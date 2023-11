ŠOLAKOVI MEDIJI NASTAVILI SA KAMPANJOM Brnabić: Sve je pokrenuto na osnovu brutalne laži Miketića, to je lako proverljivo

Foto: Printscreen/Video plus

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić odbacila je danas navode doskorašnjeg poslanika stranke Zajedno Đorđa Miketića, koji je tvrdio da je sa svoje adrese odjavio osobu "koja bila prijavljena kao stanar bez njegovog znanja", i dodala da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) utvrdilo da na toj adresi nije bilo drugih prijavljenih osoba.

- To je za mene kulminiralo 6. novembra kada smo mogli da vidimo, u svim tajkunskim medijima, da je gospodin Miketić odjavio nepoznatu osobu sa svoje adrese i dao uputstva kako to da uradite - rekla je Brnabićeva.

"Ja sam onda kao predsednica Vlade, kada sam to pročitala, jer se više ne priča o nekim glasačima i nekim ljudima, već je to sam poslanik uradio, zamolila MUP da izvrši vanrednu kontrolu jer je to ozbiljan prekršaj za koji mora da odgovara, ako ga je neko učinio", rekla je Brnabić novinarima u Vladi.

Prema njenim rečima, MUP je sproveo istragu i utvrdio da je vlasnik stana na toj adresi prebivališta, a ne Miketić jer nije vlasnik stana, 6. novembra podneo zahtev za pasivizaciju lica koja ne stanuju na toj adresi, a koja nisu članovi porodice.

"Zahtev je urađen na način da se sa te adrese odjave sva lica koja su prijavljena na ovoj adresi, osim članova te porodice. Dakle nije navedena nijedna osoba koja je prijavljena lažno, nego da se odjave svi osim članova te porodice", kazala je Brnabić.

Dodala je da je MUP utvrdio da osim lica koja su imenovana u zahtevu, na toj adresi nema durih lica.

- Ovo je lako proverljiva informacija. Dan posle ovoga, 7. novembra, pa 8. i 9. novembra, Šolakovi mediji nastavljaju sa tom kampanjom. Na osnovu brutalne laži Miketića, oni su nastavili sa tom kampanjom - kazala je Brnabićeva.

Miketić je ranije saopštio da je sa svoje adrese odjavio nepoznatu osobu, kao i da je to otkrio kada mu je stigla pošta u ime nepoznate osobe koja je, kako je tvrdio, "prema evidenciji, bila prijavljena kao stanar na njegovoj adresi, iako takvu osobu ne poznaje".

