohiji i to predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun i putem Vibera profesor i politkolog Zoran Milosavljević, iz Čikaga.

Drecun je istakao ozbiljne posledice terorisanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od strane "vlasti" Aljbina Kurtija.

Naglasio je:

- Terorisanje srpskog naroda manifestovano kroz onemogućavanje pristupa uobičajenoj zdravstvenoj zaštiti, otežavajući uspešno lečenje, dijagnostiku, bolničko lečenje i stacioniranje, time se u suštini, blokira funkcionisanje zdravstvenog sistema, koji je ključan za opstanak svake zajednice i društva - rekao je Drecun.

Izneo je da Aljbin Kurti, premijer Kosova, sistematski ometa funkcionisanje zdravstvenog sistema na severu Kosova, dodatno ga kriminalizujući.

- Ovaj teror koji Kurti sprovodi nad Srbijom se koristi kao efikasan pritisak političkog Zapada na Beograd, kako bi prihvatio zahteve koji mu se postavljaju. To je praktično priznanje u prvoj fazi, a zatim sledi priznanje lažne države Kosova - istakao je Drecun. On je naglasio da su potezi koje Kurti preduzima usmereni ka narušavanju normalnog života srpskog naroda i da je situacija posebno alarmantna kada je reč o ometanju normalnog funkcionisanja zdravstvenog sistema.

Uz to, Drecun je upozorio na Kurtijeve mere koje onemogućavaju protok robe iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju, ignorirajući CEFTA sporazum o slobodi kretanja robe, usluga i ljudi.

U kontekstu političkog pritiska, Drecun je izrazio bojazan da će Zapad nastaviti da toleriše Kurtijevo ponašanje, budući da je upravo Zapad ključan za usmeravanje postupaka vlasti u Prištini.

- Potrebno je pažljivo sagledati sve poteze koje preduzima Kurti, jer oni direktno utiču na živote srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - zaključio je Drecun.

Milosavljević je ukazao na sve veći nesklad između poruka koje dolaze iz Evropske unije i jednostranih poteza koji stižu iz Prištine.

- Poslate su poruke o podršci Evropske unije Beogradu i razgovaralo se o novim ekonomskim paketima za region. Međutim, poslata je i poruka iz Prištine koja se praktično može tumačiti kao de fakto priznanje Kosova - naglasio je Milosavljević.

On je istakao svoje zapažanje u vezi sa kontradiktornim porukama koje stižu iz EU i jednostranim potezima koje preduzima Priština.

- Imamo situaciju gde jednostrani potezi Prištine zabranjuju uvoz robe iz centralne Srbije, dok istovremeno zvaničnici EU govore o ekonomskoj saradnji. Međutim, ovo nije samo puka nesuglasica - istakao je Milosavljević i dodao:

- Ova vrsta metodologije, koja se primenjuje prema Srbiji i našem državnom vrhu, nije značajno promenjena. Imali smo mnogo dolazaka zvaničnika u Beograd, ali rezultati su bili minimalni - dodao je.

On je naglasio da ove akcije nisu slučajne i da su u skladu s metodologijom koja se koordinira na višem nivou.

- Kurti je preterao i van je kontrole, što su primetili i određeni predstavnici iz zapadne političke sfere. Imamo delimične reakcije određenih ambasadora koji su uputili neke minimalne kritike. Imamo situaciju gde se ne implementira ono što je dogovoreno. Nikakva ekonomska saradnja i sve ostalo ne može biti sprovedeno kada imamo jednostrano ponašanje koje krši osnovne principe - istakao je.

- Gospođa Vorderlein je došla u posetu Beogradu, ali treba videti kakav će to praktično značiti za naš narod. Ukoliko ne dođe do normalizacije, to će direktno uticati na zajednicu srpskih opština, koja je obavezujuća, ali nije formirana - rekao je Milosavljević.

- Stoga je ključno da se akteri iz EU aktivno uključe i pruže podršku našem državnom vrhu kako bismo stabilizovali situaciju u južnoj pokrajini - zaključio je Milosavljević.

