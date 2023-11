Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KIM, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" gde je gledaocima Kurir televizije otkrio najnovija dešavanja vezano za politiku i KiM.

Drecun je razgovor započeo pitanjem:

- Ko je ovlastio Urslulu fon der Lajen da praktično kaže da tzv.Kosovo nezavisna država. Hovenijer kaže da nije bitno da je sporazum potpisan, nego da li je realizovan. Kako je moguće da nešto što nije pravno verifikovano bude pravno obavezujuće? Možda on misli da smo mi kolonija američka. Očigledno je da je zaigrao na sve ili ništa. Milsim da nećemo moći da idemo tim putem. Kurti neće oformiti ZSO... - rekao je Drecun.

Voditelj podseća na izjave fon der Lajen, da će se formirati Zajednica Srpskih Opština, na šta Drecun podseća:

- To je nacrt statuta. Jednom su nas već prevarili. Kažu nije bitan taj nacrt, bitno je da funkcioniše iako je u suprotnosti sa Ustavom. Sve je igra i sve što se nudi Beogradu ide ka tome da predsednika nateraju, koristeći unutrašnje poltiičke strukture da se pojača unutrašnji pritisak, da bi on prihvatio to što se od njega traži. Nema dileme, sporazuma nema. Predsednik je rekao da ovaj moderan predlog ima dosta toga... Ako je ovo nacrt, onda bi trebalo usvojiti statut, e sad, taj statut ide na proveru u Ustavni Sud. Predstavnik parlamenta u Prištini kaže "ako ikada to dođe na red", zamislite - ako ikada... Zašto to već nije urađeno? Bivši predsednik ustavnog suda Hasani kaže suštinu: Nacrt i Ohridski sporazum predstavljaju takozvani materijalni ustav koji deluje van ustavnog poredka! Ustavni sud ne mora da proglasi neustavnim nešto što funkcioniše van sistema. To je zbog činjenice da uslovi statusa i nacrta funkcionišu u izmišljenim pojmovima kada počinje funkcionisanje suštinske autonomije kosovskih Srba! Zašto to nije primenjeno kod Briselskog sporazuma - predočio je Drecun.

01:42 SRAMNE SU UCENE ZAPADA Milovan Drecun: Ko je nju ovlastio da kaže da je Kosovo nezavisno? Koriste BRUTALNU POLITIČKU SILU

Na komentar voditelja da je to, onda, direktna ucena Beograda, da ako se oformi ZSO, mi onda moramo de fakto da priznamo KIM, Drecun potvrđuje iz komentar:

- Oni ne koriste tako brutalne... Oni kažu prihvatili ste da razgovarate to znači prihvatili ste, iako smo mi rekli izričito ne prihvatamo. Samo to što ste razgovarali je pravno obavezujuće! Neko stavi novi predlog, na primer, ZSO da se formira, a vi onda treba da isporučite priznanje i to ne kažu da se formira nego da "olakšaju put". Imamo sada princip uzmi ili ostavi, a nude nam veliku neizvesnost za zaštitu našeg naroda tamo... Dakle, to jeste ucena i sve u korist albanske strane, a Zapad koristi brutalnu političku silu- rekao je Drecun-

Kurir.rs

