Izborna kampanja u Srbiji ušla je u trinaesti dan. Republička izborna komisija do sada je proglasila osam lista za izbore koji se održavaju 17. decembra.

Političke stranke i koalicije nastavljaju predizborne aktivnosti.

Predstavnici liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane“ Siniša Mali i Vesna Vidović u razgovoru sa penzionerima istakli su da su oni izgradili Srbiju i da je zahvaljujući njima naša zemlja danas jaka i stabilna.

foto: ATA images

Gost koji je diskutovao o ovome jeste Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Prvo se osvrnuo na situaciju u vezi glasanja na Kosovu i Metohiji, i to da se Vlada u Prištini i dalje ne oglašava u vezi sa zahtevom Beograda da se Srbima obezbedi glasanje:

- Bilo bi dobro da dođe do dogovora jer je to pravo ljudi koji žive na Kosovu, a srpski su državljani. Vama niko ne može da uskrati to pravo, ali nisam optimističan, jer će Priština i na ovom pitanju gledati da izvrgne ruglu demokratske tekovine i pokušaće da napravi opstrukciju od ovoga sa perspektivnom neke eskalacije. Nisam siguran da će naši građani moći da ispune svoja prava i obaveze. U ovom trenutku ne treba ni očekivati da će Aljbin Kurti to dozvoliti.

Potom je obrazložio šta može da se uradi povodom toga, pa je spomenuo uticaj zemlje Kvinte:

01:31 NE TREBA OČEKIVATI DA ĆE KURTI DOZVOLITI SRBIMA DA GLASAJU Darko Obradović nema dilemu: Nema prepreke, osim samovolje Prištine!

- Mogu da se založe da Srbima omoguće glasanje jer onakva vlast kakva se bude izabrala 17. decembra, jeste vlast koja će uticati i na kosovarske Srbe, a samim tim smatram da ti ljudi treba da imaju pravo da glasaju, ne postoji niti jedna prepreka, osim samovolje Prištine što bi moglo da bude kao razlog.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

05:49 KURTI PRIČA KAKO JE ZAUZET, A IDE U PEĆ DA GLEDA DŽUDISTE! Eksperti tvrde: SAD i EU traže kadnidata za PROMENU VLASTI U PRIŠTINI