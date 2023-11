"OGREZLI SU U MRŽNJI, HTELI SU DA NAS ZBRIŠU, ALI I DALJE SMO TU" Šljivančanin: Srbi će opstati na KiM, TREBA DA SE BORIMO (video)

Veselin Šljivančanin pukovnik JNA u penziji i Miroslav Bjegović, profesor bezbednosti bili su gosti u studiju Kurir televizije, i razgovarali o prethodnim dešavanjim vezanim za Kosovo i Metohiju i posetu Ursule fon der Lajen Beogradu i Prištini i nejne izjave Srbiji da de facto prizna "Kosovo".

Stalna mržnja prema srpskom narodu, koju gaje, ono je što je osnovni razlog ovakvom stavu Nemačke, Francuske i Amerike.

- Srbi su u dva Svetska rata, gušili Nemci i govorili da će nas zbrisati i opet mi smo opstali. Koliko je zločina bilo u samoj Srbiji i Jugoslaviji, a da ne pominjem Prvi Svetski rat, i Albansku golgotu, naši radnici su svuda išli, i svuda je priman i izgradilo je Nemačku, Francusku... Jer je civiliozovan, školovan i narod koji je vredan i hoće da se bori - rekao je Šljivančanin.

On tako vidi i Albance sada:

- Svi oni koji kroje tu politiku i stvaraju žarište na KiM i ti Albanci - Oni su toliko zagrizli u mržnju prema srpskom rodu, jer im je glavni cilj da pošto -poto kupe Srbinovu zemlju, da oni tamo ne postoje, da nas oteraju odande! Zahvaljujući sadašnjem rukovodstvu, to im ne uspeva, mislim da svako vreme ima svoje neke probleme. Oni hoće na silu da otmu, napisali su Rezoluciju koju neće uopšte da poštuju! Opstanka će biti, treba da se borimo! Uvek smo ginuli za druge i to u Dva Svetska rata, ali moramo i mudro naći prijatelje da naš narod ostane na Kosovu i Metohiji. Ako pogledate naše manastire, spomenike i sve, Prizren je naš prestoni grad i to svi znaju! Ako ne bude Kosova nema ni nas - rekao je Šljivančanin.

Bjegović se osvrnuo na posetu fon der Lajen Prištini, ali je naglasio da je ostao bez reči kako se ophode i šta govore, istakavši da ne može da zamisli kako je našim zvaničnicima.

- Apsolutno nas ništa ne iznenađuje, ono što ona čini i na terenu i ono što je njihov krajnji cilj. Mislim, prvenstveno na Aljbina Kurtija, znači i dalje imamo zastrašivanje srpskog naroda, imamo, evo već 460 i neki napad na pripadnike srpske nacionalnosti, tako da, kažem, taj već neki ustaljeni scenario od strane Prištinske administracije je poznat, ali kažem, ono što zaista već zabrinjava, jeste upravo to što evropski zvaničnici, koji su u određenom smislu i zaduženi da rešavaju problem Kosova i Metohije, apsolutno ništa ne čine - rekao je i dao primer:

- Evo, imali smo upravo i posetu gospođe Viole, pa ona ne bi trebala ni da se izjasni po ovom pitanju, kao što ste rekli u uvodu, maltene o humanitaru katastrofu, da se ne dozvoli dopremanje lekova i medicinske opreme na prostor Kosova i Metohije. To je prosto neshvatljivo i apsolutno nismo čuli ni jednu reč s te strane, upravo, evo, da kažem i od gospođe Viole, Prištinske administracije, da apsolutno takva praksa mora da se prekine i da se jednostavno dozvoli ta vrsta, da kažem, dotura robe na prostor Kosova i Metohije. U ovom slučaju sada prvenstveno mislimo na lekove i na medicinsku pomoć - kaže Bjegović.

U nastavku je pojasnio pozadinu nerešenog pitanja Srba na Kosmetu već više od jedne decenije.

- Tako da, jednostavno je već nekako priča postala možda suviše, ne samo zasićujuća, nego jednostavno čovek nekad ostane bez reči, a zamislite onda kako je našim državnim zvaničnicima u svim tim razgovorima šta treba da im kažu, ili jednostavno treba da im ponavljaju jednostavno istu priču, kažem, za koju oni dobro znaju, a sa druge strane oni su odgovorni za stanje na Kosovu i Metohiji, prvenstveno Evropska unija i sam Brisel, koji nažalost već 10 godina apsolutno ništa ne čine, nego uvek pozivaju jednu i drugu stranu da rešavaju, da kažem, probleme i da se uzdrže od daljnje eskalacije.

Bjegović zaključuje da će ostavljanje statusa kvo na Kosovu verovatno proizvesti dalekosežnije posledice.

Ono što je sigurno i što vidimo non stop u svim našim zvaničnim razgovorima i na terenu i u samom Briselu, jeste da se Srbi uvek zalažu za mir i stabilnost na ovim prostorima, za mir za sve narode i za jedan normalan život koji bi u budućnosti predstavljao neku perspektivu, ali očito, a i jednostavno nejasno, zašto smo po tom pitanju jednostavno zanemareni. To jest, nemamo određenu podršku upravo Evrope, kao da oni to ne smatraju svojim delom negde, šireg prostora, životnog prostora, a sa druge strane, taj prostor moraju posmatrati bezbednosno u smislu da sve ono što se dešava po pitanju bezbednosti ili ugrožavanja bezbednosti na tom prostoru, može izazvati uvek sukob širih razmera. Zar nije dovoljno već dva sukoba koja imamo, mislim na rusko-ukrajinski i na izraelsko-palestinski, koji takođe šire eskalacijom, zar je potreban još neki treći sukob? - predočio je Bjegović.

