"DA LI JE NAŠ NAROD NA KIM BEZBEDNIJI POSLE TOLIKO USTUPAKA?" Miletić ogorčen potražnjama EU: Oni stoje iza nasilja na KIM!

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se juče u Palati Srbija sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Nakon sastanka predsednik i Ursula fon der Lajen su se obratili okupljenim novinarima. Predsednik se nakon ekonomskih tema, gde je govorio o važnim projektima koje Srbija ima sa Evropskom unijom, dotakao i onih političkih.

foto: kurir tv

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije i Zoran Andjelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM razgovarali su o značaju ove posete.

Anđelković smatra posetu Ursule fon det Lajen veoma važnom i kaže:

foto: Kurir tv

- Srbija je na nivou jedne Bugarske koja je već u Evropskoj uniji. Jedna stvar mi je zapala za oči i uši i to je jedna rečenica i jedan stav o Otvorenom Balkanu. O tome da je to izvorna inicijativa od predsednika Vučića. Zajedničko tržište, sloboda protoka robe... Znači poteklo je odavde od našeg predsednika. Da bi se ekonomski Balkan približio neophodno je da se takvo tržište napravi na Balkanu. Da li će se i kako zvati, to nije bitno i najvažnije za Srbiju. Važna je suština. Nedopustivo je da na putu ka tom cilju pravi zabrana prolaza robe i medicinskih preparata, kiseonika i lekova, na KiM, na administrativnoj liniji - rekao je Anđelković.

foto: Kurir tv

Miletić dopunjuje sagovornika ogorčen rezultatima sastanka, odnosno posete fon der Lajen:

- Evropa ako želi da bude kredibilna mora da prestane da traži de fakto priznanje "Kosova" od strane Srbije. Pet država nije priznalo Kosovo. Svi predstavnici EU moraju da imaju poštovanje prema tim državama. Do apsurda su došli i vidimo promociju nasilja na KiM iza čega je stala Evropa. Ne pričamo o Visokim Dečanima. Sedam godina je od izvršne presude! Da li se vratilo zemljište manastiru? Na osnovu čega to rade? Hajde da skinemo gaćice ako nam još to traže . Kakav kredibilitet imaju ako nam to traže? Ne može. Poverenje se gradi. Ono o čemu se priča to mora da se primeni - siguran je Miletić, uz dodatak:

- Da li je bezbdedniji naš narod što smo pravili kompromise? Nije! Država neće prstom u oko. Mi da se odričemo dela teritorije zato što se to vama sviđa? Pa ne može... - zaključio je.

