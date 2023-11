ONI BI NASILJEM DA SE BORE PROTIV "NASILJA"?! Ćuta divljao na konferenciji, Miloš Jovanović pozvao na ulice posle izbora!

Nasiljem protiv "nasilja" - tako bi se u najkraćem mogla opisati nova akcija dela opozicionih simpatizera koji podržavaju pre svega koaliciju Srbija protiv nasilja, jer i među potpisnicima inicijative ProGlas, koju su pokrenuli pre dva dana, ali i među članovima koalicije koju podržavaju, i te kako ima učesnika i organizatora nasilnih akcija. Analitičari su saglasni u oceni da je reč o organizovanoj i opasnoj političkoj nameri, koja pritom potpaljuje vatru u društvu.

Nečuveno

Baš na dan kad je objavljen ovaj ProGlas, čiji je jedan od glavnih promotera i potpisnika glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, osvedočeni nasilnik koji je pre dve godine na javnom mestu, u lobiju hotela, pretukao starijeg kolegu Predraga Gagu Antonijevića, deo opozicije je imao nasilni performans. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije SEOS, predvođeni liderom Ekološkog ustanka i poslanikom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, upali su prekjuče u hotel "Metropol" i prekinuli skup o rudnim resursima Srbije. Tom prilikom je došlo i do koškanja sa obezbeđenjem koje je bilo na ulazu u svečanu salu hotela, gde su bili predstavnici skupa.

Istovremeno, lider Nove Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović unapred je "video da će biti krađe na predstojećim izborima" i najavio borbu na ulici.

- Za vlast je važno da ne izgubi ove izbore, a oni raspolažu neiscrpnim svotama novca. Izborna krađa je prekrajanje izborne volje građana. Biće izlaska na ulice i biće protesta ukoliko bude bilo izborne krađe - poručio je Jovanović na N1.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir kaže da su neki opozicioni političari i njihove pristalice u stvari licemeri, jer kad prave neke incidente, kažu da je to legitiman politički atak, dok je kod drugih to nasilje.

- I čitava priča oko tog apela treba da poveća izlaznost, pre svega u Beogradu, za građansku opoziciju. Pokušavaju da ih motivišu da izađu da glasaju, pa su odabrali nestranačke ličnosti. Jasna je politička namera tog apela, što je legitimno. Ali da se ne lažemo da je to spontano urađeno, neko ih je organizovao i pozvao da ih bočno podrže, da imaju veću izlaznost svojih birača - kaže Radun.

Lični interesi

Ističe da je zanimljivo da ti koji su pravili incidente i fizički se obračunavali sada pozivaju na borbu protiv nasilja.

- A ima među njima i onih koji prete "jurićemo ih po ulicama" i tako dalje. To dosta truje političku i društvenu atmosferu, to su neodgovorne izjave jer neki ljudi mogu da budu podstaknuti time i da počnu da se obračunavaju na ulici. Neodgovorno je potpaljivanje vatre unutar društva, kao da neko ovde sprema neke građanske sukobe. Jednostavno, neko pobedi, neko izgubi, vlast se menja, ali ne treba rušiti državu i zemlju i pozivati na neke obračune - jasan je Radun.

Dodaje i da mu je formulacija jednog od potpisnika ProGlasa da živimo u zverinjaku govor mržnje.

Sociolog Vladimir Vuletić kaže za Kurir da ljudi vide da nasilje uglavnom dolazi od opozicije.

- Kada hoćete da očuvate poredak, vi se trudite da ga stabilizujete, a kada hoćete da ga rušite, nasilje je najlakši put. Čini mi se da je ljudima to jasno. Moram i da kažem da ne može da se prenebregne činjenica da pominju zverinjak, kao da nemaju u vidu kakva je situacija u svetu i gde se može reći da je zverinjak. Sve u svemu, bojim se da oni koji prizivaju nasilje na ovaj način nisu svesni posledica svega toga i da bi to bilo loše za čitavo društvo. No, jasno je da partikularni interes prevladava i ne vidi se opšta slika - kazao je Vuletić.

Dugačak spisak Samo delić nasilnih akcija Poslanici dela opozicije opstruisali su rad skupštinske sednice 5. septembra ove godine. Oni su sve vreme od početka sednice pištaljkama i bukom ometali rad ostalih poslanika, ustajali iz svojih klupa, lupali u njih... I sutradan se nastavio isti haos i divljanje dela opozicionih poslanika.

Tokom jednog od protesta "Srbija protiv nasilja" poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović su nakon obraćanja ispred Radio-televizije Srbije ofarbali tablu na ulazu u zgradu RTS u roze.

Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Bora Novaković i Miroslav Aleksić su 25. juna 2021. došli do Predsedništva u nameri da linčuju predsednika Vučića, koji je sam izašao pred njih i pozvao ih da ispune ono što su obećali.

U martu 2019. grupa demonstranata predvođena Draganom Đilasom i Boškom Obradovićem nasilno je upala u zgradu RTS, gde su vitlali motornom testerom.

