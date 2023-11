"DROGA SVUDA IZAZIVA ZAVISNOST, SAMO NA KOSOVU - NEZAVISNOST" Stručnjaci o PRAVOM RAZLOGU da švedski MAFIJAŠ izabere baš Srbiju

Foto: U.S. Department of Defense Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

Švedski državljanin srpskog porekla, V. M. (37) uhapšen je prošle nedelje u štek-stanu u Beogradu, a po međunarodnoj poternici Kraljevine Švedske, jedan je od visokopozicioniranih pripadnika ozloglašene kriminalne grupe iz Švedske - "Fokstrot".

Kako prenose švedski mediji, veruje se da je V. M. pobegao iz Švedske zbog rata koji je njegova banda povela sa suparnicima. Utočište je pronašao u Beogradu, gde je, kako se sumnja, imao jataka.

O tome su razgovarali Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji i (viber) Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost kao gosti u jutarnjem programu Kurir televizije.

"Zapad je uvek bio poligon kriminala" , započinje razgovor Galijašević:

- Pitanje je bilo koliko medijske pažnje želi da posveti tome. Naravno da trgovina narkoticima kao poseban organizovani kriminal koji vrlo često koriste i tajne službe može izazvati ovakve obračune i u Sarajevu i u Beogradu. Ne bih davao preveliki značaj tome i da se iz fokusa evropske javnosti uklone stvarne pretnje. Izraz migranti nije baš adekvatan. Teroristička pretnja i geopolitička kretanja su za zemlje Evropske unije rizične pojave - rekao je Galijašević.

Koji bi razlozi mogli biti da jedan Šveđanin izabere baš Srbiju? - pitala je voditeljka Olja Lazarević Ljubana Karana, koji smatra da se radi o obračunu dva klana.

- Velka je stvar kada Švedska proglasi da ne može da reši problem. Radi se o obračunu dva kriminalna klana. Normalna stvar, javlja se zabrinutost ako neko od njih pobegne, a iza tog bekstva se krije nešto drugo. On je bio zadužen za snabdevanje oružjem koje je ovde švercovao. Već to je zabrinjavajuće za Srbiju posebno jer je on bio jedan od 25 pipaka te hobotnice i važan je član te bande. Da li je on pobegao ovde da se sakrije ili traži razgranavanje mesta i posla, to je za razmatranje - rekao je Karan i pojasnio:

- Nama predstoje izbori. Imamo političke grupe i faktore koji žele silom na vlast i prenose agresiju na Skupštinu. Uvek moramo voditi računa da nema uvezivanja sa kriminalnim miljeom koji je spreman da pomogne takvima. Kriminalcima je važnija bezbednost nego sam novac. Veoma je važno da se ispita do kraja šta je on nameravao. Oni vrbuju mlade ljude i decu za najteže i najprljavije poslove, ubistva i ne samo za šverc narkotika. Kriminalne grupe imaju i svoj logo na pakovanju narkotika! To je vrhunac drskosti! Ponašaju se kao da imaju logo i proizvod kojim garantuju kvalitet i cenu! - rekao je Karan.

Galijašević je istakao da je problem sa kokainom poznat u Nordijskim zemljama i da su te rute posebno morskim i nebeskim putem - uvek prisutne:

- Oni uvek koriste te rute. Kao što iranski i bolivijski kokain dolazi preko Kosova i Crne Gore. Vidimo i da se migrantski talas kreće tim rutama, kao i heroin i kokain. Zapadne zemlje imaju mnoge podatke o tome. Podsetiću vas na jedan neumesni vic: Heroin i kokain svuda izazivaju zavisnost, jedino na Kosovu nezavisnost. Jasno je da ovi fondovi služe i za mnoge druge aktivnosti i finansiraju i druge procese i nelegalne gradnje čime vrše pranje novca i finansiraju terorizam. Podejine države su shvatile pouku i činjenica da je trgovina drogom sa jedne strane povezana sa kriminalom i tajnim operacijama specijalnih obaveštajniih službi - izaziva zabrinutost. Ne žele sve obaveštajne službe dobrobit državi - istakao je Galijašević.

